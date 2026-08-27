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रक्षा मंत्री ने पत्रादेवी में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन किया, गोवा मुक्ति सत्याग्रहियों को श्रद्धांजलि दी

रक्षा मंत्री ने पत्रादेवी में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन किया, गोवा मुक्ति सत्याग्रहियों को श्रद्धांजलि दी ( ETV Bharat )

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री गोवा मुक्ति आंदोलन के उन वीर सत्याग्रहियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की एकता और गोवा की मुक्ति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता की सशक्त अभिव्यक्ति था.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार देर शाम को महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पर स्थित पत्रादेवी में पुनर्विकसित 'हुतात्मा स्मृति स्मारक' का उद्घाटन किया. पत्रादेवी पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के लिए चले ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है.

उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी साफ निर्देश दिए और उम्मीद जताई कि वह खुद इसका ध्यान रखें और किसी की कुर्बानी बेकार न जाए.

पणजी: गोवा मुक्ति आंदोलन में अपनी जान कुर्बान करने वाले हर जाने-अनजाने योद्धा को इतिहास में पूरा सम्मान मिलना चाहिए. गोवा की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले एक भी शहीद का नाम इतिहास से छूट न जाए, इसके लिए सरकार को पूरी रिसर्च करनी चाहिए और सभी शहीदों के नाम पता करके उन्हें पत्थरों पर उकेरना चाहिए ताकि उनकी याद हमेशा बनी रहे. यह अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता और जातिवाद जैसी संकीर्ण सोच से कहीं ऊपर है. पत्रादेवी यह सशक्त संदेश देती है कि भारत में भले ही विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचानें हों, लेकिन 'भारतीय होना' वह साझा सूत्र है, जो हम सभी को एकजुट करता है. पत्रादेवी के सत्याग्रहियों ने अपने साहस और संकल्प से यह साबित किया कि भारत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है. हालांकि, जब किसी संप्रभु राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा हो और शांतिपूर्ण प्रयासों की सीमाएं खत्म हो जाएं, तब राष्ट्र को अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है.

रक्षा मंत्री ने पत्रादेवी में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन किया (ETV Bharat)

राजनाथ सिंह ने नवनिर्मित स्मारक की तारीफ की. उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसा स्मारक शहीदों की सच्ची याद है और हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि गोवा को आजाद कराने के लिए बहुतों ने कुर्बानी दी, लेकिन अब कुर्बानी देने वाले एक भी शहीद का नाम इतिहास से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी निर्देश दिया कि वे पूरी रिसर्च करके सभी शहीदों के नाम पता करें और उन्हें पत्थर पर उकेर कर हमेशा के लिए याद रखें.

सिंह ने साफ किया कि गोवा को आजाद कराने के लिए सभी लोग आगे आए था. इसके पीछे सिर्फ एक संदेश था, कि हम सब एक हैं और यह संदेश दिया गया कि हम भारतीय हैं.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोदी सावंत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (ETV Bharat)

रक्षा मंत्री की अपील का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा को आजाद कराने के संघर्ष का इतिहास सिर्फ 1946 से शुरू नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि पुर्तगाली शासन के खिलाफ गोमांतकियों का संघर्ष उससे कई दशक पहले से चल रहा था. उन्होंने कुनकल्ली के ऐतिहासिक विद्रोह का खास जिक्र किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विद्रोह गोमांतकियों के विरोध की शुरुआत का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था.

उन्होंने कहा कि गोवा के आजादी के संघर्ष के पूरे इतिहास को सामने लाने के लिए सभी शहीदों के योगदान पर शोध, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग जरूरी है. राज्य सरकार गोवा की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले हर हीरो के योगदान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक पूरा रिसर्च कैंपेन शुरू करेगी.

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