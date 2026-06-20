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ऐतिहासिक पहल : बिहार के इस गांव में अब नहीं होगा मृत्यु भोज, ग्रामीणों ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

नालंदा के गंजपर गांव ने मृत्युभोज की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया है. 100 घरों के लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया

RAJGIR VILLAGE BOYCOTTS MRITUBHOJ
ग्रामीणों का ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 8:40 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा से बदलाव की अनोखी खबर आई है. हमारे समाज में कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, जो धीरे-धीरे कुरीतियों का रूप ले लेती हैं. इन कुरीतियों के भारी बोझ तले कई बार मध्यम और गरीब वर्ग के लोग पूरी तरह कर्ज में डूब जाते हैं जिसके कारण उनकी आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं. लेकिन नालंदा स्थित राजगीर के एक छोटे से गांव ने समाज के सामने एक अनूठी मिसाल पेश की है, जो बदलाव की एक बड़ी बयार ला सकती है.

ऐतिहासिक निर्णय: राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 स्थित 'गंजपर' मोहल्ले के ग्रामीणों ने आपसी सहमति से 'मृत्यु भोज' जैसी पुरानी और खर्चीली परंपरा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया है. इस गांव में कुल 100 घरों की आबादी है, जिसमें मुख्य रूप से यादव और नोनिया समाज के लोग रहते हैं. यहां 95% से अधिक लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पूरी तरह शिक्षित और साक्षर हैं. इसी शिक्षा और जागृति ने उन्हें कर्ज के जाल से बाहर निकलने की हिम्मत दी है.

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संकल्प की शक्ति: गंजपर गांव के लोगों ने मृत्युभोज को खत्म करने के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लिया है. लोगों का कहना है कि जब किसी गरीब परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो दाह संस्कार और मृत्यु भोज के लिए उन्हें अपनी जमीन या औरतों के जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं. ऐसे में जो पैसा मृत्यु भोज में बर्बाद होता है, उसे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई,बिजनेस या अपना घर पक्का करवाने में लगा सकते हैं.

शिक्षक का बयान: इस फैसले के पीछे का तर्क बताते हुए पेशे से शिक्षक और ग्रामीण रणवीर कुमार रत्नाकर ने कबीर दास के दोहों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर लोगों को गुमराह किया जाता है, आज तक किसी ने ना तो स्वर्ग देखा है और ना नरक, यह सब सिर्फ ठगने का जरिया है. जब किसी गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार में किसी का देहांत होने पर दाह संस्कार और मृत्यु भोज के लिए लोग कर्ज में दब जाते हैं. कई बार भाइयों के बीच महाभारत शुरू हो जाती है.

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रणवीर कुमार रत्नाकर, ग्रामीण (ETV Bharat)

"कहा जाता हैं कि गाय दान करो, पिंड दान करो तो तुम्हारे पिता स्वर्ग में खाएंगे, मैं पूछता हूं कि हम जो दान दे रहे हैं, वह हमारे पिताजी के पास किस वाहन या किस गाड़ी से जाएगा? क्या प्लेन से जाएगा? यह सब दिखावा है." - रणवीर कुमार रत्नाकर, ग्रामीण

सती प्रथा का उदाहरण: वहीं दूसरे ग्रामीण आर्यदेव प्रसाद यादव उर्फ आर्य कुमार पाटिल कहते है कि अब गांव के 95% लोग शिक्षित हैं और नौकरी कर रहे हैं, इसलिए एक मीटिंग बुलाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि मृत्यु भोज और कर्मकांड में चार-पांच लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, जो कर्ज में डूबता है उसे दोबारा खड़ा होने में 10 साल लग जाते हैं, जब हमने यह फैसला लिया तो कुछ लोगों ने परंपरा का हवाला देकर विरोध भी किया लेकिन फिर बाद में सबकी सहमती से निर्णय लिया गया.

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आर्यदेव प्रसाद यादव, ग्रामीण (ETV Bharat)

"निर्णय लेने से पहले कई लोगों ने परंपरा का हवाला देकर हमारा विरोध किया था. मैंने उनसे कहा कि सती प्रथा भी तो एक परंपरा थी जिसे राजा राममोहन रॉय ने खत्म किया, तो फिर मृत्यु भोज और कर्मकांड क्यों नहीं खत्म हो सकते? हमने इस श्राद्ध कर्म से छुटकारा पाने का पक्का निर्णय कर लिया है." - आर्यदेव प्रसाद यादव, ग्रामीण

झूठी प्रतिष्ठा: एक अन्य ग्रामीण सुरेश देव प्रसाद यादव ने कहा कि गांव में दो-चार लोग संपन्न होते हैं, लेकिन उनकी देखा-देखी और समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में गरीब लोग अपनी एक-दो कट्ठा जमीन भी बेच देते हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग देखा-देखी के इस चक्कर में न पड़ें, बल्कि अपने पैसों का उपयोग बच्चों को पढ़ाने और संपन्नता बढ़ाने में करें, ताकि समाज का हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो सके.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

पार्षद का स्वागत: राजगीर नगर परिषद वार्ड 24 के पार्षद अजय कुमार ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मृत्यु भोज का पूरे देश में पुरजोर विरोध होना चाहिए. उन्होंने एक और गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक तरफ मृत्यु भोज जैसी कुरीति है, तो दूसरी तरफ एक देश में दो विधान चल रहे हैं, अमीर का बच्चा प्राइवेट में और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है.

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अजय कुमार, पार्षद (ETV Bharat)

"इसके अलावा, सरकार शराबबंदी का दावा करती है, लेकिन आज ब्राउन शुगर हर घर और गांव तक पहुंच चुका है, अगर प्रशासन ने इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई, तो पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कुप्रथाओं के साथ-साथ इस तरह के जानलेवा नशे के खिलाफ भी समाज को एकजुट होना पड़ेगा."- अजय कुमार, पार्षद, राजगीर नगर परिषद वार्ड 24

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ग्रामीणों ने सामूहिक रुप से लिया फैसला (ETV Bharat)

एक बड़ा संदेश: गंजपर गांव के ग्रामीणों का यह निर्णय केवल एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक कड़ा संदेश है. शिक्षा ही वह हथियार है जो सदियों पुरानी उन बेड़ियों को तोड़ सकता है जो इंसान को कर्ज, गरीबी और अशिक्षा के अंधेरे में धकेलती हैं.

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