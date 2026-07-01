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बड़ी कार्रवाई : सीआईडी इंटेलिजेंस ने ISI एजेंट को औरंगाबाद से किया गिरफ्तार, दो जासूसों को रकम भेजने का खुलासा

गिरफ्तार आईएसआई एजेंट ( PHoto Source: Rajasthan Police )

जयपुर: राजस्थान पुलिस की सीआईडी (इंटेलिजेंस) शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार कर देश विरोधी गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. गिरफ्तार आरोपी जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक आईएसआई की ओर से धनराशि पहुंचाने का काम करता था. उसे सीआईडी इंटेलिजेंस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है. उससे शुरुआती पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है. अब सीआईडी इंटेलिजेंस उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी. इस साल पकड़े गए दो जासूस, जांच में खुलासा: एडीजी (इंटेलिजेंस) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि सीआईडी (इंटेलिजेंस) राजस्थान ने इस साल फरवरी में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत दर्ज मुकदमे में जैसलमेर निवासी झबरा राम और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर एमटीएस पद पर कार्यरत सुमित कुमार को भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के हैंडलर्स तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पढ़ें: जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी जासूस को कोर्ट ने भेजा जेल, पाक से आतंकी हैंडलर ऑनलाइन दे रहे थे ट्रेनिंग