राजनाथ का बड़ा दावा, नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, इस नेता के आगे उनकी चल नहीं पाई
राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल सच्चे सेक्यूलर थे, इसलिए उन्होंने जवाहर लाल नेहरू की इस बात का विरोध किया.
Published : December 3, 2025 at 10:17 AM IST
वडोदरा (गुजरात): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जवाहर लाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके इस विचार का विरोध किया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एक सच्चे सेक्यूलर विचारधारा वाले इंसान थे. बता दें, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा (MY) भारत ने 'एकता मार्च' का आयोजन किया, जिसके तहत मंगलवार को 'सरदार सभा' का आयोजन किया गया.
राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित हुई 'सरदार सभा' में भारत के पहले गृह मंत्री को याद करते हुए यह बातें कहीं. उन्होंने आगे कहा कि सरदार पटेल ने समुदायों को खुश करने की कभी कोशिश नहीं की, जबकि नेहरू ने गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के फिर से बनने पर सवाल उठाया था.
#WATCH | Gujarat: Defence minister Rajnath Singh addressed the 'Sardar Sabha' in Vadodara.— ANI (@ANI) December 3, 2025
He said, " sardar vallabhbhai patel was truly secular... when pt. jawaharlal nehru spoke about spending government funds on the babri masjid issue, sardar vallabhbhai patel opposed it. at… pic.twitter.com/KtRqbmkIzH
राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल सच में सेक्युलर थे. उन्होंने कभी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं किया. जब जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद मुद्दे की बात कही, तो इसका विरोध सिर्फ गुजरात में जन्मे सरदार वल्लभभाई पटेल ही ने किया. उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी. रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले गिर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बीच समानताएं बताई गई थीं, लेकिन पटेल ने दोनों मामलों के बीच समानताओं को खारिज कर दिया, और इस बात पर जोर दिया कि सोमनाथ मंदिर सरकारी पैसे के बजाय दान से फिर से बनाया गया था.
राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के फिर से बनाने पर सवाल उठाए थे. जब सवाल उठाया गया, तो सरदार ने साफ किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग था; वहां जनता ने 30 लाख रुपये दान किए थे, एक ट्रस्ट बनाया गया था, और सरकारी पैसे का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ. वहीं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से समानताएं बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण भी सरकारी पैसे से नहीं हुआ है. इस देश के लोगों ने पूरा खर्च उठाया है.
बता दें, 25 नवंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फुट का धार्मिक झंडा फहराकर पवित्र हिंदू रीति-रिवाज 'ध्वजा आरोहण' किया. धार्मिक परंपरा के अनुसार, झंडा फहराना अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है और यह दुनिया भर के भक्तों को इस उत्सव में भाग लेने के लिए खुला निमंत्रण है. इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और दूसरे बड़े लोग मौजूद रहे.
उत्तराखंड सीएम ने अपने राज्य सभी लोगों की ओर से भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दूर की सोच और अटूट समर्पण से एकीकृत भारत का सपना साकार किया.
