जेल में प्रेम : उम्रकैदी प्रिया बनेगी हनुमान की दुल्हन, 15 दिन की पैरोल मंजूर, आज अलवर में शादी

जयपुर : राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में डेटिंग एप के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रही प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ को शादी करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से 15 दिनों की पैरोल मिली है. प्रिया जयपुर की सांगानेर खुला बंदी शिविर में मर्डर के मामले में सजा काट रहे हनुमान प्रसाद से शादी कर रही है. यह शादी आज शुक्रवार 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदामेव में होनी है. प्रिया और हनुमान दोनों ही हत्या के अलग-अलग मामलों में जयपुर के सांगानेर स्थित खुला बंदी शिविर में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. हनुमान पांच मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

अलवर जिले में आज होनी है शादी : हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने प्रिया सेठ की याचिका का निस्तारण करते हुए पैरोल कमेटी को सात दिन में फैसला लेने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने प्रिया के आवेदन को मंजूर कर लिया. वहीं, बंदी हनुमान प्रसाद को भी 15 दिनों की पैरोल दी गई है. हनुमान प्रसाद और प्रिया सेठ दोनों 23 जनवरी को प्रेम विवाह करने जा रहे हैं. यह शादी अलवर जिले के बड़ौदामेव में होने जा रही है.

दो साल पहले प्रिया को सुनाई गई सजा : जयपुर जिले की डीजे कोर्ट ने दो साल पहले 24 नवंबर 2023 को दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिया सेठ को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. प्रिया ने अपने प्रेमी दीक्षांत के साथ मिलकर दुष्यंत को फ्लैट पर बुलाकर उसकी हत्या की साजिश रची और साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया.