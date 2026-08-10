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राजगढ़ में बड़ा हादसा, पुल से फिसलकर नाले में गिरी कार, 8 की मौत, मृतकों में 2 बच्चे

मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर, पुल से फिसलकर नदी में गिरी ईको, 8 लोगों की मौत, 1 लापता.

RAJGARH OMNI CAR FALLS FROM BRIDGE
राजगढ़ में 7 लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 1:52 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 3:20 PM IST

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राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सोमवार को बारिश ने बड़ा कहर बरपाया. पड़ाना के पास झिरी नाले के तेज बहाव में एक ईको कार बह गई, जिसमें देवास जिले के सतवास क्षेत्र के 11 लोग सवार थे. हादसे में अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 1 अभी भी लापता बताया जा रहा है. राहत और बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं.

पुल से फिसलकर नाले में गिरी कार

बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग देवास के रहने वाले हैं. वे सतवास से कड़लावद गांव जा रहे थे. वहीं राजगढ़ में पड़ाना केपास झिरी नाले पर 30 फीट का पुल का निर्माण काम चल रहा था. बारिश के कारण झिरी नाला ऊफान पर था. इसके बावजूद चालक ने तेज बहाव के बीच नाला पार करने की कोशिश की और इसी दौरान पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कार नाले में गिर गई.

राजगढ़ में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

हादसे में 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 8 लोगों की जान चली गई. ईको में 11 लोग सवार थे, जिसमें 3 पुरुष, 4 महिला और 4 बच्चे थे. मृत 8 लोगों में 3 पुरुष, 3 महिला, एक तीन साल का बच्चा, एक और बच्चा शामिल है. जबकि बाकी 1 की तलाश की जा रही है. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे भी इस दर्दनाक हादसे की चपेट में आ गए. कार का नंबर MP 09 BJ 4684 बताया गया है और वाहन इंदौर का बताया जा रहा है. फिलहाल मृतकों की आधिकारिक पहचान की प्रक्रिया जारी है.

RAJGARH 7 PEOPLE DEAD
क्रेन की मदद से कार को निकाला बाहर (ETV Bharat)

तेज बहाव बना काल

प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र ने बताया "नाला बारिश के पानी से पूरी तरह उफान पर था. पानी का बहाव इतना तेज था कि कार उसके सामने टिक नहीं सकी और देखते ही देखते पानी में समा गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन और बचाव दल ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. दो लोगों को बचाने में सफलता मिली, जबकि लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है.

एसडीएम रोहित बम्होरे ने बताया कि " पुल पर पानी होने से ईको कार नाले में गिर गई थी. घटना में अभी तक 8 लोगों के शव बरामद हुए हैं. मौत हुई है. जबकि 2 लोग पहले ही तैरकर बाहर निकल आए थे. 1 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. वहीं क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया.

Last Updated : August 10, 2026 at 3:20 PM IST

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