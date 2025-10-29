ETV Bharat / bharat

राजनाथ सिंह कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे

राजनाथ इस सम्मेलन में क्षेत्र के सामने मौजूद आतंकवाद के खतरे सहित प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर भारत के विचार प्रस्तुत करेंगे.

Defence Minister Rajnath Singh
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 1:18 PM IST

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक नवंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक - प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेंगे. रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

इसके अलावा, मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का दूसरा संस्करण 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे.

इस बैठक का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाना है. दो दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री द्वारा भाग लेने वाले एडीएमएम-प्लस देशों के अपने समकक्षों के साथ-साथ मलेशिया के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है. एडीएमएम, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन) में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री एवं सहयोगात्मक तंत्र है.

एडीएमएम-प्लस आसियान सदस्य देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम) और इसके आठ संवाद साझेदारों (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है.

भारत 1992 में आसियान का वार्ता साझेदार बना और प्रथम एडीएमएम-प्लस का आयोजन 12 अक्टूबर, 2010 को हनोई, वियतनाम में किया गया. बयान में कहा गया है कि 2017 से एडीएमएम-प्लस का आयोजन आसियान और प्लस देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है. एडीएमएम-प्लस के तहत, भारत 2024-2027 चक्र के लिए मलेशिया के साथ आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है.

आसियान-भारत समुद्री एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण भी 2026 में निर्धारित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें आतंकवाद-रोधी सहयोग, आसियान-भारत एफटीए की शीघ्र समीक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि की पुष्टि की गई.

प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने संयुक्त रूप से आसियान-भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की पहलों पर चर्चा की.

यह भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की 12वीं भागीदारी थी. मलेशियाई अध्यक्ष की "समावेशीता और स्थिरता" थीम के समर्थन में, प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2026-2030) को लागू करने के लिए आसियान-भारत कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तारित समर्थन की घोषणा की. साथ ही पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए सतत पर्यटन पर आसियान-भारत संयुक्त नेताओं के वक्तव्य को अपनाने की घोषणा की, क्योंकि हम आसियान-भारत पर्यटन वर्ष मना रहे हैं.

इससे पहले 27 अक्टूबर को, कुआलालंपुर की यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्र के लिए शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी.

जयशंकर ने सोमवार को पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि "भारत शांति, प्रगति और समृद्धि में ईएएस के योगदान को महत्व देता है" और शिखर सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों की आशा करता है.

ASEAN DEFENCE MINISTERS MEETING
ADMM PLUS IN KUALA LUMPUR MALAYSIA
DEFENCE COOPERATION AMONG ASEAN
आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक
DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH

