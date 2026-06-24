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राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत

आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है. यूपी का बांदा और झारखंड में लू के हालात रहे. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...

People will get relief due to rain in many states.
कई राज्यों में बारिश होने से लोगों को राहत मिलेगी. (file photo-AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 1:20 PM IST

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नई दिल्ली : भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं मुंबई में मंगलवार को रातभर बारिश हुई. साथ ही मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है. दूसरी तरफ दिल्ली में चल रही धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और हल्की बारिश होने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिमी भारत
कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं.

राजस्थान में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, हवा की स्पीड 60-70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और हवा के झोंके 80 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 जून तक गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.

पूर्वोत्तर भारत
इस हफ्ते देश का सबसे अधिक बारिश वाला हिस्सा नॉर्थ-ईस्ट रहने की उम्मीद है. 24-29 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बारिश होने का अनुमान है.

असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है.

पूर्वी भारत
आने वाले हफ्ते में सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में 25-26 जून के दौरान 50-70 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है. आईएमडी ने बिहार और ओडिशा में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि इस अनुमान के दौरान कई दिनों तक सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

मध्य भारत
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में इस हफ्ते गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. हालांकि, इन इलाकों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. आईएमडी ने विदर्भ में लू से लेकर गंभीर लू चलने की चेतावनी दी है, जबकि अगले कुछ दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना है. तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर हीटवेव की स्थिति हो सकती है.

पश्चिमी भारत
कोंकण और गोवा में 23 जून से बारिश बढ़ने की उम्मीद है. पूरे हफ्ते कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने की संभा वना है, जबकि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है. कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 40-50 किलोमीटर की तेज हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। अगले 48 घंटों में मुंबई और आस-पास के तटीय इलाकों में मॉनसून सक्रिय रह सकता है.

दक्षिणी भारत
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. तेलंगाना, केरल, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस हफ्ते कई दक्षिणी राज्यों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है.

देश का सबसे गर्म स्थान
कई इलाकों में बारिश बढ़ने के बावजूद, मध्य और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बांदा और विदर्भ और झारखंड में लू की स्थिति दर्ज की गई.

दिल्ली के लोगों को उमस से मिलेगी राहत
दिल्ली के लोगों को उमस से राहत मिली क्योंकि पूरे देश में बारिश होने से मौसम में अचानक बदलाव आया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चल रही धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और हल्की बारिश होने की संभावना है, क्योंकि नमी वाली हवाएं एक अस्थिर वायुमंडलीय प्रणाली के साथ संपर्क करेंगी.

उम्मीद है कि बारिश से धूल का स्तर कम होगा और गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग बेधशाला में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है.

24 जून को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 दर्ज किया गया, जो इसे खराब कैटेगरी में रखता है. एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार, खराब कैटेगरी की हवा में लंबे समय तक रहने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खासकर फेफड़ों की बीमारियों, अस्थमा और दिल से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को, और संवेदनशील ग्रुप को बाहरी गतिविधियां कम करने की सलाह दी गई है.

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