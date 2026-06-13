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सैन्य अधिकारियों को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में डुंडीगल एयर फोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए ( Photo Credit- Defence Ministry FB Page )

हैदराबाद: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को हैदराबाद में डुंडीगल एयर फोर्स एकेडमी में हुई ग्रेजुएशन परेड (पासिंग आउट परेड) में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए. इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में नए सैनिकों को युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतें अब युद्ध के मैदान में बढ़त नहीं रख सकतीं, क्योंकि छोटी ताकतें भी खास तरीकों का इस्तेमाल करके बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं.

उन्होंने कहा कि एयर फोर्स वायु रक्षा प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और अधिकारियों को तकनीक का इस्तेमाल अपनाना चाहिए. रक्षा मंत्री सिंह ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में एयर वॉरियर्स (Air Warriors) ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारियों को इस मौजूदा तकनीक वाली दुनिया में लगातार अलर्ट रहना चाहिए.

उन्होंने कहा, "पहले ऐसा लगता था कि बड़ी ताकतों को लड़ाई के मैदान में ज्यादा बढ़त हासिल है. लेकिन अब, तुलना में, छोटी ताकतें भी अपने छोटे लेकिन खतरनाक हथियारों और नई चालों से भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. आप सभी को यह सब बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप किसी भी तरह की लड़ाई के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहें."

उन्होंने कहा, "पहले सैनिकों और हथियारों की उपस्थिति के उलट, आधुनिक युद्ध में रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे कई सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं. अब ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जिनमें दुश्मनों के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV को कंट्रोल किया जा रहा है."