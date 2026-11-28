'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा: जम्मू में कांग्रेस पर जमकर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का मकसद प्रधानमंत्री बनना है और वह कुर्सी पर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं.
Published : November 28, 2026 at 5:04 PM IST
जम्मू: रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह शनिवार को जम्मू दौरे के क्रम में पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व किया. उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेत प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 'प्रधानमंत्री बनने का दिन में सपना देखने' का आरोप लगाया. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे. राजनाथ सिंह ने आज यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों की संख्या उतनी ही रह जाएगी जितनी इस समय परिवार (गांधी परिवार) के पास है."
रक्षा मंत्री जम्मू में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च में शामिल हुए. मार्च पंजतीर्थी इलाके से शुरू हुआ और परेड बस स्टैंड पर खत्म हुआ. राजनाथ सिंह ने यहां रैली को संबोधित किया. इस दौरान लोगों के मंत्री के करीब आने की कोशिश करने के बाद उन्हें कुछ मीटर चलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठना पड़ा.
Addressing 'Loktantra Bachao, Arajakta Hatao Sabha’ in Jammu. https://t.co/VhzR2gi2qD— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 28, 2026
रैली में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का दावा करती रही है लेकिन कोई सबूत नहीं दिया. उन्होंने कहा, "जब राहुल गांधी से वोट चोरी का सबूत देने के लिए कहा जाता है, तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, बस कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है." राजनाथ ने कहा कि उनका मानना है कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा हैं क्योंकि उनकी नीतियां बड़ा खतरा हैं क्योंकि वे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भारत के लोग बहुत समझदार हैं और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीतिक को कभी कामयाब नहीं होने देंगे. रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है और गलत तरीकों से मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है. राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के बारे में झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद हैं.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं. "राहुल गांधी ने हमेशा सुरक्षा पर झूठे बयान दिए हैं, जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि चीनी सेना के जवान भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान की निंदा की थी."
राजनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस नेता ने एक बार कहा था कि हिंदू नफरत फैला रहे हैं, जो एक अजीब बयान था. उन्होंने भगवान राम के बारे में भी झूठी बातें कहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो गई है और राहुल गांधी का मकसद प्रधानमंत्री बनना है. वह कुर्सी पर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के खत्म होने से लोगों को राहत मिली है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि जब भी उन्हें देश में बहुमत मिलेगा वे आर्टिकल 370 को खत्म कर देंगे. राजनाथ सिंह ने कहा, "2019 में जब हमें बहुमत मिला तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया और लोगों को सारे अधिकार दिए गए. आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद आया, जिससे कई अधिकार छीन लिए गए. लेकिन मोदी सरकार ने इसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया. अब आतंकवाद का सफाया हो रहा है. अब जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य, पर्यटन और दूसरी सभी जगहों पर बहुत विकास हो रहा है."
रक्षा मंत्री ने कहा, "आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ताने दिए जाते थे कि क्या वे भारत में ट्रांसफर होना चाहते हैं. इसी तरह, एक पूर्व डीजीपी ने अपनी किताब में दावा किया कि भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर में जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते थे लेकिन उन्हें गैर-राज्य विषय होने के कारण मना कर दिया गया."
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