नकली दवा रैकेट में राजस्थान कनेक्शन: अलवर के आरोपी ने चलाया सिंडिकेट, यूपी-उत्तराखंड में होती थी सप्लाई
लखनऊ में नकली दवाओं की बरामदगी के बाद राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने प्रदेशभर के फील्ड अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है.
Published : July 22, 2026 at 10:00 AM IST
जयपुर: उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के बड़े रैकेट के खुलासे में राजस्थान कनेक्शन सामने आया है. इस नकली दवा सिंडिकेट का मास्टरमाइंड राजस्थान का ही था, जो पहले भी नकली दवा बेचने के मामले में जेल जा चुका है. लखनऊ और गोंडा में हुई कार्रवाई में अलवर के खेड़ली निवासी भूपेंद्र शर्मा का नाम सामने आया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि राजस्थान कनेक्शन के जरिए सस्ती नकली दवाओं का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था. अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के बीच इस पूरे सिंडिकेट की जांच तेज कर दी गई है.
ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि इस मामले में अलवर जिले के खेड़ली निवासी भूपेंद्र शर्मा समेत 7 से 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी बिना बिल के बेहद सस्ते दामों पर नकली एलोपैथिक दवाएं खरीदते थे और उन्हें उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बाजारों में सप्लाई करते थे. यह नकली दवा उत्तराखंड से खरीदी जाती थी और उसके बाद सप्लाई की जाती थी.
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स्पेलिंग और प्रिंटिंग में गलतियां: फाटक के अनुसार जब्त दवाओं की पैकिंग पर कई स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां मिली हैं. आरोपियों के पास दवाओं की खरीद से जुड़े वैध बिल और लाइसेंस भी नहीं मिले. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि राजस्थान से इस नेटवर्क को कैसे संचालित किया जा रहा था, नकली दवाएं और किन जगहों से लाई जा रही थीं तथा किन-किन राज्यों तक इनकी सप्लाई की जा रही थी.
प्रदेशभर में अलर्ट: लखनऊ में नकली दवाओं की बरामदगी के बाद राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने प्रदेशभर के फील्ड अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है. Telma, Flozen-AA, Pantop-40, RIOPOD CV, MOXYZIDE-CV 625 LB समेत अन्य दवाओं की विशेष निगरानी करने को कहा गया है. निर्देशों में कहा गया है कि यदि बाजार, मेडिकल स्टोर या सप्लाई चेन में इन दवाओं के संबंध में कोई संदेहास्पद स्थिति मिलती है तो तत्काल जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. अधिकारियों को दवाओं के बैच, स्रोत और गुणवत्ता की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.