राज्यसभा चुनाव: तमिलनाडु से छह, छत्तीसगढ़ से दो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, हिमाचल से अनुराग शर्मा जीते

तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले सभी छह उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं.

Rajya Sabha Election 6 Candidates Elected Unopposed in Tamil Nadu 2 in Chhattisgarh 1 From Himachal
राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए AIADMK के एम थंबीदुरई और अन्य नेता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 11:19 AM IST

चेन्नई/शिमला/रायपुर: तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले सभी छह उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए. इसी तरह, कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए. छत्तीसगढ़ में, बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुनी गईं.

तमिलनाडु में खाली हुईं राज्यसभा की छह सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा सोमवार दोपहर 3 बजे खत्म हो गई. राज्यसभा चुनाव ऑफिसर शांति ने कहा, "तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले सभी छह उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं."

शांति ने कहा, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) से एम थंबीदुरई, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) से डॉ. अंबुमणि रामदास, कांग्रेस से क्रिस्टोफर थिलक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) से त्रिची शिवा और प्रोफेसर कॉन्स्टेंटाइन रवींद्रन, और डीएमडीके से एलके सुधीश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(2) और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 11(1) के अनुसार निर्विरोध चुना गया.

चुनाव अधिकारी शांति ने सोमवार को थंबीदुरई, अंबुमणि रामदास और सुधीश को संसद के उच्च सदन के लिए उनके चुनाव का सर्टिफिकेट दिया.

डीएमके गठबंधन की तरफ से निर्विरोध विजयी घोषित किए गए उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की मौजूदगी में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे.

एलके सुधीश पहली बार DMDK से संसद में जाएंगे. दूसरी ओर, त्रिची शिवा और थंबीदुरई को सबसे अधिक बार राज्यसभा जाने का गौरव प्राप्त है. तमिलनाडु से राज्यसभा में कुल 18 सांसद हैं.

इस बीच, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अनुराग शर्मा को आधिकारिक तौर पर राज्यसभा के लिए चुने जाने का सर्टिफिकेट सौंप दिया. सचिवालय को राज्यसभा चुनाव के लिए सिर्फ एक नामांकन मिला था. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च थी. क्योंकि विरोध में कोई और उम्मीदवार नहीं था, इसलिए शर्मा को निर्विरोध चुना गया. हिमाचल से मौजूदा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है. उनका टर्म खत्म होने के बाद, शर्मा राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे.

