राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु व ओम प्रकाश माथुर केरल के राज्यपाल बनाए गए
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है.
Published : October 12, 2026 at 9:47 PM IST
नई दिल्ली : केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है. यह सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए एक बड़े राज्यपाल फेरबदल का हिस्सा है.
राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, अर्लेकर की जगह केरल के नए राज्यपाल होंगे.
इसमें कहा गया है कि दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है. झारखंड के वरिष्ठ नेता ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल और ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि ये नियुक्तियां उनके अपने-अपने ऑफिस का चार्ज संभालने की तारीख से लागू होंगी.