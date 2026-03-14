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हिमाचल पुलिस की सुरक्षा में कुफरी में डटे हरियाणा कांग्रेस MLAs, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मिलने पहुंचे

संवाददाता रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने का खतरा कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा है. ऐसे में हरियाणा कांग्रेस ने बीती रात अपने विधायकों हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया है. शुक्रवार देर शाम से शिमला जिले का टूरिस्ट स्पॉट कुफ़री सियासत का हॉटस्पॉट बना हुआ है. हरियाणा कांग्रेस के विधायक बीती रात से ही हिमाचल पुलिस की सुरक्षा घेरे में पर्यटन स्थल कुफरी के निजी होटल में ठहरे हुए हैं.

विधायकों की मौजूदगी को देखते हुए होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हिमाचल पुलिस के जवानों को होटल परिसर और आसपास के इलाके में तैनात किया गया है. अब इसके ताजा विजुअल सामने आए हैं.

विधायकों से मिलने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष

हरियाणा कांग्रेस के विधायक शुक्रवार की देर शाम कुफरी स्थित होटल पहुंचे थे. कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा कांग्रेस विधायकों का काफिला कुफरी पहुंचा. इसके बाद से पूरा इलाका हिमाचल पुलिस के सुरक्षा घेरे में है. हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका ने जहां पहले हरियाणा कांग्रेस विधायकों को शिमला लाया. वहीं, इसने अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को भी शिमला खींच लाया है. जानकारी है कि सुबह हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से मिलने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मिलने पहुंच गए हैं.

कड़ी सुरक्षा में विधायकों के ठहरने की व्यवस्था, 16 मार्च को वोटिंग