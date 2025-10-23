ETV Bharat / bharat

राजस्थान के शख्स ने सोनीपत में की खुदकुशी, 9 साल पहले हुई थी लव मैरिज, ससुराल पक्ष पर केस दर्ज

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गांव कालुपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं जहां पर एक शख्स ने अपने सुसराल में खुदकुशी कर ली है. मृतक शख्स राकेश राजस्थान का रहने वाला था और सोनीपत के गांव कालुपुर की रहने वाली पूजा से उसने 9 साल पहले लव मैरिज की थी. फिलहाल पुलिस ने सुसराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

9 साल पहले की थी लव मैरिज : राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश की पूजा की साथ पहले दोस्ती हुई और फिर नौ साल पहले उसने पूजा से लव मैरिज की थी. दोनों के बीच कुछ दिनों पहले आपसी विवाद के कारण पूजा अपने घर कालूपुर में वापिस आ गई थी. राकेश के भाई भजनलाल का आरोप है कि "पूजा ने राकेश से सब्जी के नाम पर पैसे लिए और सोनीपत अपने घर आ गई, राकेश जब घर वापस लेने के लिए आया तो पूजा के परिवार ने उसे प्रताड़ित किया और राकेश ने प्रताड़ना के बाद खुदकुशी कर ली."

सोनीपत में राजस्थान के शख्स ने की खुदकुशी (Etv Bharat)

ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज : राकेश ने अपने भांजे के फोन पर बातचीत में अपनी पत्नी के दोनों भाई ,मां ,एक भाई की पत्नी और उसके मामा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. मामले में जानकारी देते हुए एसीपी राजपाल ने बताया कि "राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश ने सोनीपत के रहने वाली पूजा के साथ लव मैरिज की थी और उसने ससुराल में आकर खुदकुशी कर ली. इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई. परिजनों की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है."