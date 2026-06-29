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यूपी कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाएंगे राजेंद्र पाल गौतम, प्रभारी नियुक्ति के बाद बताया पूरा प्लान

भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सांसद या विधायक ही नहीं चुराती बल्कि पूरी पार्टियां ही चुरा लेती है. इतना ही नहीं यह पार्टी भगवान के मंदिरों से चंदा देने वाले लोगों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ करती है. मंदिरों में चोरी हो जाती है. अभी सामने आया है कि राम मंदिर में 41दिन में करीब 70 बार से ज्यादा चोरी हुई है. लोगों ने मंदिर में आस्था रखते हुए दान दिया था. उसको भी चुरा लिया गया. आज देश में लोकतंत्र खतरे में है. इसको बचाना है.

राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि उनकी समझ से आजादी का आंदोलन जिस तरह कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया, वैसी ही लड़ाई आज के दौर में लड़ने की जरूरत है. आज के समय में देश में संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट सभी दबाव में काम कर रहे हैं. उनके जजमेंट में न्याय नजर नहीं आता. साफ दिखता है कि कहीं- न कहीं वे दबाव में हैं. इसके अलावा देश की ब्यूरोक्रेशी को देखकर लगता है जैसे वह भाजपा के लिए काम कर रही है. इन सभी समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस लगातार लड़ रही है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाना है.

अब दिल्ली के सीमापुरी के रहने वाले राजेंद्र पाल गौतम के कंधों पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अच्छी स्थिति में लाने की रहेगी. इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद रविवार को राजेंद्रपाल गौतम से मिलने वाले और उनका स्वागत करने वाले और बधाई देने वाले लोगों का दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में तांता लगा रहा. बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजेंद्रपाल गौतम से मिलने आए. इस बीच ईटीवी भारत ने राजेंद्र पाल गौतम से नई जिम्मेदारी मिलने को लेकर विशेष बातचीत की. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश.

नई दिल्ली: आगामी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टिया अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं. इसके लिए पार्टी नेताओं के दौरे हो रहे हैं. नेताओं को नई-नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं. इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के नेता और यहां आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य का कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसको मैं पूरा करूंगा. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं. देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी. अब देश को बचाने की लड़ाई भी कांग्रेसी ही लड़ सकती है. क्षेत्रीय पार्टियों में कोई दम नहीं है. यह जनता समझा चुकी है. इसलिए सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हम अच्छा करेंगे.

उत्तर प्रदेश चुनाव की क्या रहेगी रणनीति?

उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि समय कम है. लेकिन फिर भी हमारे साथ फूले, अंबेडकर और पेरियार को मानने वाले लोग जुड़े हैं. मिशन वाले लोग जुड़े हुए हैं जो पहले से काम कर रहे हैं. इसके अलावा पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है. हम सभी मिलकर काम करेंगे. उत्तर प्रदेश में लोगों को समझ आएगा किस तरह से भाजपा उनके साथ अन्याय कर रही है. राम मंदिर निर्माण में जुड़े जेई ने बताया कि 40% कमीशन मांगा जाता था. जनता भी समझ रही है कि कौन सही और कौन गलत है. पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है. लोगों को समझ में आ चुका है कि भाजपा ही कांग्रेस का मुकाबला कर सकती है. कांग्रेस आएगी इसलिए लोग जुड़े रहे हैं. रीजनल पार्टीज का भाजपा ने क्या हाल कर दिया है, यह सबको दिख रहा है. हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के इस बुलडोजर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे. सरकार ने पुलिस को भी हत्यारा बना दिया है. सैकड़ों एनकांउटर हो चुके हैं.

विधानसभा में भी कांग्रेस-सपा का गठबंधन

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बहुत जल्दी आपको ऐसा रिजल्ट नजर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते. इस बार के चुनाव में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा. चमत्कार होगा और इसलिए होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में ही बच सकता है. बाकी तो सभी पार्टीयों ने उसको लूटने का काम किया है. आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी. इंडिया गठबंधन तो जारी रहेगा ही. गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनसे ऑलरेडी हमारा एसोसिएशन चल रहा है. वह चलेगा और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे. हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम बराबरी के हक की बात करेंगे. बराबरी की हिस्सेदारी के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे.

मायावती से मुलाकात की कोशिश

कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि मायावती से मुलाकात हुई नहीं है, हमने मुलाकात करने की कोशिश की थी. लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई. वह हमारे समाज की नेता हैं. उनका हाल चाल लेने के लिए हम मिलने गए थे. जिस मिशन से वो निकली हैं उसी मिशन से मैं निकला हूं. उनको भी काशीराम साहब ने ट्रेंड किया. मुझे भी काशीराम साहब ने ट्रेंड किया. हम अपने समाज की नेता के तौर पर उनका हलचल लेते रहते हैं. उनके परिवार से भी मेरा शुरू से संपर्क रहा है. वह पार्टियां जो समान विचारधारा की हैं, जो संविधान लोकतंत्र में भरोसा करती हैं. जो चाहती हैं कि भारत बचे, जो चाहती हैं कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों. उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिताने के लिए और उत्तर प्रदेश से बुलडोजर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ लगेंगे.

बधाई देने वाले लोगों का दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में तांता लगा (ETV Bharat)

कौन हैं राजेंद्रपाल गौतम

राजेंद्र पाल गौतम एक दलित चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील के रूप में पहचान बनाने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे. आम आदमी पार्टी से उन्होंने वर्ष 2015 और 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता. उनका चुनावक्षेत्र सीमापुरी था. फिर इन्हें अरविंद केजरीवाल की सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया.अक्टूबर 2022 में एक धर्मांतरण कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था. उसमें शामिल राजेंद्रपाल गौतम हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बौद्ध धर्म की दीक्षाओं की शपथ लेने का वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में आ गए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इनसे इस्तीफा ले लिया था. उसके बाद से आम आदमी पार्टी में इनके संबंध बिगड़ते चले गए.

2025 के चुनाव में इनका टिकट भी काट दिया गया. इसके बाद पिछले साल वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. कांग्रेस ने इनको हाथों हाथ लेते हुए कुछ समय के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग का अध्यक्ष बना दिया और इसके बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के रूप में एक जिम्मेदारी दी गई है.

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