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शादी में मेहमान बनकर पहुंची पुलिस, हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर जीतू जोगी चूरू में दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Churu )

चूरू: हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने फिल्मी अंदाज अपनाया. डीएसटी टीम शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंची और वहां से गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ जीतू जोगी उर्फ अजीत जोगी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर चूरू में एक शादी समारोह में शामिल होने आया है. सूचना मिलते ही डीएसटी टीम ने प्लान बनाया.टीम के जवान सादे कपड़ों में मेहमान बनकर शादी में पहुंच गए और गैंगस्टर पर नजर रखने लगे. मौका मिलते ही पुलिस ने उसे घेरकर दबोच लिया.