चुनाव आयोग ने जारी किया राज्यसभा चुनाव 2026 का शेड्यूल, जानिए कौन-कौन हो रहा रिटायर

चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस साल 37 सीटें खाली हो रही हैं.

RAJYA SABHA ELECTION 2026
चुनाव आयोग ने जारी किया राज्यसभा चुनाव 2026 का शेड्यूल (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 11:48 AM IST

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने आज बुधवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत 10 राज्यों के होने वाले 37 राज्यसभा चुनावों के शेड्यूल की घोषणा की है. बता दें, अप्रैल में 37 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं. जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम भी शामिल हैं. वहीं, इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं.

चुनाव आयोग (ECI) के द्वारा जारी किए शेड्यूल के मुताबिक 37 राज्यसभा सीटों में से महाराष्ट्र से सात, तमिलनाडु से छह, बिहार और पश्चिम बंगाल से पांच-पांच, ओडिशा से चार, असम से तीन, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से दो-दो और हिमाचल प्रदेश से एक सीट है. तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंघवी और केआर सुरेश रेड्डी 9 अप्रैल को राज्य सभा से रिटायर होंगे, जबकि चुनावी राज्य असम में रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता और अजीत कुमार भुयान भी उसी तारीख को रिटायर होंगे.

पोल पैनल के अनुसार, चुनाव वाले तमिलनाडु में ईआर एलंगो, पी सेल्वारासु, एम थंबीदुरई, तिरुचि शिवा, कनिमोझी एनवीएन सोमू और जीके वासन भी 2 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे. 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 16 मार्च को होना है. चुनावों की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी. नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है और अगले दिन स्क्रूटनी होगी. शेड्यूल के अनुसार, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है. वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी. चुनाव 20 मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए.

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व-निर्धारित विनिर्देश के एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि पसंद बताने के लिए किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. पोल पैनल ने कहा कि फ्री और फेयर चुनाव पक्का करने के लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट करके चुनाव प्रोसेस पर करीबी नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

चुनावी कार्यक्रम पर एक नजर

  1. नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 26 फरवरी.
  2. नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026
  3. नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च 2026
  4. नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026
  5. मतदान की तारीख 16 मार्च 2026 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
  6. मतगणना 16 मार्च 2026 को शाम 5 बजे से
  7. चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक पूरी करनी होगी

महाराष्ट्र से ये राज्यसभा सदस्य होंगे रिटायर

  • डॉ. भगवत किशनराव कराड
  • डॉ फौजिया तहसीन अहमद खान
  • प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी
  • शरदचंद्र गोविंदराव पवार
  • धैर्यशील मोहन पाटिल
  • रजनी अशोकराव पाटिल
  • रामदास बंदू आठवले

ओडिशा से रिटायर होने वाले राज्यसभा सदस्य

  1. ममता मोहंता
  2. मुजीबुल्ला खान
  3. सुजीत कुमार
  4. निरंजन बिशी

तमिलनाडु से रिटायर होने वाले सदस्य

  • एनआर एलंगो
  • पी सेल्वारासु
  • एम थम्बिदुरई
  • तिरुची सिवा
  • डॉ. कनिमोझी एन वी एन सोमू
  • जी के वासन

पश्चिम बंगाल से रिटायर होने वाले सदस्य

  1. साकेत गोखले
  2. ऋतब्रत बनर्जी
  3. बिकाश रंजन भट्टाचार्य
  4. मौसम नूर
  5. सुब्रत बक्शी

असम से रिटायर होने वाले राज्यसभा सदस्य

  • रामेश्वर तेली
  • भुवनेश्वर कलिता
  • अजीत कुमार भुइयां

बिहार से रिटायर होने वाले सदस्य

  1. अमरेंद्र धारी सिंह
  2. प्रेम चंद गुप्ता
  3. रामनाथ ठाकुर
  4. उपेन्द्र कुशवाहा
  5. हरिवंश नारायण सिंह

छत्तीसगढ़ से रिटायर होने वाले सदस्य

  • कवि तेजपाल सिंह तुलसी
  • फूलो देवी नेताम

हरियाणा से रिटायर होने वाले सदस्य

  1. किरण चौधरी
  2. राम चंदर जांगड़ा

हिमाचल प्रदेश से रिटायर होने वाले सदस्य

  1. इंदु बाला गोस्वामी

तेलंगाना से रिटायर होने वाले सदस्य

  • डॉ अभिषेक मनु सिंघवी
  • के आर सुरेश रेड्डी

