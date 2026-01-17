ETV Bharat / bharat

राजेश कुमार डेढ़ा एक अनूठे कलाकार,अनुपयोगी वस्तुओं से अब तक बना डाली 3000 गणेश प्रतिमाएं

दिल्ली के शाहदरा के शिक्षाविद और आर्टिस्ट राजेश कुमार डेढ़ा अनुपयोगी सामानों से रचा है कला का नया स्वरूप, जानिए इसके पीछे की कहानी.

राजेश कुमार डेढ़ा एक अनूठे कलाकार
राजेश कुमार डेढ़ा एक अनूठे कलाकार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 5:48 PM IST

धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

नई दिल्ली: अगर इंसान के अंदर जुनून के साथ कला हो ते वो किस हद तक सृजनात्मक हो सकता है. इसका उदाहरण है शाहदरा के रहने वाले शिक्षाविद और आर्टिस्ट राजेश कुमार डेढ़ा. इन्होंने ऐसी कला का परिचय दिया है जो अनुपयोगी सामानों से ऐसी कला का सृजन करते हैं जिसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं. कहीं बटन से बनी भगवान गणेश की आकृति है, तो कहीं पेन और रिफिल से सजी प्रतिमा. कहीं साड़ी की सेफ्टी पिन तो कहीं प्लास्टिक बोतलों के ढक्कन, बिजली के तार, साइकिल की चेन और लकड़ी के छिलके.

राजेश कुमार डेढ़ा ने बनाई अनुपयोगी वस्तुओं से अब तक बना डाली 3000 गणेश प्रतिमाएं

ये सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, क्या वाकई यह वही चीजें हैं, जिन्हें हम रोज बिना सोचे-समझे कचड़ा समझ कर फेंक देते हैं?

राजेश कुमार डेढ़ा कई पुरस्कारों से हैं सम्मानित

700 से अधिक वेस्ट मटेरियल से 3000 से ज्यादा प्रतिमाएं: राजेश कुमार डेढ़ा ने इन्हीं अनुपयोगी हो चुकी वस्तुओं को आस्था, कला और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम बना दिया है. वे अब तक 700 से अधिक प्रकार के वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर 3000 से ज्यादा भगवान गणेश की प्रतिमाएं बना चुके हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है.

राजेश कुमार डेढ़ा कई पुरस्कारों से हैं सम्मानित

राजेश कुमार डेढ़ा कई पुरस्कारों से हैं सम्मानित : राजेश कुमार डेढ़ा का नाम सितंबर 2023 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था. इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, थाईलैंड में बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और वर्ष 2024 में मिला अंतरराष्ट्रीय प्रज्ञानंद सम्मान उनकी उपलब्धियों की लंबी सूची का हिस्सा हैं.

राजेश कुमार डेढ़ा एक अनूठे कलाकार

राजेश कुमार डेढ़ा की ईटीवी भारत से विशेष बातचीत : ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में राजेश कुमार डेढ़ा ने बताया कि भगवान श्री गणेश ही हमारी प्रेरणा हैं. मैं मानता हूं कि यदि विघ्नहर्ता की प्रतिमा उन चीजों से बने, जो समाज और पर्यावरण के लिए चुनौती बन चुकी हैं, तो संदेश कहीं ज्यादा गहरा जाता है.

ऑपरेशन सिंदूर पर बिंदियों से बनाई गणेश प्रतिमा
ऑपरेशन सिंदूर पर बिंदियों से बनाई गणेश प्रतिमा
ऑपरेशन सिंदूर पर बिंदियों से बनाई गणेश प्रतिमा: राजेश की कला सिर्फ सुंदर आकृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर प्रतिमा अपने भीतर एक कहानी और एक संदेश समेटे हुए है. हाल ही में उन्होंने एक ऐसी गणेश प्रतिमा बनाई, जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों में महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिंदियों का इस्तेमाल किया. गणेश जी की ये प्रतिमा उन महिलाओं को समर्पित है, जिनके पति पुलवामा में आतंकवादी घटना में शहीद हुए.
राजेश कुमार डेढ़ा कई पुरस्कारों से हैं सम्मानित


बिंदियों से बनी प्रतिमा से शहीदों को दी श्रद्धांजलि :
राजेश बताते हैं कि इस थीम के पीछे भावनात्मक कारण था. “बिंदिया सुहाग का प्रतीक है, जिन महिलाओं का सुहाग आतंकवाद ने छीना, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमने यह प्रतिमा बनाई.” क्योंकि भारत सरकार ने भी बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसी थीम पर ये प्रतिमा बनाई है. राजेश दिल्ली को मिनी भारत कहते हैं. यहीं उन्हें देशभर में प्रचलित विभिन्न आकार और रंग की बिंदियां मिलीं वे भी ऐसी, जिनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी थी.

700 से अधिक वेस्ट मटेरियल से 3000 से ज्यादा प्रतिमाएं
वेस्ट मटेरियल से 3000 से अधिक गणेश प्रतिमा बनाई: राजेश कुमार की रचनात्मकता की सीमा यहीं खत्म नहीं होती है. उन्होंने मैगजीन के कागज, पुराने बटन, कांच, अंजीर और चीड़ के पत्ते, साड़ी की सेफ्टी पिन, प्लास्टिक के छोटे टुकड़े, पेन व रिफिल, पराली, राखी बनाने में इस्तेमाल होने वाले धागे, नदी किनारे मिले पत्थर, यहां तक कि साइकिल और मोटरसाइकिल की चेन से भी भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई हैं.
जब अनुपयोगी वस्तुएं बन गईं आस्था व चेतना का माध्यम
जब अनुपयोगी वस्तुएं बन गईं आस्था व चेतना का माध्यम


अंजीर के पत्ते पर बनाई खास प्रतिमा : उन्होंने एक खास प्रतिमा अंजीर के पत्ते पर बनाई है. इसके लिए पत्ते को नमक मिले पानी में उबालकर सुरक्षित किया गया, फिर फ्रेम में पेस्ट कर उस पर गणेश आकृति उकेरी. वहीं पराली से बनी प्रतिमा ये संदेश देती है कि पराली जलाने के बजाय उसके वैकल्पिक उपयोग संभव हैं. उन्होंने वेस्ट मटेरियल से 3000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं बना चुके हैं.

700 से अधिक वेस्ट मटेरियल से 3000 से ज्यादा प्रतिमाएं:
प्रतिमाएं बेच शहीद जवानों के बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे पैसे: राजेश कुमार कहते हैं कि जो चीजें पर्यावरण के लिए खतरा बन रही हैं यदि उन्हें रचनात्मक तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो वे समस्या नहीं, समाधान बन सकती हैं. इन प्रतिमाओं का उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शनी या प्रशंसा पाना नहीं है.राजेश कुमार बताते हैं कि इन कलाकृतियों की बिक्री से मिलने वाली राशि वे शहीद जवानों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं. साथ ही वे अब तक 25 हजार से अधिक बच्चों व युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और पुनः उपयोग के बारे में जागरूक कर चुके हैं.
राजेश कुमार डेढ़ा एक अनूठे कलाकार

उनकी कला देखकर लोग ठहरते, सोचते और सवाल करते हैं: रचना भाटी कहती हैं कि हर प्रतिमा अपने आप में संदेश है. ज्ञाना गूजरी मानती हैं कि हम जिन चीजों को बेकार समझते हैं, उनसे इतनी सुंदर कला बन सकती है. यह अद्भुत है. फ्रीलांस आर्टिस्ट विजित भार्गव कहते हैं ये कला स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा दे सकती है. आर्टिस्ट उदित नारायण बैसला कहते है कि राजेश कुमार की कला यह सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है.

प्रतिमाएं बेच शहीद जवानों के बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे पैसे

