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राजगढ़ में भीड़ का क्रूरता वाला इंसाफ, पहले रस्सियों से बांधा फिर गर्म सलाखों से दागा

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चोरी के शक में युवक के साथ हैवानों जैसा सुलूक, भीड़ ने हाथ-पैर बांध पीटा, फिर गर्म सलाखों से दागा.

RAJGARH YOUNG MAN BRUTALIZE
युवक को रस्सियों से बांधा फिर गर्म सलाखों से दागा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 4:35 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
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राजगढ: किसी जानवर की तरह उसे रस्सियों से जकड़ कर रखा गया है. पूरा गांव ये तमाशा देखने जुटा है. बीच बीच में गुस्सा उतारते कुछ लोग उसमें जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं. एक युवती गर्म सलाखें लेकर आती है. एक दूसरा व्यक्ति इन लाल गर्म सलाखों को उसके पैरों पर दागा जाता है. वो चीखता हुआ किसी जानवर की तरह मिट्टी में लोट जाता है. एक लड़के के साथ ये ज्यादती सिर्फ एक शक में की जा रही है. कानून अपने हाथ में लिए खड़ी भीड़ ऐसी यातनाएं देकर उस नौजवान से जुर्म कुबूल करवा रही है. मामला राजगढ़ के खारपरस गांव का है.

फिर भीड़ का इंसाफ, रस्सियों से बांधकर गर्म सलाखों के दाग

राजगढ़ के खारपरस इलाके में एक लड़के पर चोरी के शक में गांव के ही लोगों ने उससे ऐसा वहशियाना सुलूक किया. वो अपना बचाव ना कर सके इसलिए पहले उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधा गया. मैदान में किसी स्टंट की तरह दिखाए गए, इस तमाशे में गर्म सलाखें उसके पैरों पर दागी गईं. चीखता मिट्टी में दर्द से कराहता लड़के के साथ ये वहशीपन इसलिए कि गांव के इन लोगों का शक यकीन में बदल पाए.

भीड़ ने युवक को गर्म सलाखों से दागा (ETV Bharat)

बेखौफ कानून हाथ में लेती ये भीड़ उसे पीटती भी है और दुत्कारती भी है. राजगढ के खापरस गांव के रहने वाले इस लड़के पर ये आरोप है कि उसने गांव के ही रहने वाले देवराज सौंधिया के घर में चोरी की. सोते समय देवराज की मां के पैरों से पायजेब निकाल ली थी. जब वो कड़े निकालने की कोशिश कर रहा था, तब वो जाग गईं.

वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट, तब पुलिस का एक्शन

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ. जिसमें दिखाई देता है कि किस तरह से चोरी के शक में गांव के ही लोग कानून हाथ में लेकर नौजवान को गर्म सलाखों से दाग रहे हैं. जब पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ, उसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. इलाके के थाना प्रभारी जितेंद्र अजनारे ने बताया कि "चोरी के शक में जिसके साथ भीड़ ने मारपीट की और सलाखों से जलाया, वो लड़का खारपरस का रहने वाला है.

RAJGARH YOUNG MAN BEAT UP
युवक को रस्सी से बांधकर पीटते लोग (ETV Bharat)

भीड़ का आरोप है कि इसने इसने देवराज सौंधिया, जो गांव के ही रहने वाले हैं, उनके घर में उनकी मां के सोते समय पांव से पायल निकाल ली थी. वो कड़े भी लूटना चाहता था, लेकिन तब तक उनकी नींद खुल गई. थाना प्रभारी जितेन्द्र ने बताया कि देवराज, लखन, रामबाबू और सुमन सौंधिया चार आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. इसके अलावा जिस युवक के साथ मारपीट हुई, देवराज की मां की शिकायत पर उस युवक के खिलाफ भी मामला चोरी का मामला दर्ज किया गया है."

Last Updated : June 25, 2026 at 5:12 PM IST

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