ETV Bharat / bharat

जेल में प्रेम : उम्रकैदी प्रिया बनेगी हनुमान की दुल्हन, 15 दिन की पैरोल मंजूर, आज अलवर में शादी

डेटिंग एप से प्रेम जाल में फंसाकर प्रिया ने की थी दुष्यंत की हत्या, हनुमान भी मर्डर के मामले में सजा भुगत रहा

प्रिया बनेगी हनुमान की दुल्हन
प्रिया बनेगी हनुमान की दुल्हन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में डेटिंग एप के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रही प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ को शादी करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से 15 दिनों की पैरोल मिली है. प्रिया जयपुर की सांगानेर खुला बंदी शिविर में मर्डर के मामले में सजा काट रहे हनुमान प्रसाद से शादी कर रही है. यह शादी आज शुक्रवार 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदामेव में होनी है. प्रिया और हनुमान दोनों ही हत्या के अलग-अलग मामलों में जयपुर के सांगानेर स्थित खुला बंदी शिविर में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. हनुमान पांच मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

अलवर जिले में आज होनी है शादी : हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने प्रिया सेठ की याचिका का निस्तारण करते हुए पैरोल कमेटी को सात दिन में फैसला लेने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने प्रिया के आवेदन को मंजूर कर लिया. वहीं, बंदी हनुमान प्रसाद को भी 15 दिनों की पैरोल दी गई है. हनुमान प्रसाद और प्रिया सेठ दोनों 23 जनवरी को प्रेम विवाह करने जा रहे हैं. यह शादी अलवर जिले के बड़ौदामेव में होने जा रही है.

इसे भी पढ़ें: राजसमंद में पीट-पीट कर हिस्ट्रीशीटर की हत्या, दूसरा अस्पताल में भर्ती

दो साल पहले प्रिया को सुनाई गई सजा : जयपुर जिले की डीजे कोर्ट ने दो साल पहले 24 नवंबर 2023 को दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिया सेठ को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. प्रिया ने अपने प्रेमी दीक्षांत के साथ मिलकर दुष्यंत को फ्लैट पर बुलाकर उसकी हत्या की साजिश रची और साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

प्रेमी का कर्जा उतारने के लिए रची साजिश : पुलिस की जांच में सामने आया था कि प्रिया ने अपने प्रेमी दीक्षांत का कर्ज उतारने के लिए दुष्यंत को डेटिंग एप के जरिए प्रेम जाल में फंसाया और संबंध बनाए. दुष्यंत को ब्लैकमेल कर प्रिया ने दस लाख रुपए मांगे. इसके बाद उसका अपहरण कर दुष्यंत के पिता से दस लाख रुपए की फिरौती मांगी. पिता के द्वारा दुष्यंत के बैंक खाते में तीन लाख रुपए जमा करवाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव सूटकेस में भरकर फेंक दिया था.

इसे भी पढ़ें: हनीट्रैप मर्डर केस में प्रिया सेठ सहित तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास

हनुमान ने की पांच लोगों की हत्या : हनुमान प्रसाद को 2017 के हत्या के एक मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसने एक शख्स, उसके तीन बच्चों और एक भतीजे की हत्या कर दी थी. पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और हनुमान के संबंध थे. जिसके चलते उसने पांच लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया. उसे भी कोर्ट ने 2023 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह और प्रिया सेठ खुला बंदी शिविर में सजा काट रहे थे. जहां दोनों के बीच प्रेम हुआ और अब दोनों शादी रचाने जा रहे हैं.

TAGGED:

PRIYA AND HANUMAN MARRIAGE
MARRIAGE IN JAIPUR JAIL
PRIYA HANUMAN WEDDING IN OPEN JAIL
पैरोल पर शादी
LOVE MARRIAGE IN JAIPUR OPEN JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.