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भाजपा की राष्ट्रीय टीम में नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक बनाए गए राजीव बब्बर ने बताया आगे का प्लान

दिल्ली भाजपा नेता राजीव बब्बर को BJP की घोषित नई राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर ईटीवी भारत से की खास बातचीत.

बीजेपी की नई टीम में नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक बनाए गए राजीव बब्बर
बीजेपी की नई टीम में नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक बनाए गए राजीव बब्बर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 12:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर को भारतीय जनता पार्टी की घोषित नई राष्ट्रीय टीम में नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सहसंयोजक बनाए गए है. राजीव बब्बर से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. इस दौरान राजीव बब्बर ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है. नॉर्थ ईस्ट के सात में से छह राज्यों में हमारी सरकार है या एनडीए की सरकार है. आठवें राज्य सिक्किम में भी हम सरकार में शामिल हैं.

राजीव बब्बर ने कहा कि आज से 10-15 साल पहले कोई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को और उनके मुख्यमंत्री तक को लोग नहीं पहचानते थे. लेकिन, 2014 के बाद मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को विकास से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और अच्छा काम करके वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है. इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का विशेष आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है. इसलिए नॉर्थ ईस्ट के सभी आठ राज्यों में पार्टी मजबूत हो सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचें, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे.

भाजपा की राष्ट्रीय टीम में नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक बनाए गए राजीव बब्बर (ETV Bharat)

नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर हमारी सरकार का विशेष ध्यान

नॉर्थ ईस्ट के नवनियुक्त सह संयोजक राजीव बब्बर ने बड़ी जिम्मेदारी के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी में सभी लोग मिलकर काम करते हैं. इसलिए बड़ी जिम्मेदारी को भी सहजता के साथ पूरा किया जा सकता है. मैंने पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय अभियानों की जिम्मेदारी संभाली है. जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक दिल्ली भाजपा में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया है. दूसरे राज्यों के चुनावों में लगातार काम किया है. अभी हाल ही बंगाल चुनाव में भी ड्यूटी रही. इसके साथ ही बिहार चुनाव में भी पार्टी की ओर से भेजा गया था. वहां, भी काम किया. सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से बिहार और बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनी.

सह संयोजक बनाये जाने पर राजीव बब्बर का स्वागत
सह संयोजक बनाये जाने पर राजीव बब्बर का स्वागत (ETV Bharat)

नॉर्थ ईस्ट के सात राज्यों में बीजेपी की सरकार :

राजीव बब्बर ने कहा कि एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में भाजपा नहीं दिखती थी. आज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, नागालैंड और सिक्किम सभी आठ राज्यों में हमारी केंद्र की सरकार के कामकाज और पीएम मोदी के विजन ने छह राज्यों में भाजपा और सहयोगी पार्टियों को राज्य की सत्ता में भी स्थापित किया है. असम में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है. मणिपुर और त्रिपुरा में भी लगातार दूसरी बार सरकार है. नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हम एनडीए की गठबंधन सरकारें चला रहे हैं.

नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक बनाए गए राजीव बब्बर
नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक बनाए गए राजीव बब्बर (ETV Bharat)

बीजेपी की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में किया विकास

राजीव बब्बर ने कहा कि जनता लगातार हमारी पार्टी की नीतियों में विश्वास जता रही है, यही भाजपा की विकसित भारत और राष्ट्र प्रथम की भावना का परिणाम है. उन्होंने कहा कि मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. हम पूरे दमखम और मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां तीसरी बार सरकार बनाने में जुटेंगे और फिर सफल होंगे. भाजपा नेता ने कहा कि जब अटल जी की सरकार थी तभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए अलग मंत्रालय की शुरुआत हुई. पीएम मोदी की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य रेल मार्ग से भी जुड़े हैं. मिजोरम में भी ट्रेन सेवा का विस्तार हुआ है. मिजोरम की राजधानी आइजोल को सितंबर 2025 में रेल नेटवर्क से जोड़ा गया जो एक बड़ी उपलब्धि है.

मंदिर में राजीव बब्बर
मंदिर में राजीव बब्बर (ETV Bharat)

विद्यार्थी परिषद से की अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत

विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और प्रदेश भाजपा से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे राजीव बब्बर ने बताया कि वह शुरू से विद्यार्थी परिषद में रहे. परिषद में कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख का दायित्व संभाला, इसके बाद फिर भाजपा युवा मोर्चा में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मिला. कई वर्ष तक काम किया. फिर पार्टी ने जिलाध्यक्ष भी बनाया. प्रदेश प्रवक्ता की ज़िम्मेदारी भी रही. विभिन्न पदों पर काम करते करते तीन बार पार्टी ने विधानसभा का चुनाव भी तिलक नगर सीट से लड़ाया, लेकिन सफलता नहीं मिली. फिर लगातार संगठन के काम में ही पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए आज इस एक नई और बड़ी जिम्मेदारी फिर से पार्टी ने सौंपी है, इसको भी पूरी मेहनत से निभाएंगे.

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