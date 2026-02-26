ETV Bharat / bharat

असम का अनोखा ड्रामा स्कूल जहां 'दिव्यांग' बच्चे बनते हैं असली हीरो; राजीव सौद की ये पहल देख आप भी करेंगे सलाम

राजीव बताते हैं कि उन्होंने 2010 से ही दिव्यांगों के साथ काम करना शुरू कर दिया था. बाद में प्रशिक्षण और सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करने के अनुभव ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया.

बचपन से मिली प्रेरणा राजीव कुमार सऊद की यह यात्रा उनके घर से ही शुरू हुई. उनके चाचा दिव्यांग थे, लेकिन पूरी तरह आत्मनिर्भर जीवन जीते थे. बचपन से घर में दिव्यांगों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का माहौल देखकर उनके मन में सेवा की भावना जागी. उनके पिता अभिराम सऊद, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक और कुशल अभिनेता हैं, ने भी उन्हें हमेशा प्रेरित किया. पिता के मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग से ही यह सपना साकार हो सका.

आज यहां विभिन्न आयु वर्ग के दिव्यांग छात्र हर शनिवार और रविवार को प्रशिक्षण लेने आते हैं. वे नाटक के साथ-साथ जीवन के कई महत्वपूर्ण कौशल सीख रहे हैं.

जो बच्चे बोल नहीं पाते थे, वे अब स्टेज पर मचा रहे हैं धूम (Etv Bharat)

2019 में हुई खास पहल की शुरुआत साल 2019 में राजीव कुमार सऊद ने गुवाहाटी में दिव्यांग थिएटर स्कूल की स्थापना की. यह अपने आप में एक अनूठी पहल थी. इस विद्यालय की शुरुआत उन्होंने 30 छात्रों के साथ गणेशगुरी नर्सरी, मानिक नगर से की थी. हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल को दो वर्षों तक बंद रखना पड़ा. लेकिन हौसले बुलंद थे. बाद में स्कूल को जोनाली जिले के सेंदुरी अली में स्थानांतरित किया गया और दोबारा कक्षाएं शुरू की गईं.

राजीव का मानना है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है. जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा देने की है. इसी सोच के साथ उन्होंने भारत का पहला दिव्यांग रंगमंच विद्यालय स्थापित किया.

गुवाहाटी, असम: असम की राजधानी गुवाहाटी में एक ऐसा अनोखा प्रयास हो रहा है, जिसने समाज को नई दिशा दी है. शहर के समर्पित रंगमंच कलाकार राजीव कुमार सऊद दिव्यांगजनों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. उनका उद्देश्य केवल नाटक सिखाना नहीं, बल्कि कला के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लाना है.

“अगर मैं उन्हें हीरो बना सकूं…

राजीव कुमार सऊद कहते हैं, मैं नाटक सीखने और खुद हीरो बनने आया था. लेकिन समय के साथ मेरी सोच बदल गई. अब मुझे लगता है कि मैं तभी सच्चा हीरो बनूंगा, जब मैं इन विशेष जरूरतों वाले बच्चों को हीरो बना सकूं.

उनकी यही सोच आज कई बच्चों के जीवन में बदलाव ला रही है. मंच पर जब ये बच्चे अभिनय करते हैं, तो दर्शक भावुक हो जाते हैं. उनकी प्रस्तुति को हर जगह सराहना मिल रही है.

मंच पर प्रस्तुति देते दिव्यांग छात्र (Etv Bharat)

सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान

यह विद्यालय केवल रंगमंच तक सीमित नहीं है. यहां छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है. नाटक के अलावा यहां नृत्य, गायन, योग, ध्यान और कागज बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. इन गतिविधियों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय बनते हैं. राजीव का कहना है कि कला बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देती है. कई बच्चे जो पहले ठीक से बोल नहीं पाते थे, अब मंच पर संवाद बोलते हैं और दर्शकों से तालियां बटोरते हैं.

आत्मनिर्भरता की ओर कदम

विद्यालय में तीन विशेष कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है. पहली कक्षा में उन्हें बाजार जाकर सामान खरीदना सिखाया जाता है. इससे वे दैनिक जीवन के काम खुद कर सकें. दूसरी कक्षा चिड़ियाघर की पहाड़ी पर लगाई जाती है, जहां उन्हें जानवरों, पक्षियों और प्रकृति के बारे में बताया जाता है. इससे उनका ज्ञान बढ़ता है और वे खुली हवा में आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना सीखते हैं. तीसरी कक्षा में जीवन कौशल से जुड़े अन्य जरूरी प्रशिक्षण दिए जाते हैं.

नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देते छात्र (Etv Bharat)

हाल ही में संस्कृति निदेशालय के सहयोग से 20 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जो प्रसिद्ध साहित्यकार सुधाकांत के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रखा गया.

मंच पर चमकते सितारे

विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न मंचों पर नाटक प्रस्तुत किए हैं. उनकी प्रस्तुतियों को दर्शकों से भरपूर सराहना मिली है. कुछ बच्चे अभिनय में निपुण हैं, तो कुछ गायन और नृत्य में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं. इन प्रस्तुतियों ने समाज को यह संदेश दिया है कि दिव्यांगता किसी की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती. राजीव का मानना है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं.

विद्यालय के सकारात्मक माहौल से अभिभावक भी बेहद संतुष्ट हैं.

एक अभिभावक ने बताया, “हमारे बच्चे पहले लोगों के सामने बोलने से डरते थे. यहां आने के बाद उनमें बड़ा बदलाव आया है. अब वे खुलकर बात करते हैं और मंच पर भी आत्मविश्वास से खड़े होते हैं.” दूसरे अभिभावक ने कहा कि स्कूल ने उनके बच्चों को नई पहचान दी है. वे अब खुद को बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं.

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संवाद अभ्यास करते छात्र (Etv Bharat)

समाज के लिए प्रेरणा

राजीव कुमार सऊद का यह प्रयास केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है. आज जब कई लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे समय में राजीव जैसे लोग समाज के कमजोर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं. उनका सपना है कि भविष्य में इस विद्यालय का विस्तार किया जाए और अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों को इससे जोड़ा जाए.

गुवाहाटी का यह दिव्यांग रंगमंच विद्यालय आज उम्मीद, आत्मविश्वास और नए सपनों का केंद्र बन चुका है. यहां हर सप्ताहांत बच्चों की हंसी, संवाद और तालियों की गूंज सुनाई देती है — जो यह संदेश देती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती.

