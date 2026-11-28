ETV Bharat / bharat

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा: जम्मू में कांग्रेस पर जमकर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Etv Bharat ( Etv Bharat )

जम्मू: रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह शनिवार को जम्मू दौरे के क्रम में पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व किया. उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेत प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 'प्रधानमंत्री बनने का दिन में सपना देखने' का आरोप लगाया. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे. राजनाथ सिंह ने आज यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों की संख्या उतनी ही रह जाएगी जितनी इस समय परिवार (गांधी परिवार) के पास है."

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा (ETV Bharat) रक्षा मंत्री जम्मू में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च में शामिल हुए. मार्च पंजतीर्थी इलाके से शुरू हुआ और परेड बस स्टैंड पर खत्म हुआ. राजनाथ सिंह ने यहां रैली को संबोधित किया. इस दौरान लोगों के मंत्री के करीब आने की कोशिश करने के बाद उन्हें कुछ मीटर चलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठना पड़ा. रैली में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का दावा करती रही है लेकिन कोई सबूत नहीं दिया. उन्होंने कहा, "जब राहुल गांधी से वोट चोरी का सबूत देने के लिए कहा जाता है, तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, बस कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है." राजनाथ ने कहा कि उनका मानना ​​है कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा हैं क्योंकि उनकी नीतियां बड़ा खतरा हैं क्योंकि वे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लोग बहुत समझदार हैं और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीतिक को कभी कामयाब नहीं होने देंगे. रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है और गलत तरीकों से मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है. राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के बारे में झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद हैं.