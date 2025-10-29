ETV Bharat / bharat

राजनाथ सिंह कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक नवंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक - प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेंगे. रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

इसके अलावा, मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का दूसरा संस्करण 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे.

इस बैठक का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाना है. दो दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री द्वारा भाग लेने वाले एडीएमएम-प्लस देशों के अपने समकक्षों के साथ-साथ मलेशिया के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है. एडीएमएम, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन) में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री एवं सहयोगात्मक तंत्र है.

एडीएमएम-प्लस आसियान सदस्य देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम) और इसके आठ संवाद साझेदारों (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है.

भारत 1992 में आसियान का वार्ता साझेदार बना और प्रथम एडीएमएम-प्लस का आयोजन 12 अक्टूबर, 2010 को हनोई, वियतनाम में किया गया. बयान में कहा गया है कि 2017 से एडीएमएम-प्लस का आयोजन आसियान और प्लस देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है. एडीएमएम-प्लस के तहत, भारत 2024-2027 चक्र के लिए मलेशिया के साथ आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है.

आसियान-भारत समुद्री एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण भी 2026 में निर्धारित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें आतंकवाद-रोधी सहयोग, आसियान-भारत एफटीए की शीघ्र समीक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि की पुष्टि की गई.