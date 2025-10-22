ETV Bharat / bharat

Weapons Factory In Gujarat: राष्ट्रपिता गांधी की जन्मभूमि गुजरात को मिला पहला आयुध कारखाना, बनेगा हथियार और गोला-बारूद

Weapons Factory In Gujarat: इस कारखाने की अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये है और जनवरी 2026 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है.

Weapons Factory In Gujarat
गुजरात को मिला पहला आयुध कारखाना, राजकोट में बनेगा हथियार और गोला-बारूद. (IANS (प्रतीकात्मक चित्र))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 5:15 PM IST

राजकोट: Weapons Factory In Gujarat: महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि गुजरात के इतिहास में पहली बार राजकोट में एक हथियार निर्माण कंपनी स्थापित हो रही है. इस पहल के साथ ही गुजरात का भला होगा और जो भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएगा.

गुजरात के राजकोट के गोंडल तालुका के सतदा गांव में स्थापित, रास्पियन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड को राज्य के रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परियोजना माना जा रहा है. 15,000 वर्ग फुट में फैले इस आयुध कारखाने की अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये है.

रास्पियन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगले साल जनवरी 2026 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद दिख रही है. इस कंपनी को हथियार और गोला-बारूद के साथ-साथ कारतूस बनाने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है.

Weapons Factory In Gujarat: यह परियोजना गुजरात के रक्षा उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब तक राज्य में किसी भी हथियार निर्माण कारखाने को अनुमति नहीं थी। पहला आयुध कारखाना खुलने से राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात की स्थिति मज़बूत होगी और आत्मनिर्भर बनने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी।

प्रवर्तक अल्पेश भावसार और कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) हरनिल शाह ने बताया कि भूमि आवंटन और मंजूरी 2019 में ही मिल गई थी. हालांकि, महामारी के अचानक प्रकोप के कारण काम रुक गया.

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के लिए छोटे हथियारों का उत्पादन करेगी. इससे अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों से आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी. साथ ही भारत भी समृद्धिशाली होने की राह पर चल पड़ेगा.

शाह ने स्पष्ट किया कि वे अपने उत्पाद केवल सशस्त्र बलों को ही बेचेंगे. इसके साथ ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "हमारी कंपनी अपने उत्पाद केवल सशस्त्र बलों को ही बेचेगी. यह स्पष्ट है कि अगर हम भविष्य में अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं, तो हम भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे."

बता दें कि भारत में आयुध कारखाने 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में तब्दील हो गए हैं. 41 कारखानों वाले आयुध निर्माणी बोर्ड को अक्टूबर 2021 में भंग कर दिया गया था. ये नई कंपनियां स्वायत्त रूप से काम कर रही हैं. इनका लक्ष्य स्वदेशी हथियार और आयुध का निर्माण करना है. इन नई इकाइयों में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, और यंत्र इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं.

