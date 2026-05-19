ETV Bharat / bharat

गुजरात में चाकू की नोक पर 14 साल की लड़की से गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी

राजकोट: गुजरात के जंगलेश्वर इलाके में 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. इस मामले में, नाबालिग की एक सहेली ने उसे सात अलग-अलग आरोपियों के संपर्क में लाकर फंसाया. जिसके बाद आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दरिंदगी की.

मामले में भक्तिनगर पुलिस ने गैंगरेप, पॉक्सो और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है.

शिकायत के मुताबिक, नाबालिग की सहेली ने उसे एक मोबाइल फोन दिया और पहले आरोपी से संपर्क करवाया. पहले आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत करके उसका भरोसा जीता और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया. इसके बाद, नाबालिग की सहेली ने उसे दूसरे आरोपी से मिलवाया. उस आरोपी ने खुद को पुलिस वाला बताकर 6 मई 2026 को उसे बस स्टैंड के पीछे स्थित एक होटल में ले जाकर दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकाया.

उसके बाद एक तीसरे आरोपी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया और 16 मई 2026 को, नाबालिग को एक एक्टिवा पर बिठाकर एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया.

चाकू की नोक पर गैंगरेप

17 मई 2026 को, दो लोगों ने एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे चाकू दिखाकर धमकाया. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी ने भी उससे संपर्क किया और उसका यौन उत्पीड़न किया.