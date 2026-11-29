राजनाथ सिंह ने NDA कैडेट्स से कहा, मैनपावर से मशीन पावर में बदलाव के लिए तैयार रहें
नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में पहली बार दो महिला कैडेट्स अपनी-अपनी स्ट्रीम में टॉपर बनी हैं.
Published : November 29, 2026 at 11:05 AM IST
पुणे: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से ग्रेजुएट हो रहे कैडेट्स से कहा कि वे भारत को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करें, जहां बदलते डेमोग्राफिक्स के लिए मैनपावर के बजाय मशीन पावर और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा करना होगा.
महाराष्ट्र के पुणे में स्थित खड़कवासला में 151वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का रिव्यू करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि भारत आज एक युवा देश है और कुछ समय तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसकी आबादी बढ़ने की दर लगातार कम हो रही है. उन्होंने कहा, 'विकसित देशों ने मैनपावर पर अपनी निर्भरता कम करके, मशीन पावर और टेक्नोलॉजी बढ़ाकर इस बदलाव को पहले ही अपना लिया है. हमें भी उसी दिशा में तैयारी करनी चाहिए.'
VIDEO | Pune: Defence Minister Rajnath Singh attends the passing out parade of the 151st course at the National Defence Academy (NDA). (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/EfCiLHDHZ5— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
मंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में भारत की जवानी कम होने लगेगी, इसलिए ऐसा होने से पहले, देश को अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा ताकि बदलते डेमोग्राफिक्स कभी भी उसकी तरक्की में रुकावट न बनें. कैडेट्स को उनकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर बधाई देते हुए, उन्होंने कहा कि आज उनके जीवन में एक नए सफर की शुरुआत हुई है. उन्होंने कहा, 'आज का दिन आपकी कड़ी मेहनत, लगन और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने के आपके पक्के इरादे का सबूत है.'
यूनिफॉर्म बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैः राजनाथ सिंह
उन्होंने कहा, 'कल, आप में से कुछ लेफ्टिनेंट, सब-लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, जबकि दूसरे चीफ इंजीनियर, चीफ आर्टिफिसर, चीफ नेवल स्टाफ और चीफ एयर स्टाफ के तौर पर काम करेंगे.'
Addressing the PoP of 151 Course at NDA, Pune. https://t.co/N1X9yo6jYC— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 29, 2026
उन्होंने कैडेट्स को याद दिलाया कि वे बहादुर योद्धाओं की बनाई महान विरासत के वारिस हैं, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जतिंद्र नाथ दास को याद किया, जिन्होंने देश की गरिमा के लिए 63 दिन की भूख हड़ताल की थी, और आजादी के बाद के हीरो जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा, सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद और कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद किया.
सिंह ने कहा, 'हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्यों काम करते हैं और हमारे काम का मकसद क्या है. हमें उस विरासत को संभालकर रखना चाहिए जिसके लिए उन महान क्रांतिकारियों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया.'
उन्होंने आगे कहा, 'जब आप देश की सीमाओं पर जाएं, तो याद रखें कि शहीद होने वाला हर सैनिक हम पर कर्ज हैं. हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के रखवाले हैं.' यह देखते हुए कि युद्ध का नेचर बदल गया है, सिंह ने कहा कि युद्ध अब सिर्फ जमीन, समुद्र और हवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब साइबर, स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए डोमेन में भी लड़े जा रहे हैं.
#WATCH | Pune: Defence Minister Rajnath Singh arrives at at the Khetrapal Parade Ground in Khadakwasla, Pune to attend the National Defence Academy (NDA) Passing Out Parade for the 151st Course as the Reviewing Officer. https://t.co/NcdFFAFnWm— ANI (@ANI) November 29, 2026
उन्होंने कहा, 'पावर एक्सिस बदल रहे हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, युद्ध की टैक्टिक्स बदल रही हैं, और युद्ध का नेचर ही बदल गया है.' उन्होंने कहा कि भारत की ट्रेनिंग का तरीका भी विकसित हो रहा है, जो जरूरी था क्योंकि आज काम की टेक्नोलॉजी कल बेकार हो सकती है.
