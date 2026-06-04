राज्यसभा चुनाव 2026 : BJP ने घोषित किए उम्मीदवार, तरुण चुघ समेत इनको मिला टिकट
भाजपा ने मध्य प्रदेश से तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को व राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और सतीश पुनिया को उम्मीदवार बनाया है.
Published : June 4, 2026 at 7:07 PM IST
नई दिल्ली : भाजपा ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सूची के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया है. वहीं गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार, जीतेंद्र मेघजीभाई, कंजारिया को प्रत्याशी बनाया गया है. इसके अलावा पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है. इसी प्रकार मणिपुर से ए शारदी देवी को, राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और सतीश पुनिया को उम्मीदवार बनाया है. जबकि ओडिशा से देबाशीष सामंतराय पार्टी के उम्मीदवार होंगे.
राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे शीर्ष तक पहुंचे. पूनिया राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं. वर्तमान में वह हरियाणा भाजपा के प्रभारी भी हैं. चूंकि पूनिया के जाट समुदाय से होने की वजह से वह राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को साधने में उनको महारत है.
BJP has nominated BJP national general secretary Tarun Chugh as its Rajya Sabha candidate from Madhya Pradesh.— ANI (@ANI) June 4, 2026
Debashish Samantray, a former BJD leader who recently joined the BJP, has been announced as the Odisha Rajya Sabha by-election candidate. https://t.co/A33a4SSgCf
इसी तरह पंजाब के अमृतसर से आने वाले तरुण चुघ छोटी उम्र में ही आरएसएस (RSS) से जुड़ गए थे. वह वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं. उनको पार्टी का संकटमोचक और चुनावी रणनीतिकार माना जाता है. वह जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं.
ओडिशा के कटक क्षेत्र के जमीनी नेता माने जाने वाले देबाशीष सामंतराय ने मई 2026 में उन्होंने बीजू जनता दल (BJD) का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था. भाजपा में आने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद के पद से भी इस्तीफा दे दिया था.
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