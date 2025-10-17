ETV Bharat / bharat

स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान, राजनाथ ने नासिक में HAL की नई उत्पादन यूनिट का किया उद्घाटन

नासिक में शुक्रवार, 17 अक्टूबर को एलसीए एमके1ए, सुखोई और एचटीटी-40 विमान उड़ान भरते हुए. ( IANS )