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गुजरात के व्यापारी के साथ 1.44 अरब की धोखाधड़ी, CA पर दोस्तों के साथ इंडोनेशियाई कोयले के नाम पर ठगी का आरोप

आरोप है कि सीए और उसके साथियों ने मिलकार व्यापारी के साथ 1.44 अरब की धोखाधड़ी की. ईओडब्ल्यू मामला दर्ज कर जांच में जुटी गई.

RAJKOT TRADER DEFRAUDED
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 11:29 AM IST

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राजकोट: गुजरात के राजकोट में एक व्यापारी के साथ 1.44 अरब रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है. राजकोट की इकोनॉमिक ऑफेंस प्रिवेंशन विंग (EOW) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. अहमदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और उसके दो साथियों पर राजकोट के एक व्यापारी और उनके परिचितों के साथ 1.44 अरब रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

दर्ज मामले के अनुसार इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड की पहचान अहमदाबाद के सीए जय हर्षदकुमार चोटलिया के तौर पर हुई. उनके साथ उनकी कंपनी 'टर्नरेस्ट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड' के दो अन्य डायरेक्टर - मनीष गोविंदभाई डांगी (निवासी अहमदाबाद) और मितेश किरीटकुमार संघवी (निवासी राजकोट) को भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया. इकोनॉमिक ऑफेंस प्रिवेंशन विंग में इन तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

पूरा मामला क्या है?

शिकायतकर्ता जयेंद्रभाई मुलजीभाई अकबरी के अनुसार आरोपी जय चोटलिया ने अपनी कंपनी 'टर्नरेस्ट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड' की ऐसी छवि बनाई थी जैसे वह बड़े पैमाने पर इंडोनेशियाई कोयला आयात करती हो और पूरे भारत में बेचती हो.

निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उसने उन्हें लालच दिया कि कंपनी का टर्नओवर 5 साल में 1500 से 2000 करोड़ रुपये हो जाएगा और निवेशकों को इससे भारी मुनाफा और अच्छा रिटर्न मिलेगा. इसके लिए उसने यह शर्त भी रखी थी कि जमा राशि या संपत्ति को 5 साल तक वापस नहीं लिया जा सकेगा.

इस लालच में आकर शिकायतकर्ता जयेंद्रभाई अकबरी और उनके परिचितों - केशुभाई हरिभाई बोदार, खोडाभाई मोहनभाई बोगरा, रसिकभाई बोदार और भानुबेन बोदार आदि - ने करोड़ों रुपये की अपनी कीमती ज़मीन दांव पर लगा दी. आरोपियों ने राजकोट जिले के लोधिका के वड वजदी गांव में स्थित उनकी बिना खेती वाली जमीन और अन्य संपत्तियों को 'द को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ राजकोट लिमिटेड' के पास गिरवी रख दिया था.

इन प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर, आरोपियों ने कुल ₹1,44,19,26,000 (1.44 अरब) का लोन और कैश क्रेडिट (CC) लिया था और वह सारा पैसा अपनी कंपनी में जमा कर दिया था. इन्वेस्टर्स को अंधेरे में रखने के लिए, आरोपी समय-समय पर कोयले की खरीद-बिक्री के बारे में फर्ज़ी ऑडिट रिपोर्ट और झूठे ईमेल भेजते रहते थे. 5 साल बाद भी जब कोई रिटर्न या मूलधन नहीं मिला, तो इन्वेस्टर्स को शक हुआ।

जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि बैंक के सीसी/लोन के रिन्यूअल के दौरान, इन्वेस्टर्स की जानकारी और उनकी मंज़ूरी या हस्ताक्षर के बिना ही दस्तावेज़ों में जाली हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी की गई थी. इससे पहले इसी कंपनी ने कालूपुर कमर्शियल बैंक से 64 करोड़ रुपये के लोन में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की थी और उस समय दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया था.

फिलहाल, राजकोट आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साज़िश, विश्वासघात, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ बनाने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ़्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस घटना के बारे में ईओडब्ल्यू पीआई पी.एम. हरिपरा ने कहा, 'शिकायतकर्ता जयेंद्रभाई अकबरी ने 1.44 अरब रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर अहमदाबाद के सीए जय चोटलिया सहित तीन डायरेक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ बनाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शुरुआती जानकारी से पता चला है कि आरोपियों ने इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लिया था और जाली हस्ताक्षर किए थे. इससे पहले कालूपुर बैंक में इसी कंपनी के खिलाफ 64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए जांच शुरू कर दी गई है.'

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