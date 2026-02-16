ETV Bharat / bharat

ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि: रक्षा मंत्री ने देश के दिग्गजों को 'भव्य भारत भूषण' पुरस्कारों से नवाजा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योग सेंटर में आयोजित महा शिवरात्रि समारोह में भाग लिया.

Rajnath Singh at Isha Yoga Center
तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योग सेंटर में महा शिवरात्रि समारोह के दौरान राजनाथ सिंह और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोयंबटूर (तमिलनाडु): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह के दौरान पहले 'भव्य भारत भूषण' पुरस्कार प्रदान किए. ईशा फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए ये नए पुरस्कार विज्ञान, कला, खेल और सैन्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिए गए हैं.

रक्षा मंत्री ने रविवार को कहा, "इन क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों को मिले सम्मान के साथ-साथ, हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीन संस्थानों को भी 'ऑपरेशन सिंदूर' की शानदार सफलता के लिए सम्मानित किया गया. ये संस्थान हैं- पश्चिमी वायु कमान, सेना की दक्षिणी कमान और पश्चिमी नौसेना कमान हैं. व्यक्तिगत रूप से, इसने मुझे बहुत खुशी और गर्व से भर दिया."

संस्कृति और विज्ञान के अक्सर अलग-अलग माने जाने पर उन्होंने कहा कि भारत में ये हमेशा एक-दूसरे के पूरक रहे हैं. उन्होंने कहा, "संस्कृति केवल रीति-रिवाजों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली है."

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि ये पुरस्कार हर साल कॉर्पोरेट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और संस्कृति सहित सात प्रमुख श्रेणियों में दिए जाएंगे.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में 2026 के पुरस्कारों के प्रमुख विजेताओं में नम्बी नारायणन और किरण कुमार शामिल थे, जिन्हें भारत की तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. कला और संस्कृति के क्षेत्र में यह सम्मान शास्त्रीय नृत्यांगना अलार्मेल वल्ली, दिग्गज वायलिन वादक एन. राजम और इतिहासकार विक्रम संपत को प्रदान किया गया.

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को भी खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया. इसके साथ ही, 'ऑपरेशन सिंदूर' में अपनी सेवाओं के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष सम्मान दिया गया.

सेना के तीनों अंगों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जिनमें पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल ए. वी. एस. राठी और पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल आर. वी. गोखले शामिल थे. यह श्रेणी मानवीय सेवा और निर्णायक सैन्य कार्रवाई- दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभाने के लिए सेना के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए थी.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

BHAVYA BHARAT BHUSHAN AWARDS
ISHA FOUNDATION
ईशा फाउंडेशन
ईशा फाउंडेशन भव्य भारत भूषण अवॉर्ड
RAJNATH SINGH AT ISHA YOGA CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.