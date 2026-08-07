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सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने की साक्षी है नालंदा की धरती: जानें इन 10 ऐतिहासिक स्थलों का रहस्य

नालंदा की धरती से सिद्धार्थ से 'भगवान बुद्ध' बनने का गौरवशाली इतिहास जुड़ा है. ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों के इतिहास पर महमूद आलम की रिपोर्ट..

rajgir NALANDA BUDDHA CIRCUIT
राजगीर और नालंदा में पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 1:07 PM IST

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नालंदा: दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाने वाली नालंदा में बौद्ध सर्किट के ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों की लंबी फेहरिस्त है. विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए नालंदा और राजगीर तीर्थयात्रा के सबसे पवित्र स्थान हैं. भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में यहां कदम रखा और बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद 'भगवान बुद्ध' बनकर वापस लौटे.

राजगीर और नालंदा में पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल: राजगीर की वादियों, पहाड़ों और गुफाओं में उनके जीवन और तपस्या के कई गहरे रहस्य छिपे हैं. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु उनके शांति और अहिंसा के संदेश को महसूस करने आते हैं. ईटीवी ने नव नालंदा महाविहार के कुलपति, प्रोफेसर, पुरातत्व जानकारों और बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत कर इन ऐतिहासिक स्थलों के महत्त्व को गहराई से जाना.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

'गृध्रकूट पर्वत' में तपस्या: पुरातत्व विभाग के जानकार संजय कुमार ने खास बातचीत में ईटीवी भारत को बताया, तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ के रूप में राजगीर आए थे, क्योंकि उस समय यह मगध की राजधानी थी और पांच पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित मानी जाती थी. हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार ने अपनी प्रजा के साथ सिद्धार्थ को सभी पहाड़ों का भ्रमण कराया. तब सिद्धार्थ को 'गृध्रकूट पर्वत' सबसे ज्यादा पसंद आया और उन्होंने वहीं ध्यान और तपस्या करने का निर्णय लिया.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"तथागत बुद्ध बाद में हुए, पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था. सिद्धार्थ के रूप में वो राजगीर आये क्योंकि राजगीर एक ब्रांड था. वो जानते थे कि वो एक कैपिटल है, मगध की राजधानी है और 5 पहाड़ जो यहां पर है वो राज्य को सुरक्षा प्रदान करती है. भगवान बुद्ध को एक जगह पसंद आयी, उस जगह का नाम था गृध्रकूट. उन्होंने डिसाइड किया कि हमे यहां पर मेडिटेशन करना है, तपस्या करनी है. भगवान बुद्ध वेणुवन में रहते थे. ऐतिहासिक तालाब है जिस तालाब का नाम है करंडक तालाब वहां पर मॉर्निंग में भगवान बुद्ध स्नान करते थे और वो राजगीर भ्रमण करते थे."- संजय कुमार, पुरातत्व विभाग के जानकार

सिद्धार्थ ने दो महिलाओं से ली थी शिक्षा- डॉ जनार्दन: राजगीर के स्थानीय जानकार डॉ. जनार्दन उपाध्याय बताते हैं, कि सिद्धार्थ जब गृह त्याग कर निकले, तो सबसे पहले वे राजगीर ही आए थे. यहां उन्होंने 'आलार कालामा' नाम की दो महिलाओं से भी शिक्षा ग्रहण की, जिसका वर्णन त्रिपिटक में मिलता है. काफी समय तपस्या करने के बाद वे यहां से बोधगया गए, जहां उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने उन पांच भिक्षुओं (पंचवर्गीय भिक्षु) को दिया, जो उन्हें बोधगया में खीर खाते देख तपस्या भंग होने के भ्रम में छोड़कर चले गए थे. इसके बाद बुद्ध ने राजा बिंबिसार से किया अपना वादा निभाया और वापस राजगीर लौट आए."- डॉ. जनार्दन उपाध्याय, राजगीर के स्थानीय जानकार

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डॉ. जनार्दन उपाध्याय, राजगीर के स्थानीय जानकार (ETV Bharat)

नव नालंदा महाविहार के प्रोफेसर डॉ. विश्वजीत कुमार, कुलपति सिद्धार्थ सिंह और बौद्ध भिक्षु समनेन कन्हैया ने भगवान बुद्ध से जुड़े इन प्रमुख स्थलों का विस्तृत इतिहास बताया है.

