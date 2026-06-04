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राज्यसभा चुनाव 2026 : BJP ने घोषित किए उम्मीदवार, तरुण चुघ समेत इनको मिला टिकट

नई दिल्ली : भाजपा ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सूची के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया है. वहीं गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार, जीतेंद्र मेघजीभाई, कंजारिया को प्रत्याशी बनाया गया है. इसके अलावा पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है. इसी प्रकार मणिपुर से ए शारदी देवी को, राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और सतीश पुनिया को उम्मीदवार बनाया है. जबकि ओडिशा से देबाशीष सामंतराय पार्टी के उम्मीदवार होंगे.

राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे शीर्ष तक पहुंचे. पूनिया राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं. वर्तमान में वह हरियाणा भाजपा के प्रभारी भी हैं. चूंकि पूनिया के जाट समुदाय से होने की वजह से वह राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को साधने में उनको महारत है.