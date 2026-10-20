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बड़ा हादसा : कोटा में दुर्गा विसर्जन के दौरान नाव पलटी, 3 बच्चे बाहर निकले...4 की तलाश जारी

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राजस्थान के कोटा में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में नाव पलटने से चार बच्चे डूब गए. विज्ञान नगर थाना इलाके के संजय नगर से 7 बच्चे दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए दाईं मुख्य नहर पर गए थे. इस दौरान नहर में नाव पलट गई और सभी बच्चे पानी में डूब गए. सूचना पर आसपास के लोगों ने 3 बच्चों को बाहर निकाल लिया, जबकि चार बच्चे पानी में बह गए.

जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे: जानकारी मिलते ही गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की तलाश शुरू की. घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर पीयूष समरिया और कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं. वहीं, प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी तत्काल रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota) पढ़ें: तालाब में मौज-मस्ती करने निकले 6 दोस्तों की नाव पलटी, दो डूबे, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: संजय नगर निवासी दीपक ने बताया कि हादसा मंगलवार शाम को 80 फीट रोड के नजदीक स्थित स्टील ब्रिज के पास बोरखेड़ा थाना इलाके में हुआ है. मौके पर एसडीआरएफ और नगर निगम की रेस्क्यू टीम लगातार सर्च कर रही है. नाव में 7 लोग सवार थे. डूबने वालों के नाम केशु, गोलू, सुरेश और राहुल हैं. बाहर निकले बच्चों में माला कंवर, दीपक और एक अन्य बच्चा है. बच्चों के साथ वहां आए परिजन रो-रो कर व्याकुल हो रहे हैं. जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे (ETV Bharat Kota) पानी के बीचों बीच नाव पलट गई: कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि हादसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा दिया है. नाव में सवार होकर सभी माताजी के विसर्जन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान नाव से माताजी का विसर्जन करने वाले थे, तभी पानी के बीचों बीच पहुंचने पर नाव पलट गई. इसके बाद सभी हादसे का शिकार हो गए. प्रारंभिक सूचना में सामने आया है कि तीन बच्चों को तैरना आता था, वह बाहर आ गए हैं. नाव अनबैलेंस होने से पलटी है. बच्चों की तलाश के लिए बोट लेकर पहुंची SDRF टीम (ETV Bharat Kota)