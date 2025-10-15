ETV Bharat / bharat

धरोहर के प्रहरी रजत मुखर्जी: सिक्कों और डाक टिकटों में सहेजी दुनिया की अनमोल कहानी

देवघर: कहते हैं शौक बड़ी चीज है, और जब यही शौक जुनून में बदल जाए, तो क्या ही कहने! देवघर के रजत मुखर्जी भी कुछ ऐसी ही मिसाल हैं. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुर्लभ सिक्कों और डाक टिकटों को सहेजने में समर्पित कर दी. अमेरिका, नाइजीरिया, वेनेज़ुएला, कनाडा, चाइना जैसे सैकड़ों देशों की मुद्राओं का संग्रह कर वे युवाओं के बीच ज्ञान और जिज्ञासा दोनों का स्रोत बने हुए हैं.

सिर्फ विदेशी मुद्राएं ही नहीं, बल्कि भारत के ऐतिहासिक डाक टिकटों का ऐसा अनूठा संग्रह रजत मुखर्जी के पास है, जो किसी संग्रहालय से कम नहीं. भारत में स्वतंत्रता पूर्व काल से लेकर आज तक के डाक टिकटों को वे अपने फाइलों में सलीके से सहेजकर रखते हैं.

सिक्कों और डाक टिकट सहेजने वाले रजत मुखर्जी की कहानी (ईटीवी भारत)

रजत मुखर्जी बताते हैं कि उनका यह शौक बचपन में ही शुरू हुआ था. एक दिन स्कूल जाते समय उन्हें रास्ते में एक डाक टिकट मिला. उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि वे हर टिकट को संभालकर रखेंगे, और आज यही उनका जीवन बन गया है. उनके समर्पण को देखते हुए देवघर डाक विभाग ने उन्हें कई बार सम्मानित किया है, हालांकि उन्हें अब भी लगता है कि इस धरोहर की असली कद्र सरकार नहीं कर पाई है.

एक रुपए के पुराने नोट (ईटीवी भारत)

वे कहते हैं कि उनके पास कई ऐसे सिक्के और टिकट हैं, जिनकी कीमत लाखों में है, मगर संरक्षण के अभाव में वे इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं रख पा रहे. उनके इस अमूल्य संग्रह को लेकर क्षेत्र के सांसद से लेकर कई गणमान्य नागरिक तक उनकी सराहना कर चुके हैं. सभी ने संरक्षण का आश्वासन भी दिया, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.