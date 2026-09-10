'मोदी@25: द डिफरेंस दैट ही मेड' शोध परियोजना का 12 सितंबर को होगा शुभारंभ
आरएमपी की 'मोदी@25: द डिफरेंस दैट ही मेड' शोध परियोजना को 10 शोधकर्ता संचालित करेंगे. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को 'मोदी@25: द डिफरेंस दैट ही मेड' शोध परियोजना (Modi@25: The Difference That He Made) शोध परियोजना की शुरुआत करेंगे.
दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े थिंक टैंक रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (RMP) एक महत्वाकांक्षी शोध कार्यक्रम "मोदी@25: द डिफरेंस दैट ही मेड" शुरू करने जा रहा है. इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में अनवरत 25 वर्षों के कार्यकाल को चिह्नित करना है.
इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. इस कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह और भाजपा नेता विनय सहस्रबुद्धे को दी गई है.
आरएसएस के थिंक टैंक रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी की तरफ से की गई यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री (7 अक्टूबर 2001 से) और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्षों के शासनकाल पर केंद्रित है.
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेगा कि इन 25 वर्षों में आम लोगों के जीवन में पिछले शासनकाल की तुलना में क्या ठोस बदलाव आए हैं.
इस कार्यक्रम का दायित्व संभाल रहे राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव और वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस शोध कार्य को 10 चयनित स्कॉलर्स संचालित करेंगे. इन शोधकर्ताओं का चयन थिंक टैंक के माध्यम से किया जाएगा. प्रत्येक शोधकर्ता को इस कार्य के लिए एक लाख रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि शोधकर्ता सबसे पहले गुजरात जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्षों तक शासन किया. इसके बाद वे देश के अन्य राज्यों का दौरा करेंगे.
उन्होंने बताया कि इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि लगातार 25 वर्षों तक राज्य और फिर केंद्र स्तर पर अनवरत कार्य कर रहे प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, गरीबी उन्मूलन, डिजिटल पहुंच और जीवन स्तर जैसे क्षेत्रों में आम नागरिकों के जीवन में पहले के शासनकाल की तुलना में क्या परिवर्तन हुए हैं.
सिंह ने कहा कि यह शोध केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत, केस स्टडी और तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित होगा.
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी ने वर्ष 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी के 20 वर्षों के शासनकाल पर 'डिलीवरिंग डेमोक्रेसी' नामक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था. अब 25 वर्षों के पूरे होने पर यह शोध परियोजना उसी श्रृंखला का अगला और अधिक व्यापक कदम माना जा रहा है.
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के चेयरमैन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और डॉ. विनय सहस्रबुद्धे इसके प्रमुख चेहरों में शामिल हैं.
राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी के लंबे सहयोगी और सरकार के वरिष्ठ नेता हैं. इसलिए इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री करेंगे.
विनय सहस्रबुद्धे ने बताया कि यह शोध परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा काल को दस्तावेज का रूप देने का प्रयास है. इसके निष्कर्ष आने वाले समय में सुशासन, नीति निर्माण और विकास मॉडल की चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. 12 सितंबर का कार्यक्रम इस दिशा में पहला औपचारिक कदम होगा.
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