स्मार्टफोन के ज़माने में कहीं भूल तो नहीं गए "ओल्ड कैमरे", यूनिक कलेक्शन देखते ही खिल उठेगा दिल

100 से ज्यादा पुराने कैमरे : विनय शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि "उन्हें खास तौर पर क्राफ्ट मेले के लिए ललित कला अकादमी की ओर से आमंत्रित किया गया है, जिसके बाद वे यहां पर पहुंचे हैं. उनके पास 100 से ज्यादा पुराने कैमरे हैं जिनमें पिनहोल कैमरा, बॉक्स कैमरा, 135MM, 120MM, 110MM और 35MM रील वाले कैमरे भी शामिल हैं. उन्होंने इन कैमरों को जर्मनी, पोलैंड, मलेशिया समेत कई देशों से खरीदकर जमा किया है. इसके अलावा उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ब्रिटेन की महारानी, सवाई मान सिंह द्वितीय, महारानी गायत्री देवी समेत कई राजनेताओं की दुर्लभ तस्वीरें भी हैं."

विनय शर्मा के पास दुर्लभ कैमरे : चंडीगढ़ के कला भवन में 7 दिसंबर 2025 तक क्राफ्ट मेला चल रहा है. इसमें "कॉल फ्रॉम द पास्ट" थीम को लेकर राजस्थान के रहने वाले विनय शर्मा दुर्लभ कैमरों का कलेक्शन लेकर पहुंचे हैं जिसमें बॉक्स कैमरा, पिनहोल कैमरा तक शामिल है जिसे शायद ही ज्यादातर लोगों ने अपनी आंखों से देखा हो. दरअसल विनय शर्मा को पुरानी चीजें जमा करने का ख़ासा शौक है. उनके पास सैकड़ों की संख्या में कैमरे और पुराने समय की चीज़ें मौजूद है जिसे वे बड़े ही प्यार से संजोकर रखते हैं. उन्होंने पहली बार चंडीगढ़ क्राफ्ट मेले में अपनी प्रदर्शनी लगाई है.

चंडीगढ़ : शहर में इन दिनों राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला चल रहा है जिसमें राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट के रहने वाले विनय शर्मा 1890 से लेकर 90 के दशक के दुर्लभ कैमरों का कलेक्शन लेकर पहुंचे हैं जिसे देखकर सभी हैरान हैं.

"जिन्होंने तस्वीरें ली, आज उनकी तस्वीरें" : कैमरों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि " 1890 से 1900 के शुरुआती दशक तक ये कैमरे चले थे. ग्लास की इनमें नेगेटिव होती थी. ये लकड़ी से बना हुआ है और इसके अंदर पीतल की मशीनें थी. इसके अंदर ही डेवलपिंग होती थी. उस समय की फोटोग्राफी की टैक्निक सारी मैनुअल हुआ करती थी. आज तो सारा डिजिटल युग आ चुका है. अब क्या जमाना आ गया है कि जिनसे हम कभी तस्वीरें लिया करते थे, आज हम उनकी तस्वीरें ले रहे हैं. ये बदलते जमाने का दौर है. उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे रील वाले मैनुअल कैमरे जमा कर रखे हैं. उनके पास 100 से ज्यादा कैमरे हैं जिनमें बॉक्स कैमरा, पोलरॉइड कैमरा, 110 एमएम, 120 एमम के कैमरे उनके पास हैं. अब इन कैमरों की फिल्म नहीं मिलती है, डेवलपिंग करने वाला कोई मिलना मुश्किल है. कैमरे वर्किंग है लेकिन फिल्म नहीं है. ये सारे कैमरे प्रगति के सूचक हैं. आज तो डिजिटल युग आ चुका है. आज जो कैमरे आए हैं, उनकी प्रगति इन्हीं कैमरों के जरिए हुई है. बिना अतीत को समझे आप अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते. ये मेरे लिए पूजनीय हैं, इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है.

कैमरे के बारे में जानकारी देते विनय शर्मा (Etv Bharat)

राजस्थान के रहने वाले विनय शर्मा : 1965 में राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में जन्मे विनय शर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंटमेकर और ग्राफिक कलाकार हैं, जिनकी रचनात्मकता क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत से गहराई से प्रभावित है. उन्होंने राजस्थान कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जयपुर से प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज छात्र बने और 1990 में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, बड़ौदा से ग्राफिक्स में डिग्री प्राप्त की. वे अब तक इंग्लैंड, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, उदयपुर समेत कई जगहों पर अपनी प्रदर्शनी लगा चुके हैं. उन्हें राजस्थान ललित कला अकादमी, AIFACS और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित भी कर चुकी है.

कई देशों में घूमकर जमा किए यूनिक कैमरे (Etv Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते विनय शर्मा (Etv Bharat)

100 से ज्यादा रेयर कैमरे लेकर पहुंचे विनय शर्मा (Etv Bharat)

विनय शर्मा के पास मौजूद दुर्लभ तस्वीरें (Etv Bharat)

पिनहोल कैमरा के बारे में बताते विनय शर्मा (Etv Bharat)

