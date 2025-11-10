राजस्थान सड़क दुर्घटना: SC ने NHAI और अन्य से रिपोर्ट मांगी, हाईवे पर ढाबों पर चिंता जताई
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलौदी में हुए हादसे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनएचएआई व अन्य से रिपोर्ट मांगी है.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के फलौदी में हुई एक दुर्घटना से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान राजमार्ग पर स्थित ढाबों (भोजनालयों) पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो उस क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं जिसे सुविधा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है. फलौदी में श्रद्धालुओं से भरी एक मिनीवैन के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी.
पुलिस ने बताया कि भारतमाला राजमार्ग पर मतोडा गांव के निकट श्रद्धालुओं को ले जा रहा टेम्पो ट्रैवलर खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गया, जिससे दो लोग घायल हो गए. आज यह मामला न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.
पीठ ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को इस मामले पर जवाब देने दीजिए, क्योंकि दो दिनों में दो घटनाएं हुई हैं और लोगों की जान चली गई है तथा लोग घायल भी हुए हैं.
पीठ ने कहा कि यह याचिका फलौदी दुर्घटना के संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज की गई है और दोनों घटनाओं में 18 और 19 लोगों की जान गई है. पीठ ने कहा कि दुर्घटना का कारण समाचार में स्पष्ट रूप से बताया गया है, तथा कहा कि इसका एक कारण यह है कि सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, यद्यपि नियमित टोल वसूला जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों के किनारे आम जनता द्वारा संचालित ढाबों पर आपत्ति जताई, जबकि यह क्षेत्र ऐसे ढाबों के लिए उपलब्ध नहीं है. पीठ ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप वाहन वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और अन्य वाहन सड़क पर खड़े वाहनों को देख नहीं पाते और परिणामस्वरूप वे ऐसे वाहनों से टकरा जाते हैं.
पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय से उन राजमार्गों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहना आवश्यक है, जिन पर दुर्घटनाएं हुईं. पीठ ने सर्वेक्षण के बाद यह भी जानकारी मांगी कि सुविधा क्षेत्र के लिए अधिसूचित नहीं किए गए क्षेत्र में सड़क के किनारे कितने भोजनालय संचालित हैं.
पीठ ने कहा कि सड़क की स्थिति और रखरखाव की अवधि के दौरान ठेकेदारों द्वारा अपनाए गए मानदंडों के बारे में भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, और कहा कि गृह मंत्रालय को भी इस मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और उसे नोटिस जारी किया जाना चाहिए, और जिन राज्यों में यह राजमार्ग संपर्क करता है, उनके मुख्य सचिवों को भी मामले का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.
मामले में न्यायमित्र ने सुझाव दिया कि कोर्ट को इसे अखिल भारतीय मामला बनाने पर विचार करना चाहिए. पीठ ने कहा कि पहले वह सरकार से मांगी गई रिपोर्ट देखना चाहती है और इस बीच, न्यायमित्र अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं.
