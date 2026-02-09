ETV Bharat / bharat

राजगीर में जैन पर्यटकों की मौत की जांच करने कर्नाटक जाएगी बिहार पुलिस, अब तक नहीं सुलझा मामला

राजगीर में जैन पर्यटकों की मौत मामले में अब बिहार पुलिस कर्नाटक जाएगी. अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सका है.

Rajgir Jain Tourist Death Case
नालंदा पुलिस (ETV Bharat)
Published : February 9, 2026 at 2:33 PM IST

पटना: बिहार के राजगीर में दिगंबर जैन धर्मशाला में चार पर्यटकों की मौत मामले में जांच के लिए पुलिस टीम कर्नाटक जाएगी. नालंदा पुलिस ने घटना को पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या मानते हुए जांच टीम को कर्नाटक भेजने के प्रस्ताव दिया है. इसकी जानकारी राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने दी है.

"कर्नाटक से परिवार पहुंचे हैं. थाना पर भी आए थे. पुलिस को घटना को लेकर कई जानकारी दी है. पुलिस टीम जांच के लिए कर्नाटक जाएगी. कुछ मीडिया में टीम नहीं जाएगी, ऐसा चल रहा है जो गलत है. टीम कर्नाटक जाएगी." -रमन कुमार, थानाध्यक्ष, राजगीर

Rajgir Jain Tourist Death Case
राजगीर जैन मंदिर धर्मशाला (ETV Bharat)

6 फरवरी को मिले थे शव: दरअसल, घटना शुक्रवार 6 फरवरी की है. राजगीर के दिगंबर जैन धर्मशाला के एक कमरे से चार शव बरामद किए गए थे. मृतकों की पहचान जीआर सुमंगला (78) पति रत्नबाला राजु जीएन, शिल्पा (48), पिता जीएन रत्नाबाला राजु, श्रुथा जीबी (43), पिता रत्नबाला राजु, जीआर नागा प्रसाद (50), पिता रत्नबाला राजु के रूप में हुई. सभी कर्नाटक के पेटे गुब्बी गांव तामकुर के कहने वाले थे.

शनिवार को अंतिम संस्कार: घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कर्नटाक पुलिस की मदद से परिजनों को सूचना दी गयी. शनिवार को मृतक नागा प्रसाद के चाचा जीएन ब्रुसुब्बा राजू, सहित अन्य परिजनों की मौजूदगी में पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया.

बरामद रुपये और जेवरात दान: इधर, रविवार को पहुंचे अन्य परिजनों ने कमरे से बरामद 01 लाख 18 हजार रुपये और जेवरात को मंदिर के धर्मशाला को दान कर दिया. इस मामले में राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने परिजनों को जानकारी दी कि घटना के पीछे कई तथ्य सामने आए हैं.

Rajgir Jain Tourist Death Case
राजगीर जैन मंदिर धर्मशाला (ETV Bharat)

हत्याकांड का आरोपी रहा है मृतक: नालंदा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से बात कर मदद ली तो पता चला कि जीआर नागा प्रसाद भांजे की हत्या के आरोप में 5 महीने जेल से रहकर आया था. मृतक का भांजा सट्टा खेलने का आदि था, जिसे मना करने के बाद भी नहीं माना तो उसकी हत्या कर दी थी. 5 महीने बाद जेल से छूट कर आया था.

पारिवारिक तनाव: नागा प्रसाद स्नातक से इंजिनीयरिंग कर जॉब की तलाश में था. घर का इकलौता होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी थी. जिसको लेकर काफ़ी तनाव में चल रहा था. इसके बाद यहां से परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर नेपाल होते हुए बिहार के राजगीर 31 जनवरी को पहुंचा था.

Rajgir Jain Tourist Death Case
राजगीर जैन मंदिर धर्मशाला पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार: धर्मशाला से जानकारी मिली कि ये लोग कभी भी पारिवारिक फंक्शन या धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे. यह भी बात सामने आई है कि मृतक परिवार पर कर्ज़ का भी बोझ था. इससे पुलिस को अंदाजा है कि यह आत्महत्या का मामला है. परिजनों ने भी इस बात की आशंका जतायी है. हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम एफएसएल रिपोर्ट नहीं आयी है.

संपत्ति भी दान करेगा परिवार: नालंदा पुलिस के मुताबिक परिजनों ने मृतक के कपड़े को नष्ट करने की स्वीकृति दे दी है. बताया कि मृतक के परिवार का गांव में एक एकड़ जमीन है, उसे भी मंदिर के धर्मशाला को देने की प्रक्रिया शुरू की गयी है.

