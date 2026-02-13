ETV Bharat / bharat

मताधिकार, जल संकट और स्वास्थ्य सेवा के मुद्दों को लेकर उठे सवाल

नई दिल्ली : राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विचाराधीन कैदियों के लिए मताधिकार, अंतर-बेसिन जल परियोजनाएं, पूर्वोत्तर में उच्च गति के रेल संपर्क और स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना की कमी के मुद्दे उठाए और सरकार से इनके जनहित में समाधान की मांग की.

उच्च सदन में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा के इरण्ण कराड़ी ने विचाराधीन कैदियों और सात साल से कम की सजा पाने वाले बंदियों को मताधिकार दिए जाने की मांग की.

कराड़ी ने कहा कि विचाराधीन कैदियों और सात साल से कम की सजा पाने वाले बंदियों को मताधिकार दिए जाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 62 के खंड 5 में संशोधन किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि देश की जेलों में 4.9 लाख से अधिक कैदी हैं, जिनमें 3.8 लाख से अधिक कैदी विचाराधीन हैं. विचाराधीन कैदी वह होते हैं जिनका अपराध साबित नहीं हुआ हो.

उन्होंने दावा किया कि इन कैदियों के पास मताधिकार नहीं है अत: ये मतदान नहीं कर सकते जबकि पेरोल पर या जमानत पर छूटे कैदी मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा ‘‘यहां तक कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है लेकिन विचाराधीन कैदी मतदान नहीं कर सकते.’’

कराड़ी ने कहा, “कई बार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग जमानत राशि न चुका पाने के कारण जेल से बाहर नहीं आ पाते और मतदान से वंचित रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सजायाफ्ता संपन्न व्यक्ति जमानत पर छूट जाता है और वह मतदान कर सकता है. यह संविधान के अनुच्छेद 326 के विपरीत है.”

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे. इसके अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो अपात्र न हो, मतदान का हकदार है.

इसी पार्टी के राजीव भट्टाचार्जी ने पूर्वोत्तर का मुद्दा उठाया। उच्च सदन में त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने वाले भट्टाचार्जी ने कहा कि त्रिपुरा में अब तीन मेडिकल कॉलेज, एक आईटीआई, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और फोरेंसिक विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही सेमीकंडक्टर हब भी बनेगा.

उन्होंने कहा कि इतनी गतिविधियों को देखते हुए रेल मंत्रालय को अगरतला और गुवाहाटी के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहिए ताकि त्रिपुरा के छात्रों, कारोबारियों और अन्य लोगों को सुविधा मिल सके.