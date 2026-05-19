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नालंदा यूनिवर्सिटी में 7 गोल्ड मेडल जीतकर बेटियों ने रचा इतिहास, 14 देशों के 219 छात्रों को मिलीं डिग्रियां

दीक्षांत समारोह 8 स्टूडेंट्स को मिला गोल्ड मेडल ( NALANDA UNIVERSITY )

14 देशों के छात्रों को डिग्री: समारोह में सत्र 2024–26 बैच के कुल 219 सफल स्नातकों को उनकी डिग्रियां दी गईं. दीक्षांत समारोह में डिग्री पाने वाले सभी स्नातक विश्व के 14 विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन देशों में मुख्य रूप से वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सहित अनेक विदेशी राष्ट्रों के छात्र शामिल हैं.

छात्रा को गोल्ड मेडल देते डॉ. पी. के. मिश्रा (NALANDA UNIVERSITY)

परीक्षा के 9 दिन बाद समारोह: इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र की समाप्ति पर एक बेहद अनूठी पहल की. विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के समापन के केवल 09 दिनों के भीतर ही यह स्नातकोत्सव समारोह आयोजित किया. यह आयोजन छात्रों को जल्द उपाधि दिलाकर उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्ग को सुदृढ़ करने के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है.

अतीत के गौरव की याद: इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और विदेश मंत्रालय के सचिव (ईस्ट) श्री रुद्रेंद्र टंडन विशिष्ट अतिथि रहे. सभी ने सभा को संबोधित करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को दोहराया. सभी ने पासआउट छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

मुख्य अतिथियों की मौजूदगी: इस कार्यक्रम को गरिमामयी बनाने के लिए देश की कई बड़ी हस्तियां एक साथ मंच पर मौजूद रहीं.समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने की.

खिल उठे स्टूडेंट्स के चेहरे: कार्यक्रम को लेकर पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सुबह से ही भारी उत्साह और उल्लास का माहौल देखा गया. अपनी डिग्रियां और मेडल पाकर देश-विदेश के तमाम छात्र-छात्राओं के चेहरे बेहद खुशी और गौरव से खिल उठे.

विश्वमित्रालय में जुटा महाकुंभ : विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन परिसर के नवनिर्मित 2000 सीट क्षमता वाले अत्याधुनिक ‘विश्वमित्रालय’ सभागार में पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुआ.

नालंदा: बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय (NU) का तृतीय दीक्षांत समारोह मंगलवार 19 मई को राजगीर में पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ. इस विशेष समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा और बिहार के राज्यपाल सैय्यद मो. अता हसनैन राजगीर पहुंचे.

स्वर्ण पदकों पर बेटियों का राज: विश्वविद्यालय के इस शैक्षणिक सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले आठ मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया. इन सभी टॉपर्स को समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किए गए. इन आठ मेधावी स्वर्ण पदक विजेताओं में सात छात्राएं (बेटियां) शामिल हैं.

विश्वविद्यालय का आभार: समारोह के बाद देश-विदेश के छात्रों ने अपनी इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय यहां के शांत माहौल को दिया. एमए वर्ल्ड लिटरेचर की गोल्ड मेडलिस्ट शैलजा झा ने कहा कि 2 साल की मेहनत का परिणाम इतने सम्मान के साथ मिला.

"मैं मधुबनी बिहार की रहने वाली हूं....इस सफलता के लिए वीसी सर को धन्यवाद कहूंगी. यहां का कैंपस और प्रोफेसर्स इतने सपोर्टिव हैं कि 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लगा ही नहीं कि हम घर से दूर हैं." - शैलजा झा, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड लिटरेचर

शैलजा झा, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड लिटरेचर (ETV Bharat)

शिक्षकों और कुलपति का बेहतरीन मार्गदर्शन: हर विभाग के छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कुलपति के बेहतरीन मार्गदर्शन की सराहना खुलकर की. आर्कियोलॉजी में पूरे विवि में टॉप करने वाली छात्रा पियाशा जना ने कहा कि मैंने आर्कियोलॉजी में टॉप किया है. मैं अपनी फील्ड में काम करने के लिए यहां जरूर वापस आना चाहूंगी.

"राजगीर में बहुत सारे आर्कियोलजिकल साक्ष्य (फाइंड्स) मिले हैं और अभी भी खुदाई जारी है. मैं भविष्य में अपनी फील्ड में काम करने के लिए यहां जरूर वापस आना चाहूंगी." - पियाशा जना, गोल्ड मेडलिस्ट, आर्कियोलॉजी

पियाशा जना, गोल्ड मेडलिस्ट, आर्कियोलॉजी (ETV Bharat)

जीवन का स्वर्णिम काल: ऐतिहासिक मगध क्षेत्र की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने को सभी छात्रों ने अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम काल माना. इंटरनेशनल रिलेशंस और पीस स्टडीज में टॉप करने वाली अनुष्का ने कहा कि इतनी बड़ी हस्तियों के सामने हमारा सम्मान हुआ.

"मैंने एमए इंटरनेशनल रिलेशंस और पीस स्टडीज में टॉप किया है. मगध का यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पढ़ाई करना हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रही."-अनुष्का पद्मनाभन सोरेकर, गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस और पीस स्टडीज

अनुष्का पद्मनाभन सोरेकर, गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस और पीस स्टडीज (ETV Bharat)

भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम: दीक्षांत समारोह के दौरान हिंदू स्टडीज के छात्र प्रशांत जगताप ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि नालंदा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जहां लगभग 20 देशों के छात्र पढ़ते हैं. इस दौरान उन्होंने भी पारंपरिक पोशाक पहनी थी.

"यूनिवर्सिटी में 20 देशों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इससे हमें अलग-अलग सभ्यताओं के साथ जुड़ने का जो एक्सपोजर मिलता है, वह भारत में केवल यहीं है. यह हमारा प्राचीन पहनावा है, जिसे मैंने आज फिर से धारण किया है."- प्रशांत जगताप, गोल्ड मेडलिस्ट, हिंदू स्टडीज

प्रशांत जगताप, गोल्ड मेडलिस्ट, हिंदू स्टडीज (ETV Bharat)

बुद्ध की धरती से प्रेरणा: राजगीर के पावन और ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए बौद्ध धर्म के छात्रों ने भी खुशी जताई. बुद्धिस्ट स्टडीज की एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, कि मुझे मास्टर्स इन बुद्धिस्ट स्टडीज में गोल्ड मेडल मिला है. राजगीर भगवान बुद्ध का प्रिय निवास था, जहां उन्होंने कई उपदेश दिए थे.

"मैं युवाओं को इस विषय में आगे आने के लिए प्रेरित करूंगी, क्योंकि अब यह विदेशियों के साथ-साथ भारतीयों में भी लोकप्रिय हो रहा है"- खुशी कोठारी, गोल्ड मेडलिस्ट, बुद्धिस्ट स्टडीज

खुशी कोठारी, गोल्ड मेडलिस्ट, बुद्धिस्ट स्टडीज (ETV Bharat)

कैंपस के माहौल की तारीफ: पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल बने इस विश्वविद्यालय के विशाल परिसर की सुंदरता की हर कोई तारीफ कर रहा है. इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज की छात्रा कपिला स्वप्ना ने नए छात्रों से अपील करते हुए कहा कि जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वे यहां आएं और नालंदा के इस माहौल का अनुभव लें

"मैं मास्टर्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज से हूं. राजगीर में स्थित यह कैंपस बहुत ही खूबसूरत है. हमारी फैकल्टी ने हमें बहुत गाइड किया."- कपिला स्वप्ना, गोल्ड मेडलिस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज

नेट जीरो कैंपस का प्रभाव: जलवायु विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का अपना बुनियादी ढांचा पूरी तरह आत्मनिर्भर बना हुआ है. पश्चिम बंगाल की रहने वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की छात्रा श्राबंती ने बताया कि कैंपस जितना अच्छा है, पढ़ाई भी वैसी ही शानदार होती है. मैं क्लाइमेट साइंस और नेचर के लिए आगे काम करना चाहती हूं.

"नालंदा विवि खुद एक 'नेट जीरो' कैंपस है, इसलिए मेरी फाउंडेशन यहां बहुत मजबूत हुई है जिसे मैं बाहर लागू करूंगी." -श्राबंती, गोल्ड मेडलिस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट

अनुष्का कुमारी, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड लिटरेचर (ETV Bharat)

कौटिल्य सेंटर का हुआ उद्घाटन: इस मुख्य दीक्षांत समारोह के सभी निर्धारित कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद एक और बड़ा कार्य हुआ. समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. पी. के. मिश्रा ने नालंदा विश्वविद्यालय के विशेष ‘कौटिल्य सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग’ का भी विधिवत उद्घाटन किया.



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