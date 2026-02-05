ETV Bharat / bharat

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की सरेंडर न करने की अंतिम कोशिश भी नाकाम, जानें कब करेंगे सरेंडर

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में आज चेक बाउंस के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने की कोशिश नाकाम हो गई. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब उनकी मांग को नामंजूर कर दिया तब राजपाल यादव की ओर से आज ही सरेंडर करने की बात कही गई.

आज सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से पेश वकील अभिजात ने कहा कि राजपाल यादव आज ही 25 लाख रुपये देने को तैयार हैं और दोनों पक्षों में बाकी के पैसों के भुगतान के लिए करीब करीब सहमति बन गई है. तब कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को 4 फरवरी को ही सरेंडर करना था. अब जब वे जेल में सरेंडर कर देंगे तभी उनकी कोई भी बात सुनी जाएगी. जब वो जेल में सरेंडर कर देंगे तब वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं.

बता दें कि हाईकोर्ट ने 2 फरवरी को ही अपने आदेश राजपाल यादव को 4 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया था. बाद में 4 फरवरी को राजपाल यादव ने 4 फरवरी को सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की. लेकिन हाईकोर्ट ने सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था. लेकिन राजपाल यादव 4 ने फरवरी को भी सरेंडर नहीं किया.

बता दें कि राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि जून 2024 में हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है.

दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर 1करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था. दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी।

शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी, 30 मई 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया.