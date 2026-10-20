बड़ा हादसा : कोटा में दुर्गा विसर्जन के दौरान नाव पलटी, 3 बच्चे बाहर निकले...4 की तलाश जारी
हादसा 80 फीट रोड के नजदीक स्थित स्टील ब्रिज के पास बोरखेड़ा थाना इलाके में हुआ है. जानिए पूरा मामला...
Published : October 20, 2026 at 7:36 PM IST
कोटा: राजस्थान के कोटा में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में नाव पलटने से चार बच्चे डूब गए. विज्ञान नगर थाना इलाके के संजय नगर से 7 बच्चे दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए दाईं मुख्य नहर पर गए थे. इस दौरान नहर में नाव पलट गई और सभी बच्चे पानी में डूब गए. सूचना पर आसपास के लोगों ने 3 बच्चों को बाहर निकाल लिया, जबकि चार बच्चे पानी में बह गए.
जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे: जानकारी मिलते ही गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की तलाश शुरू की. घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर पीयूष समरिया और कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं. वहीं, प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी तत्काल रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए हैं.
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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: संजय नगर निवासी दीपक ने बताया कि हादसा मंगलवार शाम को 80 फीट रोड के नजदीक स्थित स्टील ब्रिज के पास बोरखेड़ा थाना इलाके में हुआ है. मौके पर एसडीआरएफ और नगर निगम की रेस्क्यू टीम लगातार सर्च कर रही है. नाव में 7 लोग सवार थे. डूबने वालों के नाम केशु, गोलू, सुरेश और राहुल हैं. बाहर निकले बच्चों में माला कंवर, दीपक और एक अन्य बच्चा है. बच्चों के साथ वहां आए परिजन रो-रो कर व्याकुल हो रहे हैं.
पानी के बीचों बीच नाव पलट गई: कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि हादसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा दिया है. नाव में सवार होकर सभी माताजी के विसर्जन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान नाव से माताजी का विसर्जन करने वाले थे, तभी पानी के बीचों बीच पहुंचने पर नाव पलट गई. इसके बाद सभी हादसे का शिकार हो गए. प्रारंभिक सूचना में सामने आया है कि तीन बच्चों को तैरना आता था, वह बाहर आ गए हैं. नाव अनबैलेंस होने से पलटी है.
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लोकल बोट से कर रहे थे विसर्जन: कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समरिया का कहा कि दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए लोकल बोट को मछुआरे चला रहे थे. वह हादसे का शिकार हुई है. इसमें चार बच्चों के डूबने की सूचना मिल रही है. हमारी एसडीआरएफ, नगर निगम के गोताखोर और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है और रिकवरी के प्रयास कर रही है. अभी बच्चों की डिटेल्स सामने नहीं आई है. ये बच्चे करीब 20 साल के आसपास की उम्र के हैं. नाव में कुल 7 बच्चे थे, जिनमें से तीन निकल गए हैं और चार डूब गए हैं.
2 दिन पहले ही पानी छोड़ा गया था: चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में दो दिन पहले ही पानी छोड़ा गया है. जिसमें 2000 क्यूसेक के आस-पास पानी छोड़ा गया है. हालांकि, अभी काफी कम पानी छोड़ा गया है. दूसरी तरफ इस हादसे से प्रशासन के दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है. बच्चों के डूबने की सूचना के बाद हड़कंप मचा है. मौके पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी.
विसर्जन स्थल को बताया एसपी ने अवैध : एसपी गौतम का कहना है कि जहां पर विसर्जन कराया जाता है, वही होना चाहिए. पूरी व्यवस्थाएं व सुरक्षा करते हैं. गोताखोर भी वहां पर रखते हैं. एसडीआरएफ भी रखते हैं, लेकिन कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अन्य जगहों पर विसर्जन कर लेते हैं, ताकि दूर नहीं जाना पड़े. इसीलिए अवैध जगह पर विसर्जन करने आते हैं, जहां पर यह हादसे हो रहे हैं. यह बड़ी दुख की बात है, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल रहे हैं.