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मध्य पूर्व संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाई समिति

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया से पैदा हुए मुद्दों की निगरानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह बनाया है.

Defence Minister Rajnath Singh
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 5:12 PM IST

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नई दिल्ली : सरकार ने मध्य पूर्व संघर्ष से उत्पन्न मुद्दों की निगरानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) का गठन किया है. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अन्य मंत्रियों के साथ सदस्यों में शामिल हैं.

शुक्रवार सुबह सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी कम कर दी, जिससे पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर ज़ीरो हो गई. डीज़ल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स 21.5 रुपये/लीटर तय किया गया है.

साथ ही, सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स में बदलाव किया है. 50 रुपये प्रति लीटर की नई एक्साइज ड्यूटी शुरू की गई है. हालांकि, छूट से असरदार ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर तक सीमित हो जाएगी, जिससे एविएशन सेक्टर पर बोझ कम होगा.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल 50 रुपये प्रति लीटर एक स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, साथ ही कुछ मामलों में छूट भी है जिससे इफेक्टिव रेट 29.5 रुपये प्रति लीटर पर लिमिट हो जाता है. फ्यूल की कीमतों में पूरी स्थिरता बनाए रखने में मदद के लिए एक्साइज ड्यूटी में दूसरे बदलाव भी किए गए हैं.

यह कमी ऐसे समय में आई है जब ईरान पर यूएस-इजराइल युद्ध और उसके बाद तेहरान के होर्मुज जलडमरूमध्य पर लगाए गए ब्लॉकेड की वजह से दुनिया भर में एनर्जी संकट है. होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया की क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई का पांचवां हिस्सा, यानी हर दिन 20 से 25 मिलियन बैरल, भेजा जाता है. लड़ाई से पहले, भारत उस तेल का 12 से 15 प्रतिशत खरीदता था.

इस बीच, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने एक ऑफिशियल बयान में भरोसा दिलाया कि देश भर में सभी रिटेल आउटलेट सामान्य तरीके से चल रहे हैं और "सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीज़ल का काफ़ी स्टॉक मौजूद है. लोगों से यह भी कहा कि वे फैल रही अफवाहों के बीच पैनिक में खरीदारी न करें.

ये भी पढ़ें- सरकार ने दी बड़ी राहत, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये लीटर घटाई

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