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Explainer: क्या नीतीश कुमार ने ढूंढ लिया राजपूत नेता का विकल्प?

रणनीति या इत्तेफाक?: हालांकि वरिष्ठ पत्रकार कुमार राघवेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार का एमएलसी संजय सिंह के आवास पर जाना महज इत्तेफाक भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी इन बयानबाजियो के चक्कर में नहीं पड़ते हैं. वह कहते हैं, 'यदि वह संजय सिंह के आवास पर गए भी हैं तो इससे पहले भी वह विजय चौधरी, बिजेंद्र यादव और अशोक चौधरी के आवास पर जाते रहे हैं. नीतीश कुमार के संजय सिंह के आवास पर जाने पर कोई कोई परसेप्शन बनाना बहुत जल्दी बाजी है.'

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे कहते हैं, 'आनंद मोहन के बयान के बाद नीतीश कुमार के समर्थन में कई राजपूत नेता कूद पड़े है और उसमें संजय सिंह सबसे आगे हैं. नीतीश कुमार संजय सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें शाबाशी भी दी. इसका मैसेज साफ है, क्योंकि संजय सिंह महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाते रहे हैं. राजपूतों में उनकी एक अलग छवि है.'

"हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मिलने के लिए आए थे. हमें बहुत अच्छा लगा. हमारे नेता ने हमें पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया है."- संजय सिंह, विधान पार्षद, जनता दल यूनाइटेड

संजय सिंह से अचानक मिले नीतीश: इसी बीच जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार अचानक संजय सिंह के घर पहुंच गए. वह वहां कुछ देर रुके, उनसे बातचीत की और फिर निकल गए. इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है. जानकार मानते हैं कि पूर्व सीएम का यह कदम महज आनंद मोहन को 'सख्त संदेश' भर नहीं है, उन्होंने ये भी बता दिया कि जेडीयू ने अपना 'राजपूत नेता' ढूंढ लिया है.

संजय सिंह का तीखा जवाब: वहीं, संजय सिंह ने आनंद मोहन की मानसिक हालत पर सवाल उठाया और नीतीश कुमार की ओर से किए एहसानों की भी याद दिला दी. जेडीयू विधान पार्षद ने कहा, 'पुत्र मोह में आनंद मोहन डिस्प्रेट हो गए हैं. नीतीश कुमार ने बीजेपी की रमा देवी से सीट लेकर लवली आनंद को दिलाई थी. क्या उस समय वह थैली लेकर गए थे? दम है तो पत्नी और बेटे का इस्तीफा दिलाकर चुनावी मैदान में आ जाएं.'

"इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है. कोई हमारे नेता के नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठा सकता. जेडीयू में थैली संस्कृति नहीं चलती है. जहां तक वशिष्ठ बाबू का सवाल है तो उन्होंने कभी भी बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा. अगर वो मांगते तो नीतीश कुमार जी इनकार नहीं करते."- लेसी सिंह, मंत्री, बिहार सरकार

जेडीयू का पलटवार: जेडीयू नेताओं ने आनंद मोहन को उनकी 'औकात' दिखाते हुए कहा कि अगर दम है तो पत्नी (शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद) और बेटे (नबीनगर से जेडीयू विधायक चेतन आनंद) से इस्तीफा दिलवा दें और चुनाव लड़कर देख लें. 'नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया' वाले आनंद मोहन के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि उनके नेता को दफना सके.

राजपूतों की उपेक्षा का आरोप: आनंद मोहन का दावा है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए सर्वस्व न्यौच्छावर करने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का भी अपमान किया गया है. वशिष्ठ बाबू ने बेटे के लिए टिकट मांगा लेकिन पार्टी ने उनकी भी बात नहीं सुनी. खास बात ये है कि वशिष्ठ नारायण भी राजपूत समाज से आते हैं. हालांकि आनंद मोहन के आरोपों पर बिना देरी किए जेडीयू ने अपने 'राजपूत नेताओं की फौज' उतार दी. मंत्री लेसी सिंह और विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने मोर्चा संभाल लिया.

आनंद मोहन ने खोला मोर्चा: आनंद मोहन ने जेडीयू शीर्ष नेतृत्व पर न केवल राजपूत नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया, बल्कि ये भी इल्जाम लगाया कि नीतीश कुमार के आसपास जो 'चांडाल चौकड़ी' है, वह पार्टी को डुबोने में लगी है. पूर्व सांसद इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू में पैसे लेकर मंत्री पद बांटे जाते हैं. हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम लिया लेकिन जानकार मानते हैं कि उनका इशारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा की तरफ है, क्योंकि वह 'बीजेपी का एजेंट' और 'बेटियों को सेट' करने की बात कह कर उन पर निशाना साध रहे हैं.

