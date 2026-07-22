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नकली दवा रैकेट में राजस्थान कनेक्शन: अलवर के आरोपी ने चलाया सिंडिकेट, यूपी-उत्तराखंड में होती थी सप्लाई

खाद्य सुरक्षा और औषधी नियंत्रण विभाग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के बड़े रैकेट के खुलासे में राजस्थान कनेक्शन सामने आया है. इस नकली दवा सिंडिकेट का मास्टरमाइंड राजस्थान का ही था, जो पहले भी नकली दवा बेचने के मामले में जेल जा चुका है. लखनऊ और गोंडा में हुई कार्रवाई में अलवर के खेड़ली निवासी भूपेंद्र शर्मा का नाम सामने आया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि राजस्थान कनेक्शन के जरिए सस्ती नकली दवाओं का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था. अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के बीच इस पूरे सिंडिकेट की जांच तेज कर दी गई है. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि इस मामले में अलवर जिले के खेड़ली निवासी भूपेंद्र शर्मा समेत 7 से 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी बिना बिल के बेहद सस्ते दामों पर नकली एलोपैथिक दवाएं खरीदते थे और उन्हें उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बाजारों में सप्लाई करते थे. यह नकली दवा उत्तराखंड से खरीदी जाती थी और उसके बाद सप्लाई की जाती थी. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक (ETV Bharat Jaipur)