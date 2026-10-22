एसपी अंकिता शर्मा को AK-47 से विजयादशमी पर फायरिंग करना पड़ा भारी, पुलिस मुख्यालय से नोटिस जारी
आईजी अजय यादव ने पुलिस मुख्यालय को मामले की जानकारी भेजने और नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी. संजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 5:23 PM IST
राजनांदगांव: विजयादशमी पर शस्त्र पूजन के दौरान एसपी अंकिता शर्मा द्वारा AK-47 से हवाई फायरिंग करना विवादों में घिर गया है. एसपी अंकिता शर्मा के द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की चर्चा सुर्खियों में है. दरअसल विजयादशमी पर हथियारों का पूजन किया जाता है. हथियारों के पूजन के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वायरल वीडियो में राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा AK-47 से हवाई फायरिंग करती नजर आईं.
एसपी अंकिता शर्मा का हवाई फायरिंग करते वीडिया आया था सामने
हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद प्रोटोकॉल और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे. मामले के तूल पकड़ने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर भी इसकी जानकारी साझा की गई है. आईजी अजय यादव ने पुलिस मुख्यालय को मामले की जानकारी भेजने और नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी है.
प्रकरण पुलिस मुख्यालय के सामने आया है, विजयादशमी के मौके पर राजनांदगांव में हर्ष फायरिंग का ये पूरा मामला है. हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसके बाद इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस की गरिमा और अनदेखी के मुद्दे पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टिकरण मिलने के बाद उसे पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा, उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी: अजय यादव, आईजी राजनांदगांव रेंज
वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी हलचल
विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा के बीच हवाई फायरिंग का वीडियो जैसे ही सामने आया लोग अपने-अपने तरीके से उसपर प्रतिक्रिया देने लगे. सवाल ये भी उठने लगा कि पुलिस जैसे अनुशासित महकमे में वरिष्ठ अधिकारी की सार्वजनिक गतिविधि को लेकर प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया. वीडियो सामने आने के बाद यह मुद्दा केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभागीय नियमों और जिम्मेदार अधिकारियों के आचरण से भी जुड़ गया है. सोशल मीडिया पर भी लोग अपने-अपने तरीके से इसपर राय रख रहे हैं.
पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा मामला
घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी अजय यादव द्वारा पुलिस मुख्यालय को जानकारी भेजे जाने की बात सामने आई है. साथ ही नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी दी गई है. अब इस मामले में विभागीय स्तर पर क्या रुख अपनाया जाता है और संबंधित अधिकारी की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.