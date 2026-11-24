शादी में मेहमान बनकर पहुंची पुलिस, हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर जीतू जोगी चूरू में दबोचा
गैंगस्टर से रशियन पिस्टल समेत 2 लोडेड हथियार बरामद, पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी.
Published : November 24, 2026 at 1:49 PM IST
चूरू: हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने फिल्मी अंदाज अपनाया. डीएसटी टीम शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंची और वहां से गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ जीतू जोगी उर्फ अजीत जोगी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर चूरू में एक शादी समारोह में शामिल होने आया है. सूचना मिलते ही डीएसटी टीम ने प्लान बनाया.टीम के जवान सादे कपड़ों में मेहमान बनकर शादी में पहुंच गए और गैंगस्टर पर नजर रखने लगे. मौका मिलते ही पुलिस ने उसे घेरकर दबोच लिया.
विदेशी हथियार लोडेड अवस्था में बरामद: आरोपी के पास से विदेशी हथियार लोडेड अवस्था में बरामद हुए हैं.गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह चूरू में किसके बुलावे पर आया था और उसके साथ और कौन-कौन लोग थे?. फिलहाल आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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पुलिस को देखकर एसयूवी से भागने लगा गैंगस्टर: डीएसटी प्रभारी किशनाराम विश्नोई ने बताया कि आरोपी सरदारशहर स्थित एक होटल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था. इसी दौरान पुलिस टीम को देखकर आरोपी एसयूवी गाड़ी लेकर भागने लगा. पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो लोडेड पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. बरामद पिस्टलों में एक मेड इन रशिया और दूसरी मेड इन इंडिया बताई जा रही है.
4 हत्याओं सहित 22 मुकदमों में वांछित था गैंगस्टर: गिरफ्तार आरोपी पर 4 हत्याओं और 22 आपराधिक मुकदमों में संलिप्त होने के आरोप हैं. डीएसटी टीम की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हथियारों और उसके आपराधिक नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
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