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तपती रेत पर मानवता की छांव: कच्छ के रेगिस्तान में दम तोड़ते बेजुबानों की 'मसीहा' बनीं राजकुमारी

पिछले छह सालों से राजकुमारी और उनकी टीम तपते रेगिस्तान की खाक छान रही है, ताकि कोई कुत्ता भूख से न मरे.

Rajkumari Dubey dog rescue
कच्छ में कुत्ते के पिल्ले को रेस्क्यू कर ले जातीं राजकुमारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 4:52 PM IST

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सुरेंद्रनगर (गुजरात): जब नमक का सीजन खत्म होता है, तो कच्छ का छोटा रेगिस्तान इंसानों से खाली हो जाता है. इसके बाद सैकड़ों बेजुबान कुत्ते इस तपते रण में दाने-दाने और पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पकर दम तोड़ देते हैं. लेकिन, सुरेंद्रनगर के ओडू गांव की रहने वाली राजकुमारी दुबे ने रेगिस्तान के इस क्रूर चक्र को बदल दिया. पिछले छह सालों से राजकुमारी और उनकी टीम इस तपते रेगिस्तान की खाक छान रही है, ताकि कोई कुत्ता अपने पिल्लों के साथ भूख से न मरे.

रेगिस्तानी इलाके में भटकते बेजुबान

दसाडा (पाटडी) तालुका के खाराघोडा और ओडू इलाकों में फैले इस रेगिस्तान में नमक बनाने वाले अगरिया लोग साल के आठ महीने रहते हैं. इस दौरान वे अपने आंगन में आने वाले इन कुत्तों को रोटी खिलाते हैं. लेकिन जब सीजन खत्म होता है, तो सब कुछ बदल जाता है. कुछ भाग्यशाली कुत्तों को तो ट्रैक्टरों में लादकर रिहायशी इलाकों में ले जाया जाता है, मगर ज्यादातर बेजुबान इसी बंजर इलाके में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं.

कच्छ में कुत्तों को रेस्क्यू किया गया. (ETV Bharat)

कैसे कुत्तों की पूरी नस्ल समाप्त हो जाती

इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वे माएं और उनके नवजात पिल्ले हैं, जो नमक के सीजन के दौरान पैदा होते हैं. चूंकि छोटे पिल्ले खुद चलकर रेगिस्तान पार नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मां भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती. नतीजा यह होता है कि भीषण गर्मी में बिना भोजन और पानी के, तड़प-तड़पकर पूरी नस्ल वहीं खत्म हो जाती है. रेस्क्यू के दौरान जब पिंजरे में पानी रखा जाता है, तो प्यास से बेहाल ये कुत्ते खुद-ब-खुद दौड़कर चले आते हैं.

Rajkumari Dubey dog rescue
कुत्ते को रेस्क्यू करता युवक. (ETV Bharat)

एक घायल पिल्ला और बदल गई जिंदगी

राजकुमारी दुबे बताती हैं कि इस सफर की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. वह कहती हैं, "मैंने अपने गांव में एक छोटा, घायल पिल्ला देखा जो वहां का नहीं लग रहा था. जब मैंने एक ग्रामीण से पूछा, तो उसने बताया कि यह रेगिस्तान से आया है और इसके बाकी भाई-बहन अब भी वहीं फंसे हैं. उस रात मैं सो नहीं सकी. मैंने सोचा कि उसकी मां का क्या हाल होगा? जब हम ढूंढने निकले, तो हमें सिर्फ एक-दो पिल्ले ही मिले. तब हमें समझ आया कि भोजन-पानी के बिना ये बेजुबान वहां ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते. बस, उसी दिन से हमने इन्हें बचाने का संकल्प ले लिया."

Rajkumari Dubey dog rescue
कुत्ते को रेस्क्यू किया गया. (ETV Bharat)

लोगों का मिलने लगा है साथ

राजकुमारी कहती हैं कि यह प्रयास बेहद खर्चीला और थका देने वाला है. सीजन खत्म होने के बाद राजकुमारी हर दिन अपनी जेब से करीब 4 से 5 हजार रुपये खर्च करती हैं. कुछ स्थानीय युवाओं की मदद से वह गाड़ियों और पिंजरों के साथ रेगिस्तान में जाती हैं, हफ्तों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं और इन कुत्तों को सुरक्षित रिहायशी इलाकों में छोड़ती हैं. अच्छी बात यह है कि अब स्थानीय युवा भी इस मुहिम में मददगार बनने लगे हैं.

यह रेस्क्यू कार्य पिछले एक हफ्ते से तेजी से चल रहा है और अभी एक महीने से ज्यादा समय तक जारी रहेगा. राजकुमारी और उनकी टीम को उम्मीद है कि इस बेजोड़ मानवीय कार्य में आगे चलकर और भी लोग, स्वयंसेवी संगठन (NGOs) और पशु प्रेमी उनका साथ देंगे ताकि कच्छ के रण में कोई भी वफादार भूख से न मरे.

Rajkumari Dubey dog rescue
कुत्ते को रेस्क्यू करने के लिए पिंजड़ा लगाया जाता है. (ETV Bharat)

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राजकुमारी दुबे कुत्तों का रेस्क्यू
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