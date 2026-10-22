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एसपी अंकिता शर्मा को AK-47 से विजयादशमी पर फायरिंग करना पड़ा भारी, पुलिस मुख्यालय से नोटिस जारी

पुलिस मुख्यालय से नोटिस जारी ( ETV Bharat )

राजनांदगांव: विजयादशमी पर शस्त्र पूजन के दौरान एसपी अंकिता शर्मा द्वारा AK-47 से हवाई फायरिंग करना विवादों में घिर गया है. एसपी अंकिता शर्मा के द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की चर्चा सुर्खियों में है. दरअसल विजयादशमी पर हथियारों का पूजन किया जाता है. हथियारों के पूजन के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वायरल वीडियो में राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा AK-47 से हवाई फायरिंग करती नजर आईं.

एसपी अंकिता शर्मा का हवाई फायरिंग करते वीडिया आया था सामने हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद प्रोटोकॉल और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे. मामले के तूल पकड़ने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर भी इसकी जानकारी साझा की गई है. आईजी अजय यादव ने पुलिस मुख्यालय को मामले की जानकारी भेजने और नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी है.