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गुजरात के व्यापारी के साथ 1.44 अरब की धोखाधड़ी, CA पर दोस्तों के साथ इंडोनेशियाई कोयले के नाम पर ठगी का आरोप

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

राजकोट: गुजरात के राजकोट में एक व्यापारी के साथ 1.44 अरब रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है. राजकोट की इकोनॉमिक ऑफेंस प्रिवेंशन विंग (EOW) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. अहमदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और उसके दो साथियों पर राजकोट के एक व्यापारी और उनके परिचितों के साथ 1.44 अरब रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है. दर्ज मामले के अनुसार इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड की पहचान अहमदाबाद के सीए जय हर्षदकुमार चोटलिया के तौर पर हुई. उनके साथ उनकी कंपनी 'टर्नरेस्ट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड' के दो अन्य डायरेक्टर - मनीष गोविंदभाई डांगी (निवासी अहमदाबाद) और मितेश किरीटकुमार संघवी (निवासी राजकोट) को भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया. इकोनॉमिक ऑफेंस प्रिवेंशन विंग में इन तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. पूरा मामला क्या है? शिकायतकर्ता जयेंद्रभाई मुलजीभाई अकबरी के अनुसार आरोपी जय चोटलिया ने अपनी कंपनी 'टर्नरेस्ट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड' की ऐसी छवि बनाई थी जैसे वह बड़े पैमाने पर इंडोनेशियाई कोयला आयात करती हो और पूरे भारत में बेचती हो. निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उसने उन्हें लालच दिया कि कंपनी का टर्नओवर 5 साल में 1500 से 2000 करोड़ रुपये हो जाएगा और निवेशकों को इससे भारी मुनाफा और अच्छा रिटर्न मिलेगा. इसके लिए उसने यह शर्त भी रखी थी कि जमा राशि या संपत्ति को 5 साल तक वापस नहीं लिया जा सकेगा. इस लालच में आकर शिकायतकर्ता जयेंद्रभाई अकबरी और उनके परिचितों - केशुभाई हरिभाई बोदार, खोडाभाई मोहनभाई बोगरा, रसिकभाई बोदार और भानुबेन बोदार आदि - ने करोड़ों रुपये की अपनी कीमती ज़मीन दांव पर लगा दी. आरोपियों ने राजकोट जिले के लोधिका के वड वजदी गांव में स्थित उनकी बिना खेती वाली जमीन और अन्य संपत्तियों को 'द को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ राजकोट लिमिटेड' के पास गिरवी रख दिया था.