सिंह ने ग्रेजुएट हो रहे कैडेट्स से कहा, 'भविष्य के मिलिट्री लीडर्स के तौर पर आपका लक्ष्य इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देना है जहाँ हम अपनी सिक्योरिटी चुनौतियों का हल खुद ढूंढ सकें.' उन्होंने कैडेट्स से ब्रेन पावर और मैनपावर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनने को कहा जो भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जाएगा.
#WATCH | Pune: The Passing Out Parade (POP) of the 151st Course at the National Defence Academy (NDA) is being held at the Khetarpal Parade Ground in Khadakwasla, Pune. Defence Minister Rajnath Singh is scheduled to review it as the Reviewing Officer. (Source: NDA PRO) https://t.co/O6cwQ5ueaZ— ANI (@ANI) November 29, 2026
सिंह ने कहा, 'एक अच्छा लीडर वह होता है जिस पर उसके सबऑर्डिनेट बिना किसी शर्त के भरोसा कर सकें. आपको अपने सबऑर्डिनेट के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने परिवार के साथ करते हैं.' उन्होंने कहा, 'जब आप फ्रंट लाइन पर मुश्किल हालात का सामना करते हैं, तो आपको अपनी टीम के साथ खड़ा होना चाहिए. यही कमांड का मतलब है.'
सियाचिन में समुद्र में नेवी के जहाजों पर और आपदा राहत ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए, सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा बिना किसी परेशानी के बहुत सम्मान और हिम्मत के साथ बहुत अच्छा प्रोफेशनलिज़्म दिखाया.
उन्होंने कैडेट्स से कहा, 'अपना ईगो पीछे छोड़ो और पूरी तरह से टीमवर्क पर फोकस करो.' जहां फिजिकल फिटनेस और टैक्टिकल स्किल्स जरूरी हैं, वहीं सिंह ने कहा कि मिलिट्री लाइफ में मेंटल ताकत भी उतनी ही जरूरी है.
उन्होंने कहा, 'ऐसे समय आएंगे जब हालात आपके पक्ष में नहीं होंगे, जब आप अपने परिवार से दूर होंगे, या जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना कर रहे होंगे. ऐसे समय में आपकी हिम्मत, आत्मविश्वास और मेंटल बैलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.'
उन्होंने कहा कि कैडेट्स की सफलता के पीछे उनके माता-पिता का त्याग, उनके बड़ों का आशीर्वाद और उनके टीचरों का मार्गदर्शन है. सिंह ने कहा, 'हम सब मिलकर 2047 तक भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बना सकते हैं और बनाएंगे.
पहली बार NDA में दो महिला कैडेट्स ने अपनी स्ट्रीम में टॉप किया
नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में पहली बार दो महिला कैडेट्स अपनी-अपनी स्ट्रीम में टॉपर बनी हैं. पुणे की इस प्रमुख डिफेंस संस्था ने शनिवार को एक रिलीज में कहा कि कैडेट गार्गी पालीवाल और कैडेट दिव्या गोदारा ने कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में पहली पोजिशन हासिल की है.
उन्हें क्रमशः चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ट्रॉफी और कमांडेंट सिल्वर मेडल, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी और कमांडेंट सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा. पालीवाल और गोदारा ने यह उपलब्धि 2022 में एकेडमी द्वारा महिला कैडेट्स के लिए पहली बार खोले जाने के चार साल बाद हासिल की है.
कैडेट आयुष कुमार ने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है और उन्हें उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ट्रॉफी और कमांडेंट सिल्वर मेडल मिलेगा. कुल 365 कैडेट्स ग्रेजुएट हुए जिनमें 12 फ्रेंडली विदेशी देशों के थे. 151वें कोर्स के कॉन्वोकेशन में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (DIAT) के वाइस चांसलर डॉ. BHVS नारायण मूर्ति चीफ गेस्ट थे.