राजनाथ सिंह का जैसलमेर दौरा, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग, सेना सुधार और अग्निवीर योजना पर होगी चर्चा

आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस: रक्षा मंत्री इसके बाद जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे. इस बार सम्मेलन की थीम "Year of Reforms" यानी सुधारों का वर्ष रखी गई है. बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारी सैन्य आधुनिकीकरण, तकनीकी सुधार, और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जैसे विषयों पर गहन चर्चा करेंगे. इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को आधुनिक, तकनीकी और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना है.

तनोट माता के दर्शन और लोंगेवाला में श्रद्धांजलि: सेना की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:40 बजे रक्षा मंत्री हेलीकॉप्टर से तनोट जाएंगे, जहां तनोट माता के दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वे लोंगेवाला युद्धस्थल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और जवानों से संवाद करेंगे. सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन भी वे स्वयं देखेंगे.

जैसलमेर: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 6 बजे दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचेंगे. वायुसेना स्टेशन से आर्मी स्टेशन पहुंचने के बाद वे ‘शौर्य पार्क’ और ‘कैक्टस पार्क’ का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद शाम 8 बजे जवानों से मुलाकात करेंगे और आर्मी स्टेशन में ही रात्रि विश्राम करेंगे.

अग्निवीर योजना पर बड़ा निर्णय संभव: सेना से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में अग्निवीर योजना की समीक्षा भी की जाएगी. फिलहाल योजना के तहत 25% अग्निवीरों को चार वर्ष की सेवा के बाद स्थायी किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है. अगले वर्ष अग्निवीरों का पहला बैच चार साल की सेवा पूरी करेगा, इसलिए यह बैठक उनके भविष्य के लिए अहम मानी जा रही है.

मिशन ‘सुदर्शन चक्र’ पर चर्चा: कॉन्फ्रेंस में पूर्व सैनिकों की विशेषज्ञता के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा. अब सरकार उन्हें केवल वेलफेयर कार्यों तक सीमित न रखकर रणनीतिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में शामिल करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही मिशन ‘सुदर्शन चक्र’, गोला-बारूद आपूर्ति, और सैन्य उपकरणों की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी. थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच सामंजस्य को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान रहेगा. साझा प्रशिक्षण, उपकरणों का मानकीकरण, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में सुधार जैसे विषय प्रमुख रहेंगे. भविष्य में थिएटर कमांड्स की स्थापना की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन: रक्षा मंत्री जैसलमेर आर्मी वॉर म्यूजियम में ‘शौर्य पार्क’ और ‘कैक्टस पार्क’ का उद्घाटन करेंगे. इन स्थलों में भारतीय सेना की वीरता, गौरव और युद्ध इतिहास को प्रदर्शित किया गया है. साथ ही, नए लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ भी करेंगे, जो स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. रक्षा मंत्री के आगमन को देखते हुए पूरे जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और सेना के जवान तैनात किए गए हैं ताकि सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सकें.

