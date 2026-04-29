राजस्थान में लापता हुआ था बेटा, पांच साल बाद बदरीनाथ धाम में मिला, परिजन मान बैठे थे मृत
उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम में एक चमकत्कार हुआ, जिस बेटे को परिजन मृत समझ चुके थे, वो उन्हें पांच साल बाद जिंदा मिला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 29, 2026 at 4:42 PM IST
चमोली: आस्था की धरती बदरीनाथ धाम से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने 'खाकी' के भीतर छिपे मानवीय चेहरे को उजागर कर दिया. यहां पुलिस ने न सिर्फ एक बिछड़े बेटे को उसके परिवार से मिलाया, बल्कि उसे नई जिंदगी भी दी. आइए जानते है कैसे?
दरअसल, बदरीनाथ धाम पुलिस को कल मंगलवार को सूचना मिली थी कि माणा गांव के ऊपरी दुर्गम इलाकों की ओर एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में घूम रहा है. पुलिस को लगा कि कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है, इसीलिए पुलिस की एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया.
पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें उस व्यक्ति की हालत कुछ ठीक नहीं लगी. व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा था. इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को सुरक्षित थाने ले आई. लेकिन थाने में भी वो कुछ बता पाने में सक्षम नहीं था.
पुलिस और अभिसूचना इकाई ने धैर्य और संवेदनशीलता से काम लिया और व्यक्ति से बातचीत जारी रखी. धीरे-धीरे बातचीत के दौरान 'राजस्थान' शब्द सामने आया, जिसने जांच को नई दिशा दी. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के परिजनों का पता लगा लिया.
इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के परिजनों से संपर्क किया. परिजनों से बात की तो पता चला कि उनका बेटे शंकर पांच साल पहले ही गुम हो गया था, जिसमें वो मृत समझ बैठे थे. जैसे ही परिजनों को पता चला कि उनका बेटा शंकर जिंदा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
इसके बाद परिजनों राजस्थान के राजसमंद जिले से बदरीनाथ धाम पहुंचे. परिजनों के पहुंचने से पहले पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की. जवानों ने खुद आगे बढ़कर शंकर को नहलाया-धुलाया, उसके बाल और दाढ़ी कटवाकर उसका हुलिया संवारा. अपने निजी खर्च से नए कपड़े उपलब्ध कराए और स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया.
इतना ही नहीं नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में शंकर को बदरी विशाल मंदिर में दर्शन भी कराए गए. जब परिजन बदरीनाथ पहुंचे, तो माहौल भावुक हो उठा. बेटे शंकर को जीवित देख माता-पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. बातचीत में उन्होंने बताया कि वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और यहां तक पहुंचने के लिए भी उन्हें उधार लेना पड़ा.
परिवार की इस स्थिति को देखते हुए थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी और उनकी टीम ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाई. पुलिसकर्मियों ने आपसी सहयोग और ट्रस्ट की मदद से धनराशि एकत्रित कर परिवार को सौंपी, ताकि वे सुरक्षित अपने घर राजस्थान लौट सकें.
परिजनों ने भावुक होकर कहा कि हमारे लिए तो बदरी विशाल ने पुलिस के रूप में साक्षात दर्शन दिए हैं. अगर आज उत्तराखंड पुलिस न होती, तो हम अपने बेटे को कभी नहीं पा पाते. यह घटना न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली का उदाहरण है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जब कर्तव्य में संवेदना जुड़ जाती है, तो खाकी सिर्फ कानून की रखवाली नहीं करतीवह इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती.
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