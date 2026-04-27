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केजरीवाल को झटका, राज्यसभा सभापति ने 7 बागी सांसदों की बीजेपी में एंट्री को दी मंजूरी

राज्यसभा सभापति ने 7 बागी सांसदों की बीजेपी में एंटी को दी मंजूरी ( PTI )