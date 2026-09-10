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'मोदी@25: द डिफरेंस दैट ही मेड' शोध परियोजना का 12 सितंबर को होगा शुभारंभ

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को 'मोदी@25: द डिफरेंस दैट ही मेड' शोध परियोजना (Modi@25: The Difference That He Made) शोध परियोजना की शुरुआत करेंगे.

दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े थिंक टैंक रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (RMP) एक महत्वाकांक्षी शोध कार्यक्रम "मोदी@25: द डिफरेंस दैट ही मेड" शुरू करने जा रहा है. इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में अनवरत 25 वर्षों के कार्यकाल को चिह्नित करना है.

इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. इस कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह और भाजपा नेता विनय सहस्रबुद्धे को दी गई है.

आरएसएस के थिंक टैंक रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी की तरफ से की गई यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री (7 अक्टूबर 2001 से) और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्षों के शासनकाल पर केंद्रित है.

रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेगा कि इन 25 वर्षों में आम लोगों के जीवन में पिछले शासनकाल की तुलना में क्या ठोस बदलाव आए हैं.

इस कार्यक्रम का दायित्व संभाल रहे राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव और वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस शोध कार्य को 10 चयनित स्कॉलर्स संचालित करेंगे. इन शोधकर्ताओं का चयन थिंक टैंक के माध्यम से किया जाएगा. प्रत्येक शोधकर्ता को इस कार्य के लिए एक लाख रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि शोधकर्ता सबसे पहले गुजरात जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्षों तक शासन किया. इसके बाद वे देश के अन्य राज्यों का दौरा करेंगे.