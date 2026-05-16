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तपती रेत पर मानवता की छांव: कच्छ के रेगिस्तान में दम तोड़ते बेजुबानों की 'मसीहा' बनीं राजकुमारी

कच्छ में कुत्ते के पिल्ले को रेस्क्यू कर ले जातीं राजकुमारी. ( ETV Bharat )