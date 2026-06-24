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राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत

कई राज्यों में बारिश होने से लोगों को राहत मिलेगी. ( file photo-AFP )

नई दिल्ली : भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं मुंबई में मंगलवार को रातभर बारिश हुई. साथ ही मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है. दूसरी तरफ दिल्ली में चल रही धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और हल्की बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी भारत

कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं. राजस्थान में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, हवा की स्पीड 60-70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और हवा के झोंके 80 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 जून तक गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. पूर्वोत्तर भारत

इस हफ्ते देश का सबसे अधिक बारिश वाला हिस्सा नॉर्थ-ईस्ट रहने की उम्मीद है. 24-29 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बारिश होने का अनुमान है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है. पूर्वी भारत

आने वाले हफ्ते में सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में 25-26 जून के दौरान 50-70 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है. आईएमडी ने बिहार और ओडिशा में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि इस अनुमान के दौरान कई दिनों तक सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में इस हफ्ते गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. हालांकि, इन इलाकों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. आईएमडी ने विदर्भ में लू से लेकर गंभीर लू चलने की चेतावनी दी है, जबकि अगले कुछ दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना है. तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर हीटवेव की स्थिति हो सकती है.