1. वेणुवन (VenuVan): बौद्ध भिक्षु कन्हैया बताते हैं कि जब बुद्ध वापस राजगीर आए, तो राजा बिंबिसार ने उन्हें ठहरने के लिए वेणुवन (बांस का सुगंधित जंगल) दान में दिया था. प्रोफेसर विश्वजीत कुमार के अनुसार, बौद्ध संघ को दिया गया यह सबसे पहला दान था. भगवान बुद्ध ने यहां कई वर्षों तक अपना 'वर्षावास' (बारिश के तीन महीने का विश्राम और ध्यान) बिताया. पुरातत्व जानकार संजय कुमार बताते हैं कि वेणुवन में एक ऐतिहासिक 'करंडक तालाब' है, जहां बुद्ध सुबह स्नान कर गृध्रकूट और अन्य पहाड़ियों पर भ्रमण के लिए जाते थे.

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वेणुवन (बांस का सुगंधित जंगल) (ETV Bharat)

2. गृध्रकूट पर्वत (Gridhakuta Hill-Top): बौद्ध इतिहास में गृध्रकूट पर्वत का अत्यंत महत्त्व है. भिक्षु कन्हैया के अनुसार, बुद्ध ने यहीं समाधि ली थी और शांति तथा अहिंसा का उपदेश दिया था. प्रो. विश्वजीत बताते हैं, कि महायान परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपना तीसरा 'धर्मचक्रप्रवर्तन' इसी पर्वत पर किया था. संजय कुमार बताते हैं कि बुद्ध ने वर्षाकाल के दौरान यहां 6 साल तपस्या की थी. यहां सारिपुत्त, आनंद, मोग्गल्लान और कस्सप की गुफाएं भी मौजूद हैं.

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सारिपुत्त, आनंद, मोग्गल्लान और कस्सप की गुफाएं (ETV Bharat)

3.जीवक आम्रवण (Jeevak Amra Van): प्रोफेसर विश्वजीत कुमार बताते हैं कि 'जीवक' राजगीर के एक प्रसिद्ध राज्य वैद्य थे. जब उन्होंने बौद्ध संघ में दीक्षा ली, तो उन्होंने अपना आम का बगीचा (आम्रवण) बौद्ध संघ के निवास के लिए दान कर दिया. उस समय भिक्षुओं को घरों में रहने की मनाही थी और वे पेड़ों के नीचे (रुक्खमूल) ही रहते थे. इस दान का बौद्ध इतिहास में बड़ा महत्त्व है.

4. सप्तपर्णी गुफा (Saptparni Hills): राजगीर कुण्ड के ठीक सामने वैभारगिरि पर्वत पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है. प्रो. विश्वजीत और डॉ. उपाध्याय बताते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण (प्राण त्यागने) के बाद, इसी गुफा में 'प्रथम बौद्ध संगीति' का आयोजन हुआ था. यहां 500 अरहत भिक्षुओं ने बैठकर भगवान बुद्ध के मौखिक उपदेशों को संकलित किया, जिसे आज हम 'त्रिपिटक' (सुत्त, विनय और अभिधम्म) के नाम से जानते हैं.

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राजगीर और नालंदा में पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल (ETV Bharat)

5. पिप्पली गुफा (Pippala Cave): यह गुफा भी वैभारगिरि पहाड़ पर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग 'जरासंध की बैठक' के नाम से भी जानते हैं. प्रो. विश्वजीत के अनुसार, जब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कंदराओं (गुफाओं) में रहने की अनुमति दी, तब बहुत से भिक्षु पिप्पली गुफा में रहे. भगवान बुद्ध ने यहां भी कई सुत्तों का उपदेश दिया था.

6. बिंबिसार जेल (Bimbisara Jail): प्रो. विश्वजीत स्पष्ट करते हैं, कि यह दरअसल राजगीर की सामान्य जेल थी. लेकिन राजा बिंबिसार के जीवन के अंतिम समय में उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें इसी जेल में कैद कर दिया था, जिस कारण इसका नाम 'बिंबिसार जेल' पड़ गया.

7. रथ के चक्के का निशान (Chariot Wheel Mark): इस निशान के बारे में यह मिथक है कि राजा बिंबिसार बुद्ध से मिलने रोज रथ से जाते थे, जिसके ये निशान हैं. लेकिन प्रो. विश्वजीत इस बात का खंडन करते हैं. वे बताते हैं कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहां एक धातु स्तूप मिला है. संभवतः उस स्तूप के निर्माण सामग्री को ढोने वाली बैलगाड़ियों या घोड़ागाड़ियों (जिनके चक्कों में लोहा लगा होता था) के लगातार चलने से पत्थरों पर यह लीक (निशान) बन गई है.

8. साइक्लोपियन वॉल (Cyclopean Wall): यह राजगीर की एक प्राचीन सुरक्षा दीवार है. प्रो. विश्वजीत बताते हैं कि मिस्र के अलावा दुनिया के कुछ ही हिस्सों में ऐसी दीवारें मिलती हैं. हाल ही में हुई खुदाई से इसकी डेटिंग 1000 ईसा पूर्व (BC) तक पीछे चली गई है, जो राजगीर की ऐतिहासिकता को और भी प्राचीन साबित करती है.

9. अजातशत्रु का किला (Fort of Ajatsatru): राजगीर के किला मैदान के सामने का हिस्सा अजातशत्रु के किले के रूप में पहचाना जाता है. इतिहासकारों का मानना है कि यहां उनके आवास की व्यवस्था रही होगी, हालांकि इस स्थल की अभी पूरी खुदाई होनी बाकी है.

10. गिरियक पहाड़ी स्तूप (Giriyak Hill Stupa): प्रो. विश्वजीत बताते हैं कि गिरियक और अन्य पहाड़ियों की चोटियों पर अशोक कालीन स्तूप मिले हैं. प्राचीन परंपरा के अनुसार, धर्म स्थलों को पहाड़ों की ऊंचाई पर इसलिए बनाया जाता था ताकि केवल सच्ची धार्मिक भावना वाले लोग ही वहां तक पहुंच सकें.

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डॉ. विश्वजीत कुमार, प्रोफेसर, नव नालंदा महाविहार (ETV Bharat)

"भारत में अपने धर्म को ऊंचा ले जाने की परंपरा रही है. पहाड़ों की चोटियों पर हमलोग मंदिरों-स्तूपों का निर्माण करते आए हैं. साथ ही मंदिरों की पवित्रता को बरकरार रखना भी इसका मकसद होता है. जैन परंपरा में भी आप पारसनाथ जाएं या राजगीर में भी कई जैन मंदिर पहाड़ों पर हैं. जिनकी धार्मिक मान्यता रहेगी वही लोग इन स्थानों पर पहुंचेंगे."- डॉ. विश्वजीत कुमार, प्रोफेसर, नव नालंदा महाविहार

बढ़ रही सैलानियों की तादाद: नव नालंदा महाविहार के कुलपति सिद्धार्थ सिंह बताते हैं, "बौद्ध और पाली साहित्य में राजगीर और नालंदा का विस्तृत वर्णन है. पिछले कुछ वर्षों में राजगीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है. विश्व शांति स्तूप, वेणुवन और ह्वेनसांग मेमोरियल (जो भारत-चीन संबंधों का प्रतीक है) के कारण पर्यटकों की संख्या साल भर में 50 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख के पार पहुंच गई है."

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करंडक तालाब (ETV Bharat)

"पूरे राजगीर और नालंदा को जोड़कर एक 'इको-सिस्टम' या 'टूरिस्ट सर्किट लूप' बनाया जाना चाहिए. जहां लूप बसें चलें, जो हर स्टॉपेज पर रुकें. इससे पर्यटक कम समय में सुविधाजनक और व्यवस्थित रूप से सभी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे."- डॉ. सिद्धार्थ सिंह, कुलपति, नव नालंदा महाविहार

'राजा बिंबिसार को दिया था वचन': बौद्ध अनुयायी समनेन कन्हैया का कहना है कि भगवान बुद्ध पहली बार यहां जब आए तो उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति किए. उन्होंने राजा बिंबिसार से को वचन दिया था कि मैं जब बुधत्व की प्राप्ति कर लूंगा और सत्य की खोज कर लूंगा तो आपको यहां राजगिर में मिलने जरूर आऊंगा. भगवान बद्धि सबसे पहले गृध्रकूट पर्वत में आए थे. वहां आकर उन्होंने तपस्या और विश्राम किया.

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बौद्ध भिक्षु समनेन कन्हैया (ETV Bharat)

"भगवान बद्ध ने यहीं से शांति और अहिंसा के बारे में संदेश दिया था. उन्होंने कहा था कि हमारा जीवन बहुत से दुखों से घिरा हुआ है और इसी से शांति और अहिंसा के विचार उत्पन्न होते हैं. उन्होंने बताया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और शांतिपूर्ण विचार करना चाहिए. उन्होंने पर्वत की गुफाओं में कुछ महीने विश्राम किया था."- समनेन कन्हैया,बौद्ध अनुयायी

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