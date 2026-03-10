ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव: तमिलनाडु से छह, छत्तीसगढ़ से दो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, हिमाचल से अनुराग शर्मा जीते

राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए AIADMK के एम थंबीदुरई और अन्य नेता ( ETV Bharat )

चेन्नई/शिमला/रायपुर: तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले सभी छह उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए. इसी तरह, कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए. छत्तीसगढ़ में, बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुनी गईं. तमिलनाडु में खाली हुईं राज्यसभा की छह सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा सोमवार दोपहर 3 बजे खत्म हो गई. राज्यसभा चुनाव ऑफिसर शांति ने कहा, "तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले सभी छह उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं." शांति ने कहा, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) से एम थंबीदुरई, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) से डॉ. अंबुमणि रामदास, कांग्रेस से क्रिस्टोफर थिलक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) से त्रिची शिवा और प्रोफेसर कॉन्स्टेंटाइन रवींद्रन, और डीएमडीके से एलके सुधीश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(2) और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 11(1) के अनुसार निर्विरोध चुना गया. चुनाव अधिकारी शांति ने सोमवार को थंबीदुरई, अंबुमणि रामदास और सुधीश को संसद के उच्च सदन के लिए उनके चुनाव का सर्टिफिकेट दिया.