पटना: 7 मई 2026 को बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ. जेडीयू कोटे से 13 समेत कुल 32 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्री बन गए लेकिन उनके 'गुड बुक' में शामिल चेतन आनंद को मौका नहीं मिला. 10 दिनों तक तो सब कुछ 'ठीक' चला लेकिन उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में दबी विरोध की आवाज खुलकर सामने आ गई. बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज पूर्व सांसद आनंद मोहन फूट पड़े और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया.

नीतीश को राजपूत की जरूरत क्यों?: विशेषज्ञों का कहना है कि राजपूत दबंग जाति है और बिहार की सियासत में उसकी विशेष अहमियत रही है. सवर्णों में ब्राह्मण-भूमिहार और कायस्थ पारंपरिक तौर पर बीजेपी को वोट करते हैं, जबकि राजपूत किसी एक दल का कोर वोटर नहीं है. वह अलग-अलग चुनावों में सीट दर सीट पार्टी और प्रत्याशी को देखकर वोट करते हैं. पिछले कई चुनावों में बीजेपी के साथ-साथ जेडीयू और आरजेडी को भी वोट देते रहे हैं लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में खुलकर एनडीए के समर्थन में दिखे. नरेंद्र सिंह और प्रभुनाथ सिंह के साथ ही लेसी सिंह सरीखे नेताओं को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया. वशिष्ठ नारायण सिंह तो हमेशा से साथ रहे हैं.

जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार (ETV Bharat)

आनंद मोहन से भी संबंध पुराना रहा है. ऐसे में अब जब आनंद मोहन खुलकर बगावत पर उतर आए हैं और वह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू में राजपूत नेताओं की अनदेखी होती है तो नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी हो गया था कि वह राजपूत समाज को संदेश दें कि उनकी पार्टी में राजपूत नेताओं की कमी नहीं है. साथ ही वह राजपूत नेताओं को कितना सम्मान देते हैं. संजय सिंह से मुलाकात भी इसी दिशा में एक कोशिश थी.

"बिहार की सियासत में राजपूत एक अलग अहमियत रही है. ब्राह्मणों से आबादी कम होते हुए भी राजपूत का प्रतिनिधित्व अधिक रहा है. चाहे सरकार राजद गठबंधन की हो या फिर जदयू-भाजपा गठबंधन की. इस बार भी राजपूत बड़ी संख्या में विधायक जीतकर आए हैं. चार मंत्री भी बनाया गया है लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व संख्या के हिसाब से कम दिया गया है. ऐसे में राजपूत समाज साधना जरूरी है. नीतीश कुमार ने संजय सिंह के जरिये यही कोशिश की है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

संजय झा और उमेश कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कई इलाके में राजपूतों का है दबदबा: बिहार में कई जिले में राजपूत वोटर अपनी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं. औरंगाबाद, शिवहर, आरा, भोजपुर, रोहतास, छपरा जैसे इलाकों में राजपूतों की ही चलती रही है. आज बिहार की राजनीति में सक्रिय कई राजपूत नेता आनंद मोहन के छत्रछाया में ही अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया है.

बिहार में राजपूतों की ताकत?: बिहार की राजनीति में राजपूत का कितना दबदबा है. आबादी भले ही केवल 3.45% है, लेकिन मौजूदा विधानसभा में सबसे अधिक विधायक इसी राजपूत जाति से है. 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 34 सीटों पर राजपूत प्रत्याशियों की जीत हुई. बिहार में यादव जाति की आबादी सबसे अधिक 14% है लेकिन महज 28 विधायक ही चुनाव जीते हैं. लोकसभा में भी यादव के बाद सबसे अधिक 6 राजपूत सांसद चुने गए थे. 5 एनडीए और एक आरजेडी से हैं.

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बिहार में किस दल से कितने राजपूत विधायक?: 34 विधायकों में 33 एनडीए से हैं. भारतीय जनता पार्टी से 20, जनता दल यूनाइटेड के 7, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक राजपूत विधायक हैं, जबकि एक राजपूत विधायक विपक्षी खेमे में हैं.

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बीजेपी से कौन-कौन जीते?: गौरा बौराम सीट से सुजीत कुमार सिंह, दारौंधा से कर्णजीत सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, छातापुर से नीरज सिंह बबलू, तरैया से जनक सिंह, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, बरूराज से अरुण सिंह, साहेबगंज से राजू सिंह, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, गोपालगंज से सुभाष सिंह, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, मोहीउद्दीननगर से राजेश कुमार सिंह, वजीरगंज से बिरेंद्र सिंह, जमुई से श्रेयसी सिंह, लौरिया से बिनय बिहारी सिंह, आरा से संजय सिंह टाइगर, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, बाढ़ से सियाराम सिंह, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह और सोनपुर से विनय सिंह शामिल हैं.

जेडीयू के राजपूत विधायक?: धमदाहा से लेसी सिंह, नबीनगर से चेतन आनंद , मांझी से रणधीर सिंह, डुमरांव से राहुल सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, रफीगंज से प्रमोद सिंह और गायघाट से कोमल सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी.

राजपूत विधायकों में एलजेपीआर की तरफ से डेहरी से सोनू सिंह, बेलसंड से अमित कुमार रानू,कसबा से नितेश सिंह, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह और महुआ से संजय कुमार सिंह जीते हैं, जबकि डुमरांव से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह विधायक हैं.

आनंद मोहन का क्या होगा?: हालिया भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उप चुनाव में जेडीयू को हार मिली है. जिसके बाद से आनंद मोहन को हमला करने का एक बहाना मिल गया है. आने वाले समय में बिहार विधान परिषद के कई सीटों पर चुनाव होना है. चर्चा तो यह भी है कि आनंद मोहन अपने छोटे बेटे को भी सेट करना चाहते हैं लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ आनंद मोहन ने बयान दिया है, जेडीयू के शीर्ष नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है. फिलहाल अलग-अलग जरूर पड़ गए हैं. ऐसे में मुमकिन है कि या तो आनंद मोहन चुप्पी साध लें और नीतीश कुमार से संबंध को ठीक करने की कोशिश करें या फिर नए विकल्प की तलाश करें और बगावत की आवाज को बुलंदी से उठाएं.

नीतीश कुमार के साथ लवली आनंद और आनंद मोहन (ETV Bharat)

"आनंद मोहन जो कर रहे हैं, उससे नुकसान किसको है. आनंद मोहन नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन उनका निशाना ललन सिंह और संजय झा पर है. अभी यही दोनों पार्टी को चला रहे हैं आनंद मोहन थैली की बात कर रहे हैं. यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया. नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन उनका कुछ नहीं चल रहा है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

चेतन आनंद का क्या होगा?: पिता आनंद मोहन की 'बगावत' से सबसे ज्यादा नुकसान चेतन आनंद को हो सकता है. इस तरह निकट भविष्य में मंत्री बनने पर ग्रहण लग सकता है. साथ ही निशांत कुमार की 'कोर टीम' से भी आउट हो जाएं. आरजेडी से बागी होकर जेडीयू में आए थे और फिलहाल आरजेडी की हालत कमजोर है, ऐसे में उनके लिए जेडीयू में रहने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है. पिता की तरह खुलकर बगावत की तो विधायकी पर भी खतरा मंडरा सकता है.

चेतन आनंद के साथ आनंद मोहन (ETV Bharat)

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राघवेंद्र इस पूरे प्रकरण पर कहते हैं कि यह सच है कि आनंद मोहन अभी किसी पार्टी में नहीं है लेकिन यह भी सच है कि उनकी पत्नी जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं और उनके बेटे चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं. इसके बावजूद यदि वह इस तरह के बयान देते हैं तो पार्टी को इन दोनों से खुलकर इस विषय पर बात करनी चाहिए और उनका रुख जानना चाहिए.

"आनंद मोहन भले जदयू में नहीं है लेकिन वह पब्लिक फिगर हैं. उनकी बातों को उनके समाज के लोग सुनते हैं और समझते हैं ऐसे में जदयू अपने अंदरुनी रूप से बातचीत कर सकती है."- कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार

आनंद मोहन का सियासी सफर: आनंद मोहन 1974 के जेपी आंदोलन से राजनीति में आए. 1980 और 90 के दशक में आनंद मोहन की छवि एक रॉबिन हुड की तरह राजपूतों में थी. 1990 में पहली बार महिषी विधानसभा से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते. जब मंडल आयोग की सिफारिश में लागू की गई, तब उन्होंने जनता दल को बाय-बाय कर दिया और 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया. आनंद मोहन उस समय सवर्णों का नेता बनने की खूब कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे.

नीतीश की 'कृपा' पर रिहाई: उस दौरान आनंद मोहन की लोकप्रियता चरम पर थी. 1996 और 1998 में इसी का परिणाम था कि शिवहर से लगातार दो बार सांसद बने लेकिन इसी दौरान 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उनकी मुश्किलें भी बढ़ी. 2007 में कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी जिसे पटना हाई कोर्ट ने 2008 में उम्र कैद में बदल दिया. लंबी जेल यात्रा के बाद 2023 में नीतीश सरकार ने नियमों में संशोधन कर उन्हें जेल से बाहर निकाला था. आनंद मोहन तब नीतीश कुमार की तारीफ करते थकते नहीं थे और इसका आनंद मोहन के परिवार को लाभ भी मिला. पत्नी सांसद और बेटा विधायक बन गए.

कहा जाता है कि चेतन आनंद पिता की रिहाई को लेकर ही आरजेडी में शामिल हुए थे लेकिन नीतीश सरकार के बहुमत सिद्ध करने के समय उन्होंने राजद को बाय-बाय कर एनडीए का समर्थन किया था. शिवहर से हटाकर नबीनगर भेजने के कारण ही आनंद मोहन की नाराजगी एनडीए से शुरू हो गई थी. बाद में जब मंत्रिमंडल में चेतन आनंद को नहीं लिया गया तो वह खुलकर सामने आ गए.

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