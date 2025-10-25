हर हालात से निपटने को तैयार रहे सेना: राजनाथ सिंह ने कमांडरों संग की समीक्षा
रक्षा मंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सशस्त्र बलों की भविष्य की तैयारियों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की.
Published : October 25, 2025 at 2:56 PM IST
नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की. उच्च स्तरीय समीक्षा में क्षेत्र में किसी भी सुरक्षा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के विकास और सशस्त्र बलों की तत्परता पर जोर दिया.
मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (मुख्यालय आईडीएस) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला. "रक्षा मंत्री और सीडीएस ने क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और किसी भी स्थिति के लिए सशस्त्र बलों की भविष्य की तैयारियों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की. बातचीत के दौरान, उन्हें क्षेत्र में लड़ाकू क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परिचालन तत्परता और प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी गई."
रक्षा मंत्री की वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय सशस्त्र बल आधुनिकीकरण और संरचनात्मक सुधारों के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और परिचालन तालमेल को बढ़ाना है. चर्चाओं में उन्नत तकनीकों के एकीकरण, 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत स्वदेशीकरण और सेना को विविध भूभागों और परिचालन परिवेशों में युद्ध के लिए तैयार रखने की रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया.
Hon’ble Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, #CDS graced the second edition of #IndianNavy's biannual Commanders' Conference 2025.— HQ IDS (@HQ_IDS_India) October 24, 2025
Addressing the Conference, #CDS acknowledged the exceptional professionalism, unwavering resolve and… pic.twitter.com/RqEDQe37eJ
इससे पहले, शुक्रवार को मुख्यालय आईडीएस ने एक्स पर एक और पोस्ट साझा किया था, जिसमें कहा गया था, "माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस ने भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के दूसरे संस्करण की शोभा बढ़ाई. सीडीएस ने युद्ध तत्परता बनाए रखने में टीम नौसेना की असाधारण व्यावसायिकता, अटूट संकल्प और परिचालन कौशल को स्वीकार किया. जिसने राष्ट्र को बहुत गर्व दिलाया है."
पोस्ट में कहा गया, "#सीएनएस के साथ मिलकर, 2047 तक एक #लड़ाकू-तैयार, #विश्वसनीय बल और #भविष्य के लिए तैयार #आत्मनिर्भर नौसेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो एक #भविष्य के लिए तैयार बल के दृष्टिकोण को मजबूत करता है."
