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राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु व ओम प्रकाश माथुर केरल के राज्यपाल बनाए गए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( file photo-IANS )

नई दिल्ली : केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है. यह सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए एक बड़े राज्यपाल फेरबदल का हिस्सा है.

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, अर्लेकर की जगह केरल के नए राज्यपाल होंगे.