राज्यसभा का रण:10 राज्यों की 37 सीटों पर दांव...क्या है समीकरण, जानें कहां-किसका पलड़ा भारी

बीजेपी की रणनीति मुख्य रूप से अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर एनडीए की संख्या बढ़ाने, सहयोगियों को संतुलित करके सीटें जीतने और विपक्ष में क्रॉस-वोटिंग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. इन 10 में से कई राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगी सत्ता में हैं या मजबूत स्थिति में हैं. इसलिए एनडीए को इन चुनावों से बड़ा लाभ होने की उम्मीद है. फिर भी इन सीटों को जीतने के के लिए भाजपा फूलप्रूफ रणनीति तैयार कर रही है.

ये सीटें महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से हैं. सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए राज्यसभा में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने हाल ही में अप्रैल 2026 में रिक्त होने वाली 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. मतदान 16 मार्च को होगा और मतगणना उसी दिन शाम को कराए जाएंगे. वहीं नामांकन 26 फरवरी से शुरू होंगे. राज्य सभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है.

इन 10 प्रमुख राज्यों में बीजेपी की स्थिति और रणनीति काफी यदि बारीकी से देखें तो सबसे ज्यादा सीटें इस बार महाराष्ट्र में हैं. वहां 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है. यहां चूंकि एनडीए की सरकार है इसलिए भाजपा अच्छी स्थिति में है और यहां भाजपा गठबंधन समीकरणों का इस्तेमाल कर सीटें बढ़ाने की कोशिश में है.

इसी तरह बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव है. यहां एनडीए के पास मजबूत संख्या है. इसलिए भाजपा को पता है कि 4 सीटें आसानी से जीत सकती है. पार्टी के लिए छोटे सहयोगियों जैसे हम, आरएलएम, लोजपा जैसी पार्टियों से वोट जुटाने की रणनीति पर भी पार्टी काम कर रही है. सूत्रों की माने पार्टी जातीय संतुलन और हाई-प्रोफाइल चेहरों जैसे पवन सिंह या संजय मयूख पर भी फोकस कर सकती है. विपक्ष यानी आरजेडी को कमजोर करने के लिए AIMIM जैसे दल भी मैदान में आ सकते हैं

इसी तरह ओडिशा की 4 सीटों में से भी बीजेपी की 2 सीटें तय मानी जा रही हैं. बीजद को 1 चौथी सीट पर बीजेपी-बीजद के बीच संभावित समझौता या सहमति से उम्मीदवार उतारने के मुद्दे पर भी चर्चा गर्म है , ताकि मजबूत प्रत्याशी जीते. इसके बाद यदि बात करें असम की तो यहां भी बीजेपी को 2 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है और एक सीट कांग्रेस को भी जा सकती है.

इसी तरह हरियाणा की 2 सीटें हैं. यहां बीजेपी के पास 48 विधायक हैं. सूत्रों की माने तो पार्टी दोनों सीटें बचाने की कोशिश कर रहीं है. सूत्रों के मुताबिक इस बार के चुनाव में क्रॉस-वोटिंग कि भी संभावना है जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक भाजपा, सरप्राइज उम्मीदवार उतारकर खेल बदलने का प्लान कर सकती है. वहीं छत्तीसगढ़ की 2 सीटें में भी बीजेपी बहुमत में है और दोनों सीटें जीतने की स्थिति में भी है. अन्य राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि है, जहां बीजेपी मजबूत नहीं है, वहां सूत्रों की माने तो गठबंधन या क्रॉस-वोटिंग पर भी चुनाव फोकस हो सकता है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी रणनीति और संख्या बल का फायदा उठाकर एनडीए राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है. विपक्ष खासकर कांग्रेस अंदरखाने क्रॉस-वोटिंग से डर रही है, जबकि बीजेपी इसे हथियार बना रही है. पूरे 2026 में कुल 72-75 सीटें खाली होंगी, जिससे बीजेपी का ऊपरी सदन में दबदबा और बढ़ सकता है.

