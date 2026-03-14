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हिमाचल पुलिस की सुरक्षा में कुफरी में डटे हरियाणा कांग्रेस MLAs, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मिलने पहुंचे

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर! हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने ली हिमाचल में शरण.

कुफरी में डटे हरियाणा कांग्रेस MLAs
कुफरी में डटे हरियाणा कांग्रेस MLAs (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:23 PM IST

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संवाददाता रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने का खतरा कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा है. ऐसे में हरियाणा कांग्रेस ने बीती रात अपने विधायकों हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया है. शुक्रवार देर शाम से शिमला जिले का टूरिस्ट स्पॉट कुफ़री सियासत का हॉटस्पॉट बना हुआ है. हरियाणा कांग्रेस के विधायक बीती रात से ही हिमाचल पुलिस की सुरक्षा घेरे में पर्यटन स्थल कुफरी के निजी होटल में ठहरे हुए हैं.

विधायकों की मौजूदगी को देखते हुए होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हिमाचल पुलिस के जवानों को होटल परिसर और आसपास के इलाके में तैनात किया गया है. अब इसके ताजा विजुअल सामने आए हैं.

विधायकों से मिलने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष

हरियाणा कांग्रेस के विधायक शुक्रवार की देर शाम कुफरी स्थित होटल पहुंचे थे. कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा कांग्रेस विधायकों का काफिला कुफरी पहुंचा. इसके बाद से पूरा इलाका हिमाचल पुलिस के सुरक्षा घेरे में है. हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका ने जहां पहले हरियाणा कांग्रेस विधायकों को शिमला लाया. वहीं, इसने अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को भी शिमला खींच लाया है. जानकारी है कि सुबह हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से मिलने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मिलने पहुंच गए हैं.

कड़ी सुरक्षा में विधायकों के ठहरने की व्यवस्था, 16 मार्च को वोटिंग

हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है. इससे पहले हरियाणा कांग्रेस की ये सभी विधायक कुफरी में बने रहेंगे. ऐसे में विधायकों के ठहरने की व्यवस्था यहीं की गई है. होटल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा रहा है. होटल के बाहर हिमाचल पुलिस के जवान लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. फिलहाल सभी विधायक होटल के अंदर ही ठहरे हुए हैं और बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है.

31 कांग्रेस विधायकों और 4 सांसद पहुंचे हिमाचल

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद सहित 31 कांग्रेस विधायक और 4 सांसद भी हिमाचल के कुफरी के होटल में रूके हुए हैं.

कांग्रेस के 6 विधायक नहीं आए हिमाचल

हरियाणा कांग्रेस के 37 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, मोहम्मद इलयाज, विनेश फौगाट, कुलदीप वत्स, सरदार परमवीर सिंह और
चंद्रमोहन बिश्नोई हिमाचल नहीं आए हैं.

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