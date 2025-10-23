ETV Bharat / bharat

राजस्थान के शख्स ने सोनीपत में की खुदकुशी, 9 साल पहले हुई थी लव मैरिज, ससुराल पक्ष पर केस दर्ज

राजस्थान के रहने वाले शख्स ने लव मैरिज के 9 साल बाद सोनीपत में खुदकुशी कर ली है. ससुराल पक्ष पर केस दर्ज हुआ है.

Rajasthan resident committed suicide in Sonipat nine years after love marriage case was filed against his in laws
सोनीपत में राजस्थान के शख्स ने की खुदकुशी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 23, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गांव कालुपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं जहां पर एक शख्स ने अपने सुसराल में खुदकुशी कर ली है. मृतक शख्स राकेश राजस्थान का रहने वाला था और सोनीपत के गांव कालुपुर की रहने वाली पूजा से उसने 9 साल पहले लव मैरिज की थी. फिलहाल पुलिस ने सुसराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

9 साल पहले की थी लव मैरिज : राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश की पूजा की साथ पहले दोस्ती हुई और फिर नौ साल पहले उसने पूजा से लव मैरिज की थी. दोनों के बीच कुछ दिनों पहले आपसी विवाद के कारण पूजा अपने घर कालूपुर में वापिस आ गई थी. राकेश के भाई भजनलाल का आरोप है कि "पूजा ने राकेश से सब्जी के नाम पर पैसे लिए और सोनीपत अपने घर आ गई, राकेश जब घर वापस लेने के लिए आया तो पूजा के परिवार ने उसे प्रताड़ित किया और राकेश ने प्रताड़ना के बाद खुदकुशी कर ली."

सोनीपत में राजस्थान के शख्स ने की खुदकुशी (Etv Bharat)

ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज : राकेश ने अपने भांजे के फोन पर बातचीत में अपनी पत्नी के दोनों भाई ,मां ,एक भाई की पत्नी और उसके मामा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. मामले में जानकारी देते हुए एसीपी राजपाल ने बताया कि "राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश ने सोनीपत के रहने वाली पूजा के साथ लव मैरिज की थी और उसने ससुराल में आकर खुदकुशी कर ली. इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई. परिजनों की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - जूस लेने निकला पति, एयर इंडिया ऑफिसर की पत्नी ने घर में कर डाली खुदकुशी

ये भी पढ़ें - कैथल में युवक ने की खुदकुशी, मौत से पहले वीडियो बनाकर 3 लोगों को बताया दोषी, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में पिता ने पहले बनाया वीडियो फिर तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, दो की हालत गंभीर

TAGGED:

SONIPAT MAN SUICIDE
SONIPAT NEWS
RAJASTHAN MAN SUICIDE IN SONIPAT
SONIPAT MAN SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.