Weapons Factory In Gujarat: राष्ट्रपिता गांधी की जन्मभूमि गुजरात को मिला पहला आयुध कारखाना, बनेगा हथियार और गोला-बारूद

गुजरात को मिला पहला आयुध कारखाना, राजकोट में बनेगा हथियार और गोला-बारूद. ( IANS (प्रतीकात्मक चित्र) )

राजकोट: Weapons Factory In Gujarat: महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि गुजरात के इतिहास में पहली बार राजकोट में एक हथियार निर्माण कंपनी स्थापित हो रही है. इस पहल के साथ ही गुजरात का भला होगा और जो भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएगा. गुजरात के राजकोट के गोंडल तालुका के सतदा गांव में स्थापित, रास्पियन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड को राज्य के रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परियोजना माना जा रहा है. 15,000 वर्ग फुट में फैले इस आयुध कारखाने की अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये है. रास्पियन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगले साल जनवरी 2026 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद दिख रही है. इस कंपनी को हथियार और गोला-बारूद के साथ-साथ कारतूस बनाने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है. Weapons Factory In Gujarat: यह परियोजना गुजरात के रक्षा उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब तक राज्य में किसी भी हथियार निर्माण कारखाने को अनुमति नहीं थी। पहला आयुध कारखाना खुलने से राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात की स्थिति मज़बूत होगी और आत्मनिर्भर बनने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी।