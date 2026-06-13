सैन्य अधिकारियों को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री सिंह ने याद दिलाया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में एयर वॉरियर्स ने अहम भूमिका निभाई थी.
Published : June 13, 2026 at 4:42 PM IST
हैदराबाद: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को हैदराबाद में डुंडीगल एयर फोर्स एकेडमी में हुई ग्रेजुएशन परेड (पासिंग आउट परेड) में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए. इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में नए सैनिकों को युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतें अब युद्ध के मैदान में बढ़त नहीं रख सकतीं, क्योंकि छोटी ताकतें भी खास तरीकों का इस्तेमाल करके बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं.
उन्होंने कहा कि एयर फोर्स वायु रक्षा प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और अधिकारियों को तकनीक का इस्तेमाल अपनाना चाहिए. रक्षा मंत्री सिंह ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में एयर वॉरियर्स (Air Warriors) ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारियों को इस मौजूदा तकनीक वाली दुनिया में लगातार अलर्ट रहना चाहिए.
उन्होंने कहा, "पहले ऐसा लगता था कि बड़ी ताकतों को लड़ाई के मैदान में ज्यादा बढ़त हासिल है. लेकिन अब, तुलना में, छोटी ताकतें भी अपने छोटे लेकिन खतरनाक हथियारों और नई चालों से भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. आप सभी को यह सब बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप किसी भी तरह की लड़ाई के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहें."
उन्होंने कहा, "पहले सैनिकों और हथियारों की उपस्थिति के उलट, आधुनिक युद्ध में रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे कई सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं. अब ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जिनमें दुश्मनों के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV को कंट्रोल किया जा रहा है."
उन्होंने कहा कि युद्ध की परिभाषा काफी हद तक बदल गई है. नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों को आधुनिक युद्ध और रणनीतियों को समझना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए, और यदि जरूरी हो तो उनमें बदलाव करना चाहिए.
राजनाथ सिंह ने इंडियन एयर फोर्स में शामिल महिला पायलटों को बधाई दी और कहा कि उनकी बढ़ती संख्या वायु सेना को और भी ज्यादा ताकतवर, संतुलित और मजबूत बना रही है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली फोर्स की ताकत दिखाती है.
रक्षा मंत्री ने बड़े रेस्क्यू मिशन में भारतीय वायु सेना की सफलता और मुश्किल समय में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "इस तरह, मानवीय मिशन के दौरान, इंडियन एयर फोर्स ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ाया है."
समारोह के दौरान, राजनाथ सिंह ने ग्रेजुएट होने वाले ट्रेनीज को प्रेसिडेंट कमीशन दिया. समारोह में भारतीय वायुसेना के फ्लाइट कैडेट्स, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम के अधिकारियों और प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के सफल समापन पर 'विंग्स' और 'ब्रेवेट्स' प्रदान किए गए. रक्षा मंत्री ने फ्लाइंग, नेविगेशन स्ट्रीम और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहले स्थान पर रहने वाले फ्लाइट कैडेट्स को 'प्रेसिडेंट प्लाक' प्रदान किया.
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