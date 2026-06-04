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मीठी-मीठी बातें कर अमीर और अधेड़ लोगों को फंसाती, मिलने आता तो रेप केस की धमकी देकर की जाती थी वसूली

राजकोट पुलिस ने व्यापारियों को प्रेम जाल में फंसाकर लाखों की वसूली करने वाले शातिर हनी-ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है.

Gujarat business honey trap case
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
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राजकोट (गुजरात): राजकोट ग्रामीण जिले के अंतर्गत आने वाले जेतपुर शहर की पुलिस ने एक ऐसे शातिर हनी-ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो लंबे समय से इलाके के व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये की उगाही कर रहा था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह गिरोह बेहद योजनाबद्ध तरीके से अमीर और अधेड़ उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाता था.

मुख्य महिला आरोपी समेत 11 दबोचे गए

इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह की मुख्य महिला सरगना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की मुस्तैदी के चलते इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जेतपुर शहर और जामकांडोरना पुलिस स्टेशनों में इस गिरोह के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

सोशल मीडिया से चुनते थे शिकार

पुलिस जांच में इस गिरोह के काम करने के बेहद चौंकाने वाले तौर-तरीकों का खुलासा हुआ है. यह गिरोह सबसे पहले गूगल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दुकानों के बाहर लगे बोर्ड से बड़े व्यापारियों व उद्योगपतियों के मोबाइल नंबर हासिल करता था. नंबर मिलने के बाद गिरोह की महिला सरगना फोन पर व्यापारियों से मीठी-मीठी बातें करके उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाती थी. जब कोई व्यापारी उसकी बातों में आ जाता, तो उसे मिलने के लिए किसी निश्चित जगह पर बुलाया जाता था.

ऐसे होता था वसूली का खेल

हनी-ट्रैप के इस खेल में ट्विस्ट तब आता था जब व्यापारी मिलने पहुंचता था. जैसे ही पीड़ित व्यापारी उस लड़की से मिलने पहुंचता, पहले से घात लगाकर बैठे गिरोह के 4 से 5 पुरुष साथी अचानक वहां धावा बोल देते थे. वे पीड़ित व्यापारी की बेरहमी से पिटाई करते थे और उसे पुलिस, मानहानि तथा बलात्कार के केस में फंसाने का डर दिखाकर मौके पर ही मोटी रकम वसूल लेते थे.

गिरोह का नेटवर्क

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि इस गिरोह का जाल काफी बड़ा था. आरोपियों ने इससे पहले भी मोरबी, राजकोट, जेटपुर, वांकानेर और जूनागढ़ के भेसान इलाके में कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को अपना शिकार बनाया था और उनसे लाखों रुपये की जबरन वसूली की थी. पुलिस को गहरा संदेह है कि इस क्षेत्र के कई और व्यापारी भी इस गिरोह का शिकार हुए हैं, लेकिन समाज में बदनामी और लोक-लाज के डर से वे अभी तक पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं.

पुलिस की अपील

जेतपुर शहर पुलिस ने आम जनता और विशेषकर व्यापार जगत के लोगों से निडर होकर सामने आने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस गिरोह या इस तरह के किसी अन्य जाल का शिकार हुआ है, तो वह बिना किसी झिझक या डर के अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करे. पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत करने वाले हर व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.

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