चुनाव आयोग ने जारी किया राज्यसभा चुनाव 2026 का शेड्यूल, जानिए कौन-कौन हो रहा रिटायर

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने आज बुधवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत 10 राज्यों के होने वाले 37 राज्यसभा चुनावों के शेड्यूल की घोषणा की है. बता दें, अप्रैल में 37 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं. जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम भी शामिल हैं. वहीं, इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं.

चुनाव आयोग (ECI) के द्वारा जारी किए शेड्यूल के मुताबिक 37 राज्यसभा सीटों में से महाराष्ट्र से सात, तमिलनाडु से छह, बिहार और पश्चिम बंगाल से पांच-पांच, ओडिशा से चार, असम से तीन, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से दो-दो और हिमाचल प्रदेश से एक सीट है. तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंघवी और केआर सुरेश रेड्डी 9 अप्रैल को राज्य सभा से रिटायर होंगे, जबकि चुनावी राज्य असम में रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता और अजीत कुमार भुयान भी उसी तारीख को रिटायर होंगे.

पोल पैनल के अनुसार, चुनाव वाले तमिलनाडु में ईआर एलंगो, पी सेल्वारासु, एम थंबीदुरई, तिरुचि शिवा, कनिमोझी एनवीएन सोमू और जीके वासन भी 2 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे. 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 16 मार्च को होना है. चुनावों की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी. नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है और अगले दिन स्क्रूटनी होगी. शेड्यूल के अनुसार, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है. वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी. चुनाव 20 मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए.

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व-निर्धारित विनिर्देश के एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि पसंद बताने के लिए किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. पोल पैनल ने कहा कि फ्री और फेयर चुनाव पक्का करने के लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट करके चुनाव प्रोसेस पर करीबी नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

चुनावी कार्यक्रम पर एक नजर

नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 26 फरवरी. नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च 2026 नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 मतदान की तारीख 16 मार्च 2026 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतगणना 16 मार्च 2026 को शाम 5 बजे से चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक पूरी करनी होगी

