गुजरात में चाकू की नोक पर 14 साल की लड़की से गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी
नाबालिग से गैंगरेप मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
Published : May 19, 2026 at 10:40 PM IST
राजकोट: गुजरात के जंगलेश्वर इलाके में 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. इस मामले में, नाबालिग की एक सहेली ने उसे सात अलग-अलग आरोपियों के संपर्क में लाकर फंसाया. जिसके बाद आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दरिंदगी की.
मामले में भक्तिनगर पुलिस ने गैंगरेप, पॉक्सो और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है.
शिकायत के मुताबिक, नाबालिग की सहेली ने उसे एक मोबाइल फोन दिया और पहले आरोपी से संपर्क करवाया. पहले आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत करके उसका भरोसा जीता और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया. इसके बाद, नाबालिग की सहेली ने उसे दूसरे आरोपी से मिलवाया. उस आरोपी ने खुद को पुलिस वाला बताकर 6 मई 2026 को उसे बस स्टैंड के पीछे स्थित एक होटल में ले जाकर दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकाया.
उसके बाद एक तीसरे आरोपी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया और 16 मई 2026 को, नाबालिग को एक एक्टिवा पर बिठाकर एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया.
चाकू की नोक पर गैंगरेप
17 मई 2026 को, दो लोगों ने एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे चाकू दिखाकर धमकाया. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी ने भी उससे संपर्क किया और उसका यौन उत्पीड़न किया.
पुलिस की कार्रवाई
जब नाबालिग लड़की ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया, तो वे हैरान रह गए. उन्होंने तुरंत भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस इंस्पेक्टर जेडी परमार के नेतृत्व में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नीलेशभाई मकवाना और उनकी टीम ने एक मामला दर्ज किया है.
पुलिस ने BNS एक्ट की धारा 137(2), 64(2), 65(1), 70(2) और POCSO तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी के खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हैं. वह बस पोर्ट इलाके में पुलिसकर्मी बनकर यात्रियों को लूटता था. क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने कई बार उसका सामना किया था, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा. पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है और बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया है. इस घटना से पूरे शहर में भारी गुस्सा और अशांति फैल गई है.
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