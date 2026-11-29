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राजनाथ सिंह ने NDA कैडेट्स से कहा, मैनपावर से मशीन पावर में बदलाव के लिए तैयार रहें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के खड़कवासला में पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के 151वें कोर्स के ग्रेजुएट हो रहे कैडेट्स और उनके परिवारों से बातचीत की. ( IANS )

पुणे: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से ग्रेजुएट हो रहे कैडेट्स से कहा कि वे भारत को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करें, जहां बदलते डेमोग्राफिक्स के लिए मैनपावर के बजाय मशीन पावर और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा करना होगा.

महाराष्ट्र के पुणे में स्थित खड़कवासला में 151वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का रिव्यू करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि भारत आज एक युवा देश है और कुछ समय तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसकी आबादी बढ़ने की दर लगातार कम हो रही है. उन्होंने कहा, 'विकसित देशों ने मैनपावर पर अपनी निर्भरता कम करके, मशीन पावर और टेक्नोलॉजी बढ़ाकर इस बदलाव को पहले ही अपना लिया है. हमें भी उसी दिशा में तैयारी करनी चाहिए.'

मंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में भारत की जवानी कम होने लगेगी, इसलिए ऐसा होने से पहले, देश को अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा ताकि बदलते डेमोग्राफिक्स कभी भी उसकी तरक्की में रुकावट न बनें. कैडेट्स को उनकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर बधाई देते हुए, उन्होंने कहा कि आज उनके जीवन में एक नए सफर की शुरुआत हुई है. उन्होंने कहा, 'आज का दिन आपकी कड़ी मेहनत, लगन और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने के आपके पक्के इरादे का सबूत है.' यूनिफॉर्म बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैः राजनाथ सिंह उन्होंने कहा, 'कल, आप में से कुछ लेफ्टिनेंट, सब-लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, जबकि दूसरे चीफ इंजीनियर, चीफ आर्टिफिसर, चीफ नेवल स्टाफ और चीफ एयर स्टाफ के तौर पर काम करेंगे.' उन्होंने कैडेट्स को याद दिलाया कि वे बहादुर योद्धाओं की बनाई महान विरासत के वारिस हैं, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जतिंद्र नाथ दास को याद किया, जिन्होंने देश की गरिमा के लिए 63 दिन की भूख हड़ताल की थी, और आजादी के बाद के हीरो जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा, सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद और कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद किया. सिंह ने कहा, 'हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्यों काम करते हैं और हमारे काम का मकसद क्या है. हमें उस विरासत को संभालकर रखना चाहिए जिसके लिए उन महान क्रांतिकारियों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया.' उन्होंने आगे कहा, 'जब आप देश की सीमाओं पर जाएं, तो याद रखें कि शहीद होने वाला हर सैनिक हम पर कर्ज हैं. हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के रखवाले हैं.' यह देखते हुए कि युद्ध का नेचर बदल गया है, सिंह ने कहा कि युद्ध अब सिर्फ जमीन, समुद्र और हवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब साइबर, स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए डोमेन में भी लड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'पावर एक्सिस बदल रहे हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, युद्ध की टैक्टिक्स बदल रही हैं, और युद्ध का नेचर ही बदल गया है.' उन्होंने कहा कि भारत की ट्रेनिंग का तरीका भी विकसित हो रहा है, जो जरूरी था क्योंकि आज काम की टेक्नोलॉजी कल बेकार हो सकती है. सिंह ने ग्रेजुएट हो रहे कैडेट्स से कहा, 'भविष्य के मिलिट्री लीडर्स के तौर पर आपका लक्ष्य इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देना है जहाँ हम अपनी सिक्योरिटी चुनौतियों का हल खुद ढूंढ सकें.' उन्होंने कैडेट्स से ब्रेन पावर और मैनपावर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनने को कहा जो भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जाएगा.