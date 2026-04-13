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राज्यसभा के उप-सभापति का चुनाव 17 अप्रैल को, हरिवंश फिर से हो सकते हैं NDA उम्मीदवार

हरिवंश ( File/ ANI )

नई दिल्ली: राज्यसभा के उप-सभापति (deputy chairman) पद के लिए 17 अप्रैल को चुनाव होगा. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिप्टी चेयरमैन पद के लिए चुनाव 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा. बयान में कहा गया, "राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस खाली हो गया है. सभापति ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के रूल 7 के तहत, डिप्टी चेयरमैन के पद के चुनाव के लिए शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 की तारीख तय की है." राज्यसभा सचिवालय के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, "चुनाव उस दिन पेपर्स/रिपोर्ट्स टेबल पर रखने के तुरंत बाद सुबह 11 बजे होगा." राज्यसभा के सदस्य गुरुवार, 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक डिप्टी चेयरमैन के पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं. जिन सदस्यों ने अभी तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ली है, वे भी गुरुवार, 16 अप्रैल को शपथ लेंगे, जब विशेष सत्र के दौरान उच्च सदन की बैठक होगी. इस विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, सत्ताधारी NDA राज्यसभा के उप-सभापति पद के लिए हरिवंश को फिर से उम्मीदवार बना सकता है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार की तरफ से विपक्ष के नेताओं से संपर्क किया गया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल गोयल विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं. सरकार की तरफ से विपक्ष से हरिवंश के नाम पर आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव की जरूरत ना पड